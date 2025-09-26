Ситуация в Купянске остается тяжелой. В городе остается более 800 человек, однако гуманитарную помощь туда завозить уже не будут, - РВА

В Купянск на Харьковщине гуманитарную помощь больше не будут завозить из-за сложной ситуации с безопасностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник РВА Андрей Канашевич.

Он отметил, что приоритет сейчас - эвакуация местных жителей, которых в городе остается около 870. В то же время есть районы Купянска, где эвакуация уже невозможна из-за слишком большой опасности.

"Что касается выезда из Купянска в направлении Харькова, то такая возможность еще есть. Привлекаем полицейских, спасателей и даже волонтерские группы для быстрой и своевременной обработки заявок на эвакуацию", - сказал Канашевич.

Он отметил, что завозить в город еду или другие гуманитарные грузы крайне рискованно.

"В Купянск - нет, никто этого (завозить гуманитарку, - ред.) делать не будет, потому что это очень большой риск. Об этом даже речь не идет. Единственное - это только эвакуация", - подчеркнул Канашевич.

Напомним, ранее начальник Купянской ГОА Андрей Беседин заявил, что на правобережье города Купянск проживает 680 гражданских жителей, которые отказываются от эвакуации, 1660 - на территории Купянской громады.

С начала 2025 года армия РФ нанесла более 36,5 тысяч ударов по территории Купянской громады, сбросила 1300 управляемых авиационных бомб, в том числе две ФАБ-2500 и 17 ФАБ-1500. В результате этого погибли 64 местных жителя, еще 320 были ранены.

