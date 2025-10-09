Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп’янську, - СБУ

Ідентифіковано російського військового посадовця, який причетний до розстрілу трьох цивільних у Куп'янську 2 жовтня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про Андрія Сиротюка - командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ.

"Щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Тоді рашисти майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України", - йдеться в повідомленні.

Наразі СБУ розслідує воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Також триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі