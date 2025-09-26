УКР
Новини Бої на Куп’янському напрямку
Війська РФ продовжують просочуватися у Куп’янськ, - DeepState

Російські окупанти продовжують просочуватися у Куп'янськ на Харківщині, збільшуючи свою присутність в ньому.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема здійснюється фіксація в центральній частині міста, а також кацапи підбираються до мікрорайону "Ювілейний". На картинці можна помітити збільшення сірої зони на мапі, яка буде відображена в наступному оновленні", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається у Куп’янську? DeepState розповіли

Там зазначили, що Силам оборони дійсно вдалося поки зупинити спроможність застосування рашистами труби.

"Тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший "пасажиропотік". Однак варто зазначити, що кацапам, на жаль, вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність.

В допомогу піхоті по району, особливо, на околицях міста працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо. Противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто і дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога", - додали в DeepState.

бойові дії (4684) Харківська область (1658) Куп’янський район (432) Куп’янськ (910) DeepState (281)
Топ коментарі
+5
Проморгали там наші кацапів - з міста їх хер викуриш
26.09.2025 15:57 Відповісти
+3
Ничего не скажет, бо отжимается, а после время докладов.
26.09.2025 16:03 Відповісти
+2
"А що скаже товариш жуков сирський"?
26.09.2025 15:52 Відповісти
"А що скаже товариш жуков сирський"?
26.09.2025 15:52 Відповісти
Ничего не скажет, бо отжимается, а после время докладов.
26.09.2025 16:03 Відповісти
Проморгали там наші кацапів - з міста їх хер викуриш
26.09.2025 15:57 Відповісти
Нещодавно ж розказували, що всіх перебили.
26.09.2025 16:18 Відповісти
А як той Куп'янськ колись відбили тяжко(((((
26.09.2025 16:29 Відповісти
Цивільних нема зробить пустелю як козломорді з маріка не залишить ні одного куточка
26.09.2025 17:07 Відповісти
А цей DeepState там був? Це не перша брехлива новина від цих хлопчиків, які знаходяться дуже далеко від фронту.
26.09.2025 16:03 Відповісти
Цікаво, чи допомагають їм місцеві. У Харкові багато патріотів, але й вату звідти теж зустрічав.
26.09.2025 16:03 Відповісти
Ватяне болото, нажаль...
Родичі звідти, у 2022 під окупацією радо махали власівськими ганчірками - повтікали на немиту, кинувши величезні теплічні господарства, що годували увесь Харків
26.09.2025 16:06 Відповісти
Колишня столиця України, друге після Києва за кількістю населення. А головне, що ці настрої не виправляють постійні ворожі обстріли/бомбардування. Хоча, останнє стосується не тільки Харкова. Часто задаю собі питання - що робити з цим населенням після війни? Перша думка - виселити за поребрик, а особливо одіозних посадити. Але ми не можемо бути такими ж, як вони. Складне питання.
26.09.2025 16:49 Відповісти
73% населення виселити за паребрик?...
показати весь коментар
Звідки такі відсотки висмоктав з пальця?
показати весь коментар
Це не я...це у 2019 ...
показати весь коментар
Питання правильне але ми не вбиватимемо а вигонемо все козломорде і свинособаче населення на їхні рідні болота
показати весь коментар
А де їх рідні болота?
показати весь коментар
Комуняцько кацапського ще багато всі колишні комсомольці аомуністи депутати досі живуть мріями про срср
показати весь коментар
Які цивільні можуть бути на лінії фронту? Не хоче виїжджати - примусова евакуація. Бо доки розберуться чи це справді цивіл чи ряжений буде запізно - бійці отримають кулю впритул.
показати весь коментар
Це просто отмазка при поганій ситуації: труби , переодягання (небо їхнє, для чого десь ходити).
показати весь коментар
Чув, що кацапи, переодягнені в цивільне, спокійно купують горілку в магазинах Куп'янська і повертаються за лінію фронту.
показати весь коментар
