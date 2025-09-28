РУС
Новости Бом на Купянском направлении Эвакуация на Харьковщине
1 034 10

Купянск полностью закрыли на въезд, попасть в город могут только военные, - ГВА

Куп’янськ

Город Купянск в Харьковской области полностью закрыт на въезд. Единственные, кто туда могут заехать - это военные.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал глава Купянской ГВА Андрей Беседин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация критическая, враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе, сейчас проходит контрдиверсионная операция... К сожалению, сегодня Купянск - это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб. Единственные, кто туда может заехать - это наши военные", - сказал Беседин.

По словам чиновника, эвакуация из города максимально затруднена.

"Единственный сейчас способ выехать - это выйти пешком за территорию Купянска. И там уже наши службы - волонтеры, ГСЧС, полиция - заберут и отвезут в более безопасное место. Или обратиться к военным и те обязательно помогут", - сказал глава ГВА.

Читайте также: Ситуация в Купянске остается тяжелой. В городе остается более 800 человек, однако гуманитарную помощь туда завозить уже не будут, - РВА

Также Беседин рассказал, что в Купянске не работает ни одна критическая инфраструктура.

"Критическая инфраструктура отсутствует полностью: нет ни электро-, ни водо-, ни газоснабжения, нет каких-либо социальных услуг",- рассказал чиновник.

Он добавил, что сейчас в Купянской громаде находится 1640 гражданских жителей. В правобережной части города Купянск - 680 жителей.

Читайте также: Войска РФ продолжают просачиваться в Купянск, - DeepState

эвакуация (2186) Харьковская область (1644) Купянский район (435) Купянск (785)
+4
оце, я розумію роботу мва!
мільярдний бюджет по ділу використовують.
по куп'янську вже два місяці як, швендаються підарські штурмовики, і мва закривають місто.
квіти не саджають?
доріжки не перекладають?
а, чого?
28.09.2025 17:42 Ответить
+2
Вопрос - почему этого не было сделано несколько месяцев назад и почему мирные жители не были эвакуированы принудительно?
28.09.2025 17:45 Ответить
+2
Значить через деякий час Куп'янськ зникне з інфопростору як недавно Часів Яр, лише зрідка будуть просочуватись новини типу "український дрон підірвав ворожу буханку на Куп'янському напрямку".
28.09.2025 17:58 Ответить
28.09.2025 17:42 Ответить
Шо по висвітленню роботи Купянської адміністрації в ЗМІ у тендері на сотні тисяч?

Шо там висвітилося вже?
28.09.2025 17:53 Ответить
28.09.2025 17:45 Ответить
А вони хотіли?
28.09.2025 18:28 Ответить
Инфильтрация(в просторечии просочились) она такая. Но все збс(на основных направлениях).
28.09.2025 17:53 Ответить
28.09.2025 17:58 Ответить
«В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені»19 вересня 2025 Верховний Г.
28.09.2025 18:46 Ответить
..ще один Вовчанськ((((
28.09.2025 18:14 Ответить
В Купʼянську зараз навіть і не пахне зрізанням виступів на півночі від міста, про які писали буквально декілька днів тому; ситуація важка і не думаю що будуть якісь кардинальні поліпшення обстановки, адже факт залишається фактом - місто не підготовлене до оборони.

Вимушені просто спостерігати, можливо вживати певні дії, що можуть затягнути пагубні процеси.
28.09.2025 18:23 Ответить
 
 