3 593 20

Хасиди в Умані зібралися до гурту, слухають гімн України та вигукують українські гасла: "Слава Україні! Путін - х#йло!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому хасид виконує на музичному інструменті гімн України на одній із вулиць Умані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що навколо нього зібрався гурт його одновірців, а один із паломників вигукує українські гасла.

До Умані приїхало вже понад 35 тисяч хасідів, - Держприкордонслужба

Автор: 

путін володимир (24838) Умань (246) хасиди (177) Черкаська область (131) Уманський район (10)
Топ коментарі
+9
наші пацани
22.09.2025 15:45 Відповісти
+8
Молодці!
22.09.2025 15:46 Відповісти
+8
Хасиди на порядки більш патріоти України ніж зелені мерзотники в Раді
22.09.2025 15:55 Відповісти
Молодці!
Які милі люди. Що значить, коли беззастережно збиваєш кацапські повітряні цілі, знищуєш кораблі, тисячі орків перетворюєш на трупи тощо Таких і світ поважає. А над тими, яких колись боялися і шанували (сша і нато), тепер сміються і тролять.
22.09.2025 15:47 Відповісти
це гарно, але могли б і ще зброєю допомогти
22.09.2025 16:23 Відповісти
Вже допомогають.
22.09.2025 16:34 Відповісти
не пригадую. от те, що замість Україні, зброю, що мали передати Україні передали Ізраїлю, пам'ятаю.
22.09.2025 16:57 Відповісти
А Україна могла б не підтримувати анти-Ізраїльські резолюції в ООН.
22.09.2025 16:40 Відповісти
про пластєліну? ну таке, не хочуть допомагати Україні, то нехай.
22.09.2025 16:58 Відповісти
Слава героям Израиля!!!
Которые десятилетиями мочат террористов!
И при этом стали успешной во всех отношениях страной!!!!!
22.09.2025 15:52 Відповісти
Зараз Україна мабудь найлояльніша до ізраільтян серед європейських країн, а може навіть у світі, враховуючи яку популярність наберають пропалестинські погляди.
22.09.2025 15:57 Відповісти
Goodwin потомучто в Украине нет засилья Ислама и организаций "Братья Мусульмане", которые запрещены в Египет и в Арабских эмиратах и не содержании Катар.В Чехии и Хорватии и Венгрии тоже самое У нас в Европе другая ситуация.А там , где у власти левые глобалисты прогрессисты ,то и происходят подобные шабаши,но это до следующих выборов.Все изменится в пользу здравого смысла.Люди в Европе устали от ПалиМоб
22.09.2025 16:14 Відповісти
Азохен вей!
22.09.2025 16:04 Відповісти
Хасидам привіт і подяка за підтримку України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
22.09.2025 16:13 Відповісти
Одразу видно що не москаль
22.09.2025 16:15 Відповісти
Лехаім!! Слава Україні!!
22.09.2025 16:25 Відповісти
Шана Това !
22.09.2025 16:34 Відповісти
Наші бобри
22.09.2025 16:32 Відповісти
А нумо слабо заспівати "
Батько наш Бандера
Наша Тора мати?

Ото в москалів пукани порве
22.09.2025 16:33 Відповісти
Утром не услышали предложение, вечером, "грубее"_ Красный флаг в руки, и "доказать" свои еврейскеиии, манцы! На восточном фронте!
22.09.2025 17:01 Відповісти
 
 