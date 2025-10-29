Если бы не Магамедрасулов, то "пленок Миндича" не существовало бы, - адвокат Щербан

В деле детектива НАБУ Магамедрасулова сейчас ищут независимых экспертов за рубежом для проведения экспертизы записи его разговора, которую делала СБУ.

Об этом во время пресс-конференции заявила адвокат Елена Щербань, передает Цензор.НЕТ.

Экспертиза по делу

"Экспертизы сейчас - это ключевая проблема. Это то, что им (СБУ. - Ред.) надо было, условно они считают, что они забетонировали экспертизами свою версию. Но надо понять, что даже и экспертиза - это производное доказательство. Главное - это разговор", - отметила она.

Магамедрасулов рассказал защитнице, что с января его документировали.

Также смотрите: С Магамедрасуловым дважды общались об Узбекистане, о Дагестане речь не шла, - свидетель Мамешев (обновлено)

"Все, что они надокументировали с января по июль - это единственный этот разговор. О конопле. С точки зрения, есть ли там вообще нарушения. Наверное можно говорить, что он мог где-то этические вопросы поднимать. О том, что он говорил вообще о вопросах отца и продаже конопли в Узбекистан, должен ли он лезть в дела отца как детектив НАБУ.

Это дисциплинарное, более того, это еще надо выяснять. Его мотивация была в том, что он хотел забрать отца из Житомирщины, потому что отцу надо было делать операцию. Что-то делать с этой коноплей. ... Здесь опять же вопрос, есть ли состав дисциплинарного нарушения", - пояснила адвокат.

Щербань отметила, что сейчас ищут экспертов за рубежом для проведения независимой экспертизы.

"Ту экспертизу, которая вполне правильная, ее можно сделать только тогда, когда мы получим вообще этот диск с записью. До этого мы можем только анализировать то, что обнародовано", - сказала защитница.

Читайте: Свидетелю по делу Магамедрасулова Мамешеву избрали меру пресечения - личное обязательство

Свидетель Мамешев

По словам Щербань, свидетель по делу Юсуф Мамешев является проблемой для следствия.

"Он очень правоверный мусульманин. Я ему очень благодарна, что он не побоялся идти и об этом говорить. Он говорил, что может руку на Коран положить и сказать, что он не врет, что это точно был Узбекистан. Человек, которому вера не позволяла бы солгать", - пояснила она.

Дело Миндича

Адвокат рассказала, что Магамедрасулов занимался делом Миндича.

"Он по закону не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если бы не он, то "пленок Миндича" не существовало бы", - добавила она.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Также читайте: Дело Магамедрасулова: В суде свидетель Мамешев заявил о давлении. ФОТО

Подозрение свидетелю Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, который является свидетелем по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, сообщили о подозрении из-за предоставления заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду.

Ранее сын Мамешева заявил об угрозах своей семье от СБУ.

Мамешев заявил в суде о давлении.

Во время заседания суда по делу Магамедрасулова он заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.

Читайте: "СБУ Зеленского сфальсифицировало подозрение против свидетеля за его показания - так делают в России", - Шабунин