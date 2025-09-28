УКР
Куп’янськ повністю закрили на в’їзд, потрапити в місто можуть лише військові, - МВА

Куп’янськ

Місто Куп'янськ в Харківській області повністю закрите на в'їзд. Єдині, хто туди можуть заїхати - це військові.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація критична, ворог все-таки перебуває в місті, диверсійно-розвідувальні групи є в місті, зараз проходить контрдиверсійна операція… На жаль, сьогодні Куп'янськ – це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб. Єдині, хто туди може заїхати – це наші військові", - сказав Беседін.

За словами посадовця, евакуація з міста максимально ускладнена.

"Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп'янська. І там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або звернутися до військових і ті обов'язково допоможуть", - сказав очільник МВА.

Читайте також: Ситуація у Куп’янську залишається важкою. У місті лишається понад 800 осіб, проте гуманітарну допомогу туди завозити вже не будуть, - РВА

Також Беседін розповів, що в Куп'янську не працює жодна критична інфраструктура.

"Критична інфраструктура відсутня повністю: немає ні електро-, ні водо-, ні газопостачання, немає будь-яких соціальних послуг",- розповів посадовець.

Він додав, що наразі у Куп'янській громаді перебуває 1640 цивільних мешканців. У правобережній частині міста Куп'янськ – 680 мешканців.

Читайте також: Війська РФ продовжують просочуватися у Куп’янськ, - DeepState

евакуація (2427) Харківська область (1667) Куп’янський район (434) Куп’янськ (911)
+7
оце, я розумію роботу мва!
мільярдний бюджет по ділу використовують.
по куп'янську вже два місяці як, швендаються підарські штурмовики, і мва закривають місто.
квіти не саджають?
доріжки не перекладають?
а, чого?
28.09.2025 17:42 Відповісти
+4
Вопрос - почему этого не было сделано несколько месяцев назад и почему мирные жители не были эвакуированы принудительно?
28.09.2025 17:45 Відповісти
+4
Значить через деякий час Куп'янськ зникне з інфопростору як недавно Часів Яр, лише зрідка будуть просочуватись новини типу "український дрон підірвав ворожу буханку на Куп'янському напрямку".
28.09.2025 17:58 Відповісти
28.09.2025 17:42 Відповісти
Шо по висвітленню роботи Купянської адміністрації в ЗМІ у тендері на сотні тисяч?

Шо там висвітилося вже?
28.09.2025 17:53 Відповісти
грушу глубу чекають
28.09.2025 19:18 Відповісти
А привладні зеленського, все гроші «пиляють» на ОЗЕЛЕНЕННЯ та ремонти….
28.09.2025 19:37 Відповісти
28.09.2025 17:45 Відповісти
А вони хотіли?
28.09.2025 18:28 Відповісти
Инфильтрация(в просторечии просочились) она такая. Но все збс(на основных направлениях).
28.09.2025 17:53 Відповісти
28.09.2025 17:58 Відповісти
«В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені»19 вересня 2025 Верховний Г.
28.09.2025 18:46 Відповісти
..ще один Вовчанськ((((
28.09.2025 18:14 Відповісти
В Купʼянську зараз навіть і не пахне зрізанням виступів на півночі від міста, про які писали буквально декілька днів тому; ситуація важка і не думаю що будуть якісь кардинальні поліпшення обстановки, адже факт залишається фактом - місто не підготовлене до оборони.

Вимушені просто спостерігати, можливо вживати певні дії, що можуть затягнути пагубні процеси.
28.09.2025 18:23 Відповісти
В Харькове полно с Купянска народу. Как впо. Та ясно всё было уже летом. Тем более что те кто выехал летом перезваниваются с оставшимися каждый день, подыскивают жильё им итд. Картина капец! А Волчанска нет давно---и не будет его больше. Там армагедон. Выше полутора метров нет ничего. Из жилья точно. Туда даже собакам вернутся некуда. Даже если строить на принцип---то в другом месте как бы.
28.09.2025 19:15 Відповісти
- при тому , що бої , в тому районі , тривають вже майже 2 роки !
28.09.2025 19:15 Відповісти
Ну раз не можуть втримати,то підірвати все к хєрам.
28.09.2025 19:08 Відповісти
 
 