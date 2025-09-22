Хасиды в Умани собрались в группу, слушают гимн Украины и выкрикивают украинские лозунги: "Слава Украине! Путин - х#йло!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой хасид исполняет на музыкальном инструменте гимн Украины на одной из улиц Умани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вокруг него собралась группа его единоверцев, а один из паломников выкрикивает украинские лозунги.
Которые десятилетиями мочат террористов!
И при этом стали успешной во всех отношениях страной!!!!!