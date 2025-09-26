На границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей ежесуточно фиксируют сотни обстрелов, - ГПСУ

На границе Сумской, Черниговской и Харьковской областей российские войска осуществляют сотни обстрелов в сутки, применяя весь доступный арсенал вооружения.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего ударов приходится на Сумскую и Харьковскую области, где враг активно использует артиллерию, минометы, дроны-камикадзе, беспилотники на оптоволокне, а также авиацию со сбросом управляемых авиабомб. Черниговщина также ежедневно подвергается обстрелам, хотя их количество меньше.

Демченко отметил, что российские атаки направлены как на позиции Сил обороны, так и на гражданские населенные пункты.

В то же время активность вражеских диверсионно-разведывательных групп на этих направлениях снизилась по сравнению с прошлым годом. Попытки проникновения остаются, однако их интенсивность значительно меньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очереди на границе с Украиной возникли из-за выезда паломников-хасидов после Рош ха-Шана, - ГПСУ