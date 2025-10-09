Справа нардепа Христенка: у СБУ спростували причетність очільника САП Клименка

Служба безпеки України заперечила інформацію про нібито вивчення причетності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка до справи нардепа Федіра Христенка, підозрюваного у держзраді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

У пресслужбі СБУ також назвали неправдивими повідомлення про можливе оголошення підозри Клименку або його відсторонення від посади. За законом, якщо прокурора САП відсторонять, його обов’язки виконуватиме заступник, а ключові процесуальні дії, як-от оголошення підозри, покладаються на генерального прокурора або його виконуючого обов’язки.

Водночас джерела видання зазначають, що Христенко надає свідчення, зокрема щодо своєї причетності до діяльності антикорупційних органів. У СБУ нагадали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти нардепа триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп’янську, - СБУ

Що передувало?

Нагадаємо, в лютому 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко з Горлівки замовив в елітному готелі в центрі Москви дорогу вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ