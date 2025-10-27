УКР
"СБУ Зеленського сфальшувало підозру проти свідка за його покази - так роблять в Росії", - Шабунін

свідок Мамешев у суді

Правоохоронці здійснюють тиск на свідка у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, оскільки його свідчення повність спростовують пред'явлені звинувачення.

Про це пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, сьогодні печерський "суд" одягнув браслет на свідка, який розвалив сфальшоване Банковою кримінальне провадження. Зроблено це за клопотанням ДБР і комсомольців генпрокурора.

Свідок в справі НАБУшника Магамедрасулова (який документував Міндіча) раніше публічно засвідчив у суді: я говорив про Узбекистан, не Дагестан, – Узбекистан! (див. коменти). Все, справі кінець. Ці свідчення руйнують склад злочину: Узбекистан – НЕ росія, отже і готування до торгівлі з ворогом немає.

Тобто, тилове СБУ і Кравченко від початку сфальшували все провадження проти детектива НАБУ, який документував корупцію друга президента. У відповідь опричники Зеленського вручають цьому свідку підозру в неправдивих свідченнях! А чому б ні? Не влаштовують свідчення – підозру свідку!", - написав Шабунін у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із Магамедрасуловим двічі спілкувалися про Узбекистан, про Дагестан не йшлося, - свідок Мамешев (оновлено)

На думку голови ЦПК, такі дії силовиків практикуються в Росії, і цей досвід тепер переймають українські правоохоронці.

"І ось тут я хочу запитати: а чим саме силовики і суди Зеленського відрізняються від коллєг в росії? Тим, що тилові СБУшники ще поки не вбивають політичних опонентів? Ну хіба тим, що поки не вбивають. В усьому іншому різниці між силовиками Зеленського і росіянами вже майже немає", - зазначає він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підозра Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, який є свідком у справі детектива НАБУ Магамедрасулова, повідомили про підозру через надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.

Раніше син Мамешева заявив про погрози своїй родині від СБУ.

Мамешев заявив у суді про тиск.

Під час засідання суду у справі Магамедрасулова він заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Автор: 

СБУ (13502) Шабунін Віталій (623)
Вибачте за банальність, але "... головне, що не Порошенко..." (с)
27.10.2025 19:26 Відповісти
а ти спішно сюди забіг щоб це написати?
27.10.2025 19:37 Відповісти
СБУ ЗЕЛЕНСЬКОГО ? Невже Баканов продовжує підпільно керувати Малюком? А шо тут такова?Країною керує Козир агент Кремля ...
27.10.2025 19:27 Відповісти
Не покази, а показання
27.10.2025 19:30 Відповісти
це шабуня про детектива-агронома пише?
27.10.2025 19:31 Відповісти
а ти спішно сюди забіг щоб це написати?
27.10.2025 19:37 Відповісти
Шабунін,щоб ти не п..в,своє отримаєш,"правдоруб" хрінів.
27.10.2025 19:40 Відповісти
С одной стороны - конечно,Шабунин прав
А с другой стороны - у меня большой вопрос к НАБУ
Вы так и будете МОЛЧА наблюдать
Как ШЬЮТ ДЕЛО вашему детективу и свидетелю?
НАБУ - это не хореографическое училище
Это серьезная контора
Построенная по типу ФБР
Так какого х....УКРАИНСКОЕ ФБР
Молча наблюдает - как украинское ФСБ под вывеской СБУ
Расправляется с офицером НАБУ?????????
Дело не в Малюке
А в том,что НАБУ - ССЫТ!!!!!!
И за этих ССЫКУНОВ люди вышли на протесты!!!
Стыдоба - смотреть на дрожащих зайчиков из НАБУ.!!!!?
27.10.2025 19:42 Відповісти
18 січня 2023 р ДТ
ПОЧИНАЮТЬСЯ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ВІДБОРУ ДИРЕКТОРА НАБУ. БАНКОВА ВЖЕ НАМАГАЄТЬСЯ ЗАВЕРБУВАТИ КОГОСЬ ІЗ КАНДИДАТІВ
27.10.2025 20:03 Відповісти
Кривонос является уроженцем Мариуполя, первое образование - агрономия, второе - правоведение. С 2011 по 2015 год работал в территориальных органах Минюста в Одесской и Киевской областях. С 2015 по 2016 год занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни. После увольнения из таможни работал старшим юридическим советником в Международной организации по развитию права.

В 2016 году стал https://hromadske.ua/posts/uryad-priznachiv-novogo-direktora-nabu победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ. Однако быстро отказался от должности, когда журналисты «Слідство.Інфо» обнаружили, что его состояние не https://espreso.tv/kabmin-priznachiv-krivonosa-direktorom-nabu соответствуют доходам. В частности, Кривонос не задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 3 миллиона гривен, переписав её на мать.

ну шо, картонок тоді ще не було у Києві достатньо?
27.10.2025 20:08 Відповісти
Може Єрмак й поганий ПРодюсер , а от Татаров - безцінний кадр у нього.
27.10.2025 20:09 Відповісти
А хто повірів і тут у коментарях писав що потрібно розстріляти та інше? 🤬🤬
А все виявилося набагато простіше, Зе та його команда 💩💩💩💩💩
27.10.2025 19:45 Відповісти
Чого він ніяк не заспокоїться? він в армії служить,чи слідкує за Зеленським із засади?
27.10.2025 19:58 Відповісти
У нас уся судово-правопохоронна система діє чітко за парашних зразком.
27.10.2025 20:02 Відповісти
Господи , баканоф- мальок ,шо ж ви так обіс* алися на цих посадах , хіба можно шоб якись 🤡 наркоман, крутив здоровезними хлопцями , як пов* ями на своєму х...ю ?!!!
27.10.2025 20:06 Відповісти
Службова драбина вона така, в постгебьонній РИГОКРЕМЛІВСЬКІЙ системі- все тримається на компроматі. Он в США шепочуться про Короля, як актив Кремля... А то в РИГОвладі .
27.10.2025 20:13 Відповісти
Шавочці-шабуніну вже пора закруглятися зі своїми "викриттями". Вірити цьому цуцику з його цпк - себе не поважати.
27.10.2025 20:17 Відповісти
 
 