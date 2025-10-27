РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9541 посетитель онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 110 16

"СБУ Зеленского сфальсифицировало подозрение против свидетеля за его показания - так делают в России", - Шабунин

Свидетель Мамешев в суде

Правоохранители оказывают давление на свидетеля по делу против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, поскольку его показания полностью опровергают предъявленные обвинения.

Об этом пишет глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, сегодня печерский "суд" одел браслет на свидетеля, который развалил сфальсифицированное Банковой уголовное производство. Сделано это по ходатайству ГБР и комсомольцев генпрокурора.

Свидетель в деле НАБУшника Магамедрасулова (который документировал Миндича) ранее публично засвидетельствовал в суде: "Я говорил про Узбекистан, не Дагестан - Узбекистан!" (См. комменты). Все, делу конец. Эти показания разрушают состав преступления: Узбекистан - не Россия, следовательно, и приготовления к торговле с врагом нет.

То есть, тыловое СБУ и Кравченко изначально сфальсифицировали все производство против детектива НАБУ, который документировал коррупцию друга президента. В ответ опричники Зеленского вручают этому свидетелю подозрение в ложных показаниях! А почему бы и нет? Не устраивают показания - подозрение свидетелю!" - написал Шабунин в фейсбуке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С Магамедрасуловым дважды общались об Узбекистане, о Дагестане речь не шла, - свидетель Мамешев (обновлено)

По мнению главы ЦПК, такие действия силовиков практикуются в России, и этот опыт теперь перенимают украинские правоохранители.

"И вот здесь я хочу спросить: а чем именно силовики и суды Зеленского отличаются от коллег в России? Тем, что тыловые СБУшники еще пока не убивают политических оппонентов? Ну разве тем, что пока не убивают. Во всем остальном разницы между силовиками Зеленского и россиянами уже почти нет", - отмечает он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подозрение Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, который является свидетелем по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, сообщили о подозрении из-за предоставления заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду.

Ранее сын Мамешева заявил об угрозах своей семье от СБУ.

Мамешев заявил в суде о давлении.

Во время заседания суда по делу Магамедрасулова он заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Автор: 

СБУ (20551) Шабунин Виталий (624)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Вибачте за банальність, але "... головне, що не Порошенко..." (с)
показать весь комментарий
27.10.2025 19:26 Ответить
+3
а ти спішно сюди забіг щоб це написати?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:37 Ответить
+3
С одной стороны - конечно,Шабунин прав
А с другой стороны - у меня большой вопрос к НАБУ
Вы так и будете МОЛЧА наблюдать
Как ШЬЮТ ДЕЛО вашему детективу и свидетелю?
НАБУ - это не хореографическое училище
Это серьезная контора
Построенная по типу ФБР
Так какого х....УКРАИНСКОЕ ФБР
Молча наблюдает - как украинское ФСБ под вывеской СБУ
Расправляется с офицером НАБУ?????????
Дело не в Малюке
А в том,что НАБУ - ССЫТ!!!!!!
И за этих ССЫКУНОВ люди вышли на протесты!!!
Стыдоба - смотреть на дрожащих зайчиков из НАБУ.!!!!?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибачте за банальність, але "... головне, що не Порошенко..." (с)
показать весь комментарий
27.10.2025 19:26 Ответить
СБУ ЗЕЛЕНСЬКОГО ? Невже Баканов продовжує підпільно керувати Малюком? А шо тут такова?Країною керує Козир агент Кремля ...
показать весь комментарий
27.10.2025 19:27 Ответить
Не покази, а показання
показать весь комментарий
27.10.2025 19:30 Ответить
це шабуня про детектива-агронома пише?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:31 Ответить
а ти спішно сюди забіг щоб це написати?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:37 Ответить
Шабунін,щоб ти не п..в,своє отримаєш,"правдоруб" хрінів.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:40 Ответить
С одной стороны - конечно,Шабунин прав
А с другой стороны - у меня большой вопрос к НАБУ
Вы так и будете МОЛЧА наблюдать
Как ШЬЮТ ДЕЛО вашему детективу и свидетелю?
НАБУ - это не хореографическое училище
Это серьезная контора
Построенная по типу ФБР
Так какого х....УКРАИНСКОЕ ФБР
Молча наблюдает - как украинское ФСБ под вывеской СБУ
Расправляется с офицером НАБУ?????????
Дело не в Малюке
А в том,что НАБУ - ССЫТ!!!!!!
И за этих ССЫКУНОВ люди вышли на протесты!!!
Стыдоба - смотреть на дрожащих зайчиков из НАБУ.!!!!?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:42 Ответить
18 січня 2023 р ДТ
ПОЧИНАЮТЬСЯ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ВІДБОРУ ДИРЕКТОРА НАБУ. БАНКОВА ВЖЕ НАМАГАЄТЬСЯ ЗАВЕРБУВАТИ КОГОСЬ ІЗ КАНДИДАТІВ
показать весь комментарий
27.10.2025 20:03 Ответить
Кривонос является уроженцем Мариуполя, первое образование - агрономия, второе - правоведение. С 2011 по 2015 год работал в территориальных органах Минюста в Одесской и Киевской областях. С 2015 по 2016 год занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни. После увольнения из таможни работал старшим юридическим советником в Международной организации по развитию права.

В 2016 году стал https://hromadske.ua/posts/uryad-priznachiv-novogo-direktora-nabu победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ. Однако быстро отказался от должности, когда журналисты «Слідство.Інфо» обнаружили, что его состояние не https://espreso.tv/kabmin-priznachiv-krivonosa-direktorom-nabu соответствуют доходам. В частности, Кривонос не задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 3 миллиона гривен, переписав её на мать.

ну шо, картонок тоді ще не було у Києві достатньо?
показать весь комментарий
27.10.2025 20:08 Ответить
Може Єрмак й поганий ПРодюсер , а от Татаров - безцінний кадр у нього.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:09 Ответить
А хто повірів і тут у коментарях писав що потрібно розстріляти та інше? 🤬🤬
А все виявилося набагато простіше, Зе та його команда 💩💩💩💩💩
показать весь комментарий
27.10.2025 19:45 Ответить
Чого він ніяк не заспокоїться? він в армії служить,чи слідкує за Зеленським із засади?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:58 Ответить
У нас уся судово-правопохоронна система діє чітко за парашних зразком.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:02 Ответить
Господи , баканоф- мальок ,шо ж ви так обіс* алися на цих посадах , хіба можно шоб якись 🤡 наркоман, крутив здоровезними хлопцями , як пов* ями на своєму х...ю ?!!!
показать весь комментарий
27.10.2025 20:06 Ответить
Службова драбина вона така, в постгебьонній РИГОКРЕМЛІВСЬКІЙ системі- все тримається на компроматі. Он в США шепочуться про Короля, як актив Кремля... А то в РИГОвладі .
показать весь комментарий
27.10.2025 20:13 Ответить
Шавочці-шабуніну вже пора закруглятися зі своїми "викриттями". Вірити цьому цуцику з його цпк - себе не поважати.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:17 Ответить
 
 