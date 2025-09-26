РУС
Новости Бом на Купянском направлении
Войска РФ продолжают просачиваться в Купянск, - DeepState

Российские оккупанты продолжают просачиваться в Купянск на Харьковщине, увеличивая свое присутствие в нем.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности осуществляется фиксация в центральной части города, а также кацапы подбираются к микрорайону "Юбилейный". На картинке можно заметить увеличение серой зоны на карте, которая будет отображена в следующем обновлении", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Силам обороны действительно удалось пока остановить способность применения рашистами трубы.

"Поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток". Однако стоит отметить, что кацапам, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность.

В помощь пехоте по району, особенно, на окраинах города работают дроны и минометы, которые осуществляют поражение по позициям украинских бойцов, группам зачистки и тому подобное. Противник продолжает использовать гражданскую одежду для проникновения в город и очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил, что затрудняет процесс обороны города и зачистку от пехоты врага", - добавили в DeepState.

"А що скаже товариш жуков сирський"?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:52 Ответить
Ничего не скажет, бо отжимается, а после время докладов.
показать весь комментарий
26.09.2025 16:03 Ответить
Проморгали там наші кацапів - з міста їх хер викуриш
показать весь комментарий
26.09.2025 15:57 Ответить
А цей DeepState там був? Це не перша брехлива новина від цих хлопчиків, які знаходяться дуже далеко від фронту.
показать весь комментарий
26.09.2025 16:03 Ответить
Цікаво, чи допомагають їм місцеві. У Харкові багато патріотів, але й вату звідти теж зустрічав.
показать весь комментарий
26.09.2025 16:03 Ответить
 
 