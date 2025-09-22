До Умані приїхало вже понад 35 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба
До Умані на святкування юдейського Нового року приїхали вже понад 35 тисяч хасидів.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рух хасидів-паломників до України ми спостерігаємо вже кілька тижнів. Спочатку це були невеликі групи по кілька сотень осіб, у подальшому їхня кількість могла досягати і кількох тисяч. Але основна кількість приїжджала останні днів п’ять. І перетинаючи кордон з Європейським Союзом і Молдовою, в окремі дні їхня кількість коливалася в 4, 8, 11 тисяч. За нашими оцінками, на в’їзд в Україну за ці кілька тижнів прослідувало більше 35 тисяч паломників-хасидів, які в більшості рухалися організованими групами", - сказав Демченко.
За його словами, деяким хасидам було відмовлено у в’їзді в Україну через негаразди з документами або порушення українського законодавства раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Початок вересня.
Держприкордонслужба України заявила, що не веде окремої статистики, щодо кількості чоловіків віком 18-22 років, які виїхали з України з моменту дозволу на це.
10 тисяч українців віком 18-22 приїхали до Польщі після дозволу на виїзд - дані польських прикордонників.
Висновки.
Коли з українця немає що здерти, він стає на🤬уй не потрібний Держприкордонслужбі🤭