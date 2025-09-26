УКР
Ситуація у Куп’янську залишається важкою. У місті лишається понад 800 осіб, проте гуманітарну допомогу туди завозити вже не будуть, - РВА

Росіяни тиснуть на Куп’янськ

У Куп’янську на Харківщині гуманітарну допомогу більше не завозитимуть через складну безпекову ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник РВА Андрій Канашевич.

Він зазначив, що пріоритет зараз - евакуація місцевих жителів, яких у місті залишається близько 870. Водночас є райони Куп’янська, де евакуація вже неможлива через надто велику небезпеку.

"Що стосується виїзду з Куп'янська у напрямку Харкова, то така можливість ще є. Залучаємо поліцейських, рятувальників і навіть волонтерські групи для швидкого та своєчасного опрацювання заявок на евакуацію", – сказав Канашевич.

Він наголосив, що завозити у місто їжу чи  інші гуманітарні вантажі вкрай ризиковано.

"У Куп'янськ – ні, ніхто цього (завозити гуманітарку, - ред.) робити не буде, тому що це дуже великий ризик. Про це навіть не йдеться. Єдине – це тільки евакуація", – наголосив Канашевич.

Нагадаємо, раніше начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін  заявив, що на правобережжі міста Куп'янськ  проживає 680 цивільних мешканців, які відмовляються від евакуації, 1660 - на території Куп'янської громади.

Від початку 2025 року армія РФ завдала понад 36,5 тисяч ударів по території Куп'янської громади, скинула 1300 керованих авіаційних бомб, зокрема дві ФАБ-2500 та 17 ФАБ-1500. Внаслідок цього загинули 64 місцеві жителі, ще 320 були поранені.

евакуація (2425) бойові дії (4678) Харківська область (1658) Куп’янський район (432) Куп’янськ (908)
то ждуни залишились! хай насолоджуються руським міром!
26.09.2025 11:55 Відповісти
А куди їм йти, яка альтернатива йти бомжовать?
26.09.2025 13:01 Відповісти
Так казали що з Куп'янском все норм.
26.09.2025 12:00 Відповісти
Абсолютно логічний висновок в ситуації, яка склалася в час московської війни в Україні!! Уряди з 2014 року і по сьогодення, яценюка, гройсмана, гончарука, шмигаля, свириденко, керівники ОДА, завчасно та на виконання норм Законів України і своїх фукціональних обов'язків, посадовців в Урядовому кварталі та держсекретарів КМУ і ЦОВВ, подбали про захист України і Українців!! Конституція України це нормам прямої дії!
Усі ці дії/бездіяльність зазначених посадових осіб, легко і по суті мають оцінити слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…., враховуючи, що загинула велика кількість Українців, під час московської війни ****** проти України та нанесено шкоду національній економіки!
26.09.2025 12:06 Відповісти
#акаквіхатєлі? вайна без загинутих?
26.09.2025 12:20 Відповісти
Чого вони чекають? Хіба що смерті. Нікому не бажаю їх долі , але треба хоть трохи піклуватися за своє життя.
26.09.2025 12:12 Відповісти
А може й смерті... Опинитися в запенсійному віці в гуртожитку з одним туалетом на поверсі, не з унітазом, а пісуаром на рівні полу, де літня людина не в змозі присісти і піднятись, в кімнаті з двома-трьома сторонніми людьми... (було таке відео про літніх ВПО). Це життя?.. Краще здохнути в своїх стінах, тільки б одразу...
26.09.2025 13:29 Відповісти
Ждуни хотят острих ощущений🥴
26.09.2025 12:15 Відповісти
Щиро бажаю тобі і твоїм батькам таких "ащющєній"
