Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи, - Генштаб
Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.
"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів",- сказав речник Генштабу.
Він зазначив, що у самому місті Куп’янську зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Тому вʼїзд для цивільних у місто обмежено для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.
Раніше повідомлялося, що місто Куп'янськ в Харківській області повністю закрите на в'їзд. Єдині, хто туди можуть заїхати - це військові.
