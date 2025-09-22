Ворог не полишає спроб завести особовий склад та закріпитися у Куп’янську і блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, - ОСУВ "Дніпро"

Протягом минулої доби російські війська активізували штурмові дії на Слобожанщині та Донеччині, однак усі спроби просування були відбиті Силами оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно атакував у районі Вовчанська, а також біля Одрадного на Великобурлуцькому напрямку.

На Купʼянському напрямку противник провів наступальні дії в районі Новоосинового та Нової Кругляківки. Без успіхів. Ворожа армія не полишає спроб завести особовий склад та закріпитися у Купʼянську. На всі спроби і намагання агресора Сили оборони дають відповідь ворогу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Новомихайлівки, Греківки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового, Ставків, Тернів, Торського, Новоселівки та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Новомаркового, Ступочок, Предтечиного, Яблунівки, Клебан-Бика та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на оборонні укріплення наших військ біля населених пунктів Полтавка, Маяк, Володимирівка, Русин Яр та Заповідне. Без просування для окупантів.

На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Промінь, Покровськ, Новоукраїнка, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Сергіївка та Котлине. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії, Іванівки, Новоселівки, Комишувахи, Тернового, Калинівки, Новогригорівки та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля, - Зеленський