Ситуация в Купянске остается тяжелой. В городе остается более 800 человек, однако гуманитарную помощь туда завозить уже не будут, - РВА

Россияне давят на Купянск

В Купянск на Харьковщине гуманитарную помощь больше не будут завозить из-за сложной ситуации с безопасностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник РВА Андрей Канашевич.

Он отметил, что приоритет сейчас - эвакуация местных жителей, которых в городе остается около 870. В то же время есть районы Купянска, где эвакуация уже невозможна из-за слишком большой опасности.

"Что касается выезда из Купянска в направлении Харькова, то такая возможность еще есть. Привлекаем полицейских, спасателей и даже волонтерские группы для быстрой и своевременной обработки заявок на эвакуацию", - сказал Канашевич.

Он отметил, что завозить в город еду или другие гуманитарные грузы крайне рискованно.

"В Купянск - нет, никто этого (завозить гуманитарку, - ред.) делать не будет, потому что это очень большой риск. Об этом даже речь не идет. Единственное - это только эвакуация", - подчеркнул Канашевич.

Напомним, ранее начальник Купянской ГОА Андрей Беседин заявил, что на правобережье города Купянск проживает 680 гражданских жителей, которые отказываются от эвакуации, 1660 - на территории Купянской громады.

С начала 2025 года армия РФ нанесла более 36,5 тысяч ударов по территории Купянской громады, сбросила 1300 управляемых авиационных бомб, в том числе две ФАБ-2500 и 17 ФАБ-1500. В результате этого погибли 64 местных жителя, еще 320 были ранены.

то ждуни залишились! хай насолоджуються руським міром!
26.09.2025 11:55 Ответить
Так казали що з Куп'янском все норм.
26.09.2025 12:00 Ответить
Абсолютно логічний висновок в ситуації, яка склалася в час московської війни в Україні!! Уряди з 2014 року і по сьогодення, яценюка, гройсмана, гончарука, шмигаля, свириденко, керівники ОДА, завчасно та на виконання норм Законів України і своїх фукціональних обов'язків, посадовців в Урядовому кварталі та держсекретарів КМУ і ЦОВВ, подбали про захист України і Українців!! Конституція України це нормам прямої дії!
Усі ці дії/бездіяльність зазначених посадових осіб, легко і по суті мають оцінити слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…., враховуючи, що загинула велика кількість Українців, під час московської війни ****** проти України та нанесено шкоду національній економіки!
26.09.2025 12:06 Ответить
#акаквіхатєлі? вайна без загинутих?
26.09.2025 12:20 Ответить
Чого вони чекають? Хіба що смерті. Нікому не бажаю їх долі , але треба хоть трохи піклуватися за своє життя.
26.09.2025 12:12 Ответить
Ждуни хотят острих ощущений🥴
