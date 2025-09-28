Купянск полностью закрыли на въезд, попасть в город могут только военные, - ГВА
Город Купянск в Харьковской области полностью закрыт на въезд. Единственные, кто туда могут заехать - это военные.
Об этом в эфире "Суспільного" рассказал глава Купянской ГВА Андрей Беседин, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация критическая, враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе, сейчас проходит контрдиверсионная операция... К сожалению, сегодня Купянск - это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб. Единственные, кто туда может заехать - это наши военные", - сказал Беседин.
По словам чиновника, эвакуация из города максимально затруднена.
"Единственный сейчас способ выехать - это выйти пешком за территорию Купянска. И там уже наши службы - волонтеры, ГСЧС, полиция - заберут и отвезут в более безопасное место. Или обратиться к военным и те обязательно помогут", - сказал глава ГВА.
Также Беседин рассказал, что в Купянске не работает ни одна критическая инфраструктура.
"Критическая инфраструктура отсутствует полностью: нет ни электро-, ни водо-, ни газоснабжения, нет каких-либо социальных услуг",- рассказал чиновник.
Он добавил, что сейчас в Купянской громаде находится 1640 гражданских жителей. В правобережной части города Купянск - 680 жителей.
