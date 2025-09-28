Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи, - Генштаб

Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів",- сказав речник Генштабу.

Він зазначив, що у самому місті Куп’янську зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Тому вʼїзд для цивільних у місто обмежено для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що місто Куп'янськ в Харківській області повністю закрите на в'їзд. Єдині, хто туди можуть заїхати - це військові.

Читайте також: Куп’янськ повністю закрили на в’їзд, потрапити в місто можуть лише військові, - МВА