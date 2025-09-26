Очереди на границе с Украиной возникли из-за выезда паломников-хасидов после Рош га-Шана, - ГПСУ

На выезде из Украины зафиксированы задержки из-за массового отъезда паломников-хасидов, которые возвращались домой после празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшие сутки на выезд прибыло около 25 тысяч иностранцев. Из-за такого одномоментного наплыва образовались очереди и скопления на пунктах пропуска. В целом количество пересечений государственной границы выросло почти до 120 тысяч за сутки, тогда как в обычные дни этот показатель составляет 90-97 тысяч.

Демченко отметил, что в этом году в Украину приехало почти 40 тысяч паломников-хасидов. Их прибытие растянулось на несколько недель, с пиковым периодом за три-четыре дня до празднования. Выезд начался 25 сентября и вызвал значительный рост пассажиропотока.

Справка

Рош ха-Шана - праздник еврейского Нового года. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда именно для празднования Рош ха-Шана. В 2025 году он пришелся на 22-24 сентября.

Также смотрите: Полиция обеспечивает порядок во время выезда паломников-хасидов из Умани. ФОТОрепортаж