"СБУ Зеленського сфальшувало підозру проти свідка за його покази - так роблять в Росії", - Шабунін

Правоохоронці здійснюють тиск на свідка у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, оскільки його свідчення повність спростовують пред'явлені звинувачення.

"Отже, сьогодні печерський "суд" одягнув браслет на свідка, який розвалив сфальшоване Банковою кримінальне провадження. Зроблено це за клопотанням ДБР і комсомольців генпрокурора.

Свідок в справі НАБУшника Магамедрасулова (який документував Міндіча) раніше публічно засвідчив у суді: я говорив про Узбекистан, не Дагестан, – Узбекистан! (див. коменти). Все, справі кінець. Ці свідчення руйнують склад злочину: Узбекистан – НЕ росія, отже і готування до торгівлі з ворогом немає.

Тобто, тилове СБУ і Кравченко від початку сфальшували все провадження проти детектива НАБУ, який документував корупцію друга президента. У відповідь опричники Зеленського вручають цьому свідку підозру в неправдивих свідченнях! А чому б ні? Не влаштовують свідчення – підозру свідку!", - написав Шабунін у фейсбуці.

На думку голови ЦПК, такі дії силовиків практикуються в Росії, і цей досвід тепер переймають українські правоохоронці.

"І ось тут я хочу запитати: а чим саме силовики і суди Зеленського відрізняються від коллєг в росії? Тим, що тилові СБУшники ще поки не вбивають політичних опонентів? Ну хіба тим, що поки не вбивають. В усьому іншому різниці між силовиками Зеленського і росіянами вже майже немає", - зазначає він.

Підозра Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, який є свідком у справі детектива НАБУ Магамедрасулова, повідомили про підозру через надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.

Раніше син Мамешева заявив про погрози своїй родині від СБУ.

Мамешев заявив у суді про тиск.

Під час засідання суду у справі Магамедрасулова він заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.