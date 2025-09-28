РУС
Новости Бом на Купянском направлении
Купянск находится под контролем ВСУ, в городе проводятся активные контрдиверсионные меры, - Генштаб

В Генштабе заявили, что Купянск под контролем ВСУ

Купянск Харьковской области находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"На севере города продолжаются поисково - ударные действия Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов",- сказал представитель Генштаба.

Он отметил, что в самом городе Купянске сейчас проводятся активные контрдиверсионные меры. Поэтому въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мер Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что город Купянск в Харьковской области полностью закрыт на въезд. Единственные, кто туда могут заехать - это военные.

Читайте также: Купянск полностью закрыли на въезд, попасть в город могут только военные, - ГВА

Генштаб ВС (7015) боевые действия (4935) Харьковская область (1644) Купянский район (435) Купянск (785)
Сортировать:
Після таких тверджень тривожно. Ще жодного разу після них не було чогось хорошого.
28.09.2025 22:25 Ответить
 
 