Хасиды в Умани собрались в группу, слушают гимн Украины и выкрикивают украинские лозунги: "Слава Украине! Путин - х#йло!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой хасид исполняет на музыкальном инструменте гимн Украины на одной из улиц Умани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вокруг него собралась группа его единоверцев, а один из паломников выкрикивает украинские лозунги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Умань приехало уже более 35 тысяч хасидов, - Госпогранслужба

наші пацани
22.09.2025 15:45 Ответить
Молодці!
22.09.2025 15:46 Ответить
Які милі люди. Що значить, коли беззастережно збиваєш кацапські повітряні цілі, знищуєш кораблі, тисячі орків перетворюєш на трупи тощо Таких і світ поважає. А над тими, яких колись боялися і шанували (сша і нато), тепер сміються і тролять.
22.09.2025 15:47 Ответить
Слава героям Израиля!!!
Которые десятилетиями мочат террористов!
И при этом стали успешной во всех отношениях страной!!!!!
22.09.2025 15:52 Ответить
 
 