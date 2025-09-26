Ситуація у Куп’янську залишається важкою. У місті лишається понад 800 осіб, проте гуманітарну допомогу туди завозити вже не будуть, - РВА

У Куп’янську на Харківщині гуманітарну допомогу більше не завозитимуть через складну безпекову ситуацію.

про це в ефірі телемарафону повідомив начальник РВА Андрій Канашевич.

Він зазначив, що пріоритет зараз - евакуація місцевих жителів, яких у місті залишається близько 870. Водночас є райони Куп’янська, де евакуація вже неможлива через надто велику небезпеку.

"Що стосується виїзду з Куп'янська у напрямку Харкова, то така можливість ще є. Залучаємо поліцейських, рятувальників і навіть волонтерські групи для швидкого та своєчасного опрацювання заявок на евакуацію", – сказав Канашевич.

Він наголосив, що завозити у місто їжу чи інші гуманітарні вантажі вкрай ризиковано.

"У Куп'янськ – ні, ніхто цього (завозити гуманітарку, - ред.) робити не буде, тому що це дуже великий ризик. Про це навіть не йдеться. Єдине – це тільки евакуація", – наголосив Канашевич.

Нагадаємо, раніше начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що на правобережжі міста Куп'янськ проживає 680 цивільних мешканців, які відмовляються від евакуації, 1660 - на території Куп'янської громади.

Від початку 2025 року армія РФ завдала понад 36,5 тисяч ударів по території Куп'янської громади, скинула 1300 керованих авіаційних бомб, зокрема дві ФАБ-2500 та 17 ФАБ-1500. Внаслідок цього загинули 64 місцеві жителі, ще 320 були поранені.

