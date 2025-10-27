"СБУ Зеленского сфальсифицировало подозрение против свидетеля за его показания - так делают в России", - Шабунин

Правоохранители оказывают давление на свидетеля по делу против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, поскольку его показания полностью опровергают предъявленные обвинения.

"Итак, сегодня печерский "суд" одел браслет на свидетеля, который развалил сфальсифицированное Банковой уголовное производство. Сделано это по ходатайству ГБР и комсомольцев генпрокурора.

Свидетель в деле НАБУшника Магамедрасулова (который документировал Миндича) ранее публично засвидетельствовал в суде: "Я говорил про Узбекистан, не Дагестан - Узбекистан!" (См. комменты). Все, делу конец. Эти показания разрушают состав преступления: Узбекистан - не Россия, следовательно, и приготовления к торговле с врагом нет.

То есть, тыловое СБУ и Кравченко изначально сфальсифицировали все производство против детектива НАБУ, который документировал коррупцию друга президента. В ответ опричники Зеленского вручают этому свидетелю подозрение в ложных показаниях! А почему бы и нет? Не устраивают показания - подозрение свидетелю!" - написал Шабунин в фейсбуке.

По мнению главы ЦПК, такие действия силовиков практикуются в России, и этот опыт теперь перенимают украинские правоохранители.

"И вот здесь я хочу спросить: а чем именно силовики и суды Зеленского отличаются от коллег в России? Тем, что тыловые СБУшники еще пока не убивают политических оппонентов? Ну разве тем, что пока не убивают. Во всем остальном разницы между силовиками Зеленского и россиянами уже почти нет", - отмечает он.

Подозрение Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, который является свидетелем по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, сообщили о подозрении из-за предоставления заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду.

Ранее сын Мамешева заявил об угрозах своей семье от СБУ.

Мамешев заявил в суде о давлении.

Во время заседания суда по делу Магамедрасулова он заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.