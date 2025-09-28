Купянск находится под контролем ВСУ, в городе проводятся активные контрдиверсионные меры, - Генштаб
Купянск Харьковской области находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.
"На севере города продолжаются поисково - ударные действия Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов",- сказал представитель Генштаба.
Он отметил, что в самом городе Купянске сейчас проводятся активные контрдиверсионные меры. Поэтому въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мер Вооруженных Сил Украины.
Ранее сообщалось, что город Купянск в Харьковской области полностью закрыт на въезд. Единственные, кто туда могут заехать - это военные.
