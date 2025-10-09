УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
1 964 14

Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп’янську, - СБУ

Ідентифіковано російського військового посадовця, який причетний до розстрілу трьох цивільних у Куп'янську 2 жовтня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про Андрія Сиротюка - командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ.

Російський командир наказав розстріляти цивільних у Куп’янську. Хто він?

"Щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Тоді рашисти майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України", - йдеться в повідомленні.

Наразі СБУ розслідує воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Також триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

армія рф (18999) СБУ (13448) воєнні злочини (1942) Харківська область (1716) Куп’янський район (446) Куп’янськ (917)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Це не звір в набагато гірше. Це кацап.
показати весь коментар
09.10.2025 13:34 Відповісти
+7
Розстріляйте всю родину цього нацистського дегенерата.
показати весь коментар
09.10.2025 13:23 Відповісти
+5
Не знаю, чим він Вам схожий на людину? З першого погляду видно, що це дебіл, до того ж ще й кацап.
показати весь коментар
09.10.2025 13:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розстріляйте всю родину цього нацистського дегенерата.
показати весь коментар
09.10.2025 13:23 Відповісти
Виглядає як людина, виявляється - звір...
показати весь коментар
09.10.2025 13:28 Відповісти
Це не звір в набагато гірше. Це кацап.
показати весь коментар
09.10.2025 13:34 Відповісти
Це не кацап, це гірше кацапа, це манкурт.
показати весь коментар
09.10.2025 13:51 Відповісти
Не знаю, чим він Вам схожий на людину? З першого погляду видно, що це дебіл, до того ж ще й кацап.
показати весь коментар
09.10.2025 13:45 Відповісти
Самокат?
показати весь коментар
09.10.2025 13:28 Відповісти
так наша чинна влада каже, що в Куп'янську ще нема касапів!
Бреше?
показати весь коментар
09.10.2025 13:31 Відповісти
Можна посилання на подібну заяву нашої влади за останній місяць? Бо я такого не знайшов.
показати весь коментар
09.10.2025 14:04 Відповісти
та будь-ласка, на Цензорі є тег "Куп'янськ", за яким знаходимо інфу: "Куп'янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи, - ГенштабКуп'янськ Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України" від, наприклад, 28.09.25 22:22
показати весь коментар
09.10.2025 14:26 Відповісти
Так там же прямо говориться, що кацапи у Куп'янську є - бо інакше - проти кого ведуться протидиверсійні заходи?
показати весь коментар
09.10.2025 14:46 Відповісти
ідентифіковувати треба посмертно
показати весь коментар
09.10.2025 13:38 Відповісти
Черковий манкурт-яничар з українським призвищем...отак кацапи й робліть нелюдів - відбираючи у людини її коріння.
показати весь коментар
09.10.2025 14:03 Відповісти
З часом його буде знайдено та знищено!
показати весь коментар
09.10.2025 14:07 Відповісти
Почему он ещё живой?
показати весь коментар
09.10.2025 14:45 Відповісти
 
 