На границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей ежесуточно фиксируют сотни обстрелов, - ГПСУ

В ГПСУ прокомментировали новые военные учения в Беларуси

На границе Сумской, Черниговской и Харьковской областей российские войска осуществляют сотни обстрелов в сутки, применяя весь доступный арсенал вооружения.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего ударов приходится на Сумскую и Харьковскую области, где враг активно использует артиллерию, минометы, дроны-камикадзе, беспилотники на оптоволокне, а также авиацию со сбросом управляемых авиабомб. Черниговщина также ежедневно подвергается обстрелам, хотя их количество меньше.

Демченко отметил, что российские атаки направлены как на позиции Сил обороны, так и на гражданские населенные пункты.

В то же время активность вражеских диверсионно-разведывательных групп на этих направлениях снизилась по сравнению с прошлым годом. Попытки проникновения остаются, однако их интенсивность значительно меньше.

І цілодобі тривоги та влучання по інфраструктурі по всій області
показать весь комментарий
26.09.2025 12:16 Ответить
 
 