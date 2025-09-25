Полиция обеспечивает порядок во время выезда паломников-хасидов из Умани. ФОТОрепортаж

Паломники-хасиды начали выезжать из города Умань после завершения иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Как сообщили в черкасской полиции, "сводный отряд правоохранителей остается на месте и продолжает обеспечивать безопасность".

По данным правоохранителей, в районе компактного пребывания паломников постоянно проводили профилактические беседы, а в случае необходимости - оказывали помощь.

В то же время, было вынесено 12 решений о принудительном возвращении граждан государства Израиль. Пяти хасидам запретили въезд в Украину сроком на три года за нарушение Уголовного кодекса.

К работе были привлечены работники Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, миграционной службы и полиции Израиля.

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в 2025 году в Умани началось вечером 22 сентября и продолжалось до вечера 24 сентября. Хасиды отмечали начало 5786 года по еврейскому календарю.

