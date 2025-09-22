Хасиди в Умані зібралися до гурту, слухають гімн України та вигукують українські гасла: "Слава Україні! Путін - х#йло!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому хасид виконує на музичному інструменті гімн України на одній із вулиць Умані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що навколо нього зібрався гурт його одновірців, а один із паломників вигукує українські гасла.

