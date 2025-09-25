680 цивільних залишаються у прифронтовому Куп’янську, - МВА

Станом на сьогодні у прифронтовому Куп’янську Харківської області залишаються 680 мешканців, які ризикують життям і ускладнюють дії ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

"Безпосередньо на правобережжі міста Куп'янськ на сьогодні проживає 680 цивільних мешканців, які відмовляються від евакуації, 1660 - на території Куп'янської громади. Крім тієї небезпеки, яка чатує на них, вони дійсно заважають, заважають працювати повною мірою, працювати нашим Силами оборони... Евакуаційні групи - це волонтери, ДСНС, поліція - через проведення контрдиверсійної операції, не можуть заїхати в місто Куп'янськ. Тому наші військові вивозять людей, які зголошуються на евакуацію, або люди самі виходять в більш безпечні місця, це за межами міста Куп'янськ, а там їх забирають вже", - розповів він.

Попри складні умови, евакуація з громади відбувається щодня. Лише у вересні вдалося вивезти понад 200 людей у безпечніші райони.

За словами Беседіна, найбільше залишаються люди похилого віку, пенсіонери та маломобільні громадяни. Вони відмовляються від евакуації, пояснюючи своє рішення небажанням залишати домівки та майно.

"Їхні аргументи не співмірні з життям та здоров'ям. І ті умови, якщо ми ще кажемо, рік тому, коли була критична інфраструктура, була соціальна інфраструктура, і люди казали, що тут наше житло, у нас більше нічого в житті немає, все, що ми заробили, є тут, ми не будемо це покидати. То зараз жодної вцілілої будівлі фактично в місті Куп'янськ немає і триматися за щось, мабуть, це психологічне", - додав голова МВА.

