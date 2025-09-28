Куп’янськ повністю закрили на в’їзд, потрапити в місто можуть лише військові, - МВА

Місто Куп'янськ в Харківській області повністю закрите на в'їзд. Єдині, хто туди можуть заїхати - це військові.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація критична, ворог все-таки перебуває в місті, диверсійно-розвідувальні групи є в місті, зараз проходить контрдиверсійна операція… На жаль, сьогодні Куп'янськ – це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб. Єдині, хто туди може заїхати – це наші військові", - сказав Беседін.

За словами посадовця, евакуація з міста максимально ускладнена.

"Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп'янська. І там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або звернутися до військових і ті обов'язково допоможуть", - сказав очільник МВА.

Також Беседін розповів, що в Куп'янську не працює жодна критична інфраструктура.

"Критична інфраструктура відсутня повністю: немає ні електро-, ні водо-, ні газопостачання, немає будь-яких соціальних послуг",- розповів посадовець.

Він додав, що наразі у Куп'янській громаді перебуває 1640 цивільних мешканців. У правобережній частині міста Куп'янськ – 680 мешканців.

