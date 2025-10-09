Дело нардепа Христенко: в СБУ опровергли причастность главы САП Клименко

Служба безопасности Украины опровергла информацию о якобы изучении причастности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко к делу нардепа Федора Христенко, подозреваемого в госизмене.

В пресс-службе СБУ также назвали ложными сообщения о возможном объявлении подозрения Клименко или его отстранении от должности. По закону, если прокурора САП отстранят, его обязанности будет исполнять заместитель, а ключевые процессуальные действия, такие как объявление подозрения, возлагаются на генерального прокурора или его исполняющего обязанности.

В то же время источники издания отмечают, что Христенко дает показания, в частности относительно своей причастности к деятельности антикоррупционных органов. В СБУ напомнили, что досудебное расследование в уголовном производстве против нардепа продолжается.

Что предшествовало?

Напомним, в феврале 2020 года в СМИ появилась информация, что нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогую вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

