Ситуація у Куп’янську залишається важкою. У місті лишається понад 800 осіб, проте гуманітарну допомогу туди завозити вже не будуть, - РВА
У Куп’янську на Харківщині гуманітарну допомогу більше не завозитимуть через складну безпекову ситуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник РВА Андрій Канашевич.
Він зазначив, що пріоритет зараз - евакуація місцевих жителів, яких у місті залишається близько 870. Водночас є райони Куп’янська, де евакуація вже неможлива через надто велику небезпеку.
"Що стосується виїзду з Куп'янська у напрямку Харкова, то така можливість ще є. Залучаємо поліцейських, рятувальників і навіть волонтерські групи для швидкого та своєчасного опрацювання заявок на евакуацію", – сказав Канашевич.
Він наголосив, що завозити у місто їжу чи інші гуманітарні вантажі вкрай ризиковано.
"У Куп'янськ – ні, ніхто цього (завозити гуманітарку, - ред.) робити не буде, тому що це дуже великий ризик. Про це навіть не йдеться. Єдине – це тільки евакуація", – наголосив Канашевич.
Нагадаємо, раніше начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що на правобережжі міста Куп'янськ проживає 680 цивільних мешканців, які відмовляються від евакуації, 1660 - на території Куп'янської громади.
Від початку 2025 року армія РФ завдала понад 36,5 тисяч ударів по території Куп'янської громади, скинула 1300 керованих авіаційних бомб, зокрема дві ФАБ-2500 та 17 ФАБ-1500. Внаслідок цього загинули 64 місцеві жителі, ще 320 були поранені.
