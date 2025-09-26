Війська РФ продовжують просочуватися у Куп’янськ, - DeepState
Російські окупанти продовжують просочуватися у Куп'янськ на Харківщині, збільшуючи свою присутність в ньому.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Зокрема здійснюється фіксація в центральній частині міста, а також кацапи підбираються до мікрорайону "Ювілейний". На картинці можна помітити збільшення сірої зони на мапі, яка буде відображена в наступному оновленні", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що Силам оборони дійсно вдалося поки зупинити спроможність застосування рашистами труби.
"Тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший "пасажиропотік". Однак варто зазначити, що кацапам, на жаль, вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність.
В допомогу піхоті по району, особливо, на околицях міста працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо. Противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто і дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога", - додали в DeepState.
жуковсирський"?
Родичі звідти, у 2022 під окупацією радо махали власівськими ганчірками - повтікали на немиту, кинувши величезні теплічні господарства, що годували увесь Харків