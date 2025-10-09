Идентифицирован командир РФ, который приказал расстрелять трех гражданских в Купянске, - СБУ

Идентифицирован российский военный чиновник, который причастен к расстрелу трех гражданских в Купянске 2 октября 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об Андрее Сиротюке - командире 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ.

"Чтобы посеять панику в прифронтовом городе, военные врага переоделись в гражданскую одежду и под видом местных жителей проникли на окраины Купянска. Тогда рашисты почти в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города вглубь территории Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас СБУ расследует военное преступление по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Также продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

