Бої на Куп'янському напрямку
852

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи, - Генштаб

У Генштабі заявили, що Куп’янськ під контролем ЗСУ

Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів",- сказав речник Генштабу.

Він зазначив, що у самому місті Куп’янську зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Тому вʼїзд для цивільних у місто обмежено для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що місто Куп'янськ в Харківській області повністю закрите на в'їзд. Єдині, хто туди можуть заїхати - це військові.

Читайте також: Куп’янськ повністю закрили на в’їзд, потрапити в місто можуть лише військові, - МВА

Після таких тверджень тривожно. Ще жодного разу після них не було чогось хорошого.
28.09.2025 22:25 Відповісти
 
 