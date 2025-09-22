Враг не оставляет попыток завести личный состав и закрепиться в Купянске и блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, - ОСГВ "Днепр"

За прошедшие сутки российские войска активизировали штурмовые действия на Слобожанщине и Донетчине, однако все попытки продвижения были отбиты Силами обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг безуспешно атаковал в районе Волчанска, а также у Отрадного на Великобурлукском направлении.

На Купянском направлении противник провел наступательные действия в районе Новоосинового и Новой Кругляковки. Без успехов. Вражеская армия не оставляет попыток завести личный состав и закрепиться в Купянске. На все попытки и попытки агрессора Силы обороны дают ответ врагу.

На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков у Новомихайловки, Грековки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово, Ставков, Тернов, Торского, Новоселовки и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Новомаркового, Ступочек, Предтечино, Яблоновки, Клебан-Быка и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.

На Добропольском направлении враг совершил наступление на оборонительные укрепления наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Маяк, Владимировка, Русин Яр и Заповедное. Без продвижения для оккупантов.

На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Проминь, Покровск, Новоукраинка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Сергеевка и Котлино. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филиала, Ивановки, Новоселовки, Камышевахи, Тернового, Калиновки, Новогригорьевки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.

