Хасиды в Умани собрались в группу, слушают гимн Украины и выкрикивают украинские лозунги: "Слава Украине! Путин - х#йло!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой хасид исполняет на музыкальном инструменте гимн Украины на одной из улиц Умани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вокруг него собралась группа его единоверцев, а один из паломников выкрикивает украинские лозунги.

