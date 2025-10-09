РУС
Идентифицирован командир РФ, который приказал расстрелять трех гражданских в Купянске, - СБУ

Идентифицирован российский военный чиновник, который причастен к расстрелу трех гражданских в Купянске 2 октября 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об Андрее Сиротюке - командире 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ.

Российский командир приказал расстрелять мирных жителей в Купянске. Кто он?

"Чтобы посеять панику в прифронтовом городе, военные врага переоделись в гражданскую одежду и под видом местных жителей проникли на окраины Купянска. Тогда рашисты почти в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города вглубь территории Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас СБУ расследует военное преступление по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Также продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

армия РФ (20841) СБУ (20498) военные преступления (1516) Харьковская область (1693) Купянский район (447) Купянск (791)
Розстріляйте всю родину цього нацистського дегенерата.
Виглядає як людина, виявляється - звір...
Це не звір в набагато гірше. Це кацап.
Це не кацап, це гірше кацапа, це манкурт.
Не знаю, чим він Вам схожий на людину? З першого погляду видно, що це дебіл, до того ж ще й кацап.
Самокат?
так наша чинна влада каже, що в Куп'янську ще нема касапів!
Бреше?
ідентифіковувати треба посмертно
