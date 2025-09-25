680 гражданских остаются в прифронтовом Купянске, - ГВА

По состоянию на сегодня в прифронтовом Купянске Харьковской области остаются 680 жителей, которые рискуют жизнью и усложняют действия ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

"Непосредственно на правобережье города Купянска на сегодня проживает 680 гражданских жителей, которые отказываются от эвакуации, 1660 - на территории Купянской громады. Кроме той опасности, которая подстерегает их, они действительно мешают - мешают работать в полной мере работать нашим Силам обороны... Эвакуационные группы - это волонтеры, ГСЧС, полиция - из-за проведения контрдиверсионной операции, не могут заехать в город Купянск. Поэтому наши военные вывозят людей, которые соглашаются на эвакуацию, или люди сами выходят в более безопасные места, это за пределами города Купянск, а там их забирают уже", - рассказал он.

Несмотря на сложные условия, эвакуация из громады происходит ежедневно. Только в сентябре удалось вывезти более 200 человек в более безопасные районы.

По словам Беседина, больше всего остаются пожилые люди, пенсионеры и маломобильные граждане. Они отказываются от эвакуации, объясняя свое решение нежеланием покидать дома и имущество.

"Их аргументы не соизмеримы с жизнью и здоровьем. И те условия, если мы еще говорим, год назад, когда была критическая инфраструктура, была социальная инфраструктура, и люди говорили, что здесь наше жилье, у нас больше ничего в жизни нет, все, что мы заработали, есть здесь, мы не будем это покидать. То сейчас ни одного уцелевшего здания фактически в городе Купянск нет и держаться за что-то, видимо, это психологическое", - добавил глава ГВА.

