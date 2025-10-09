Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп’янську, - СБУ
Ідентифіковано російського військового посадовця, який причетний до розстрілу трьох цивільних у Куп'янську 2 жовтня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про Андрія Сиротюка - командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ.
"Щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Тоді рашисти майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України", - йдеться в повідомленні.
Наразі СБУ розслідує воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).
Також триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бреше?