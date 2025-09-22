УКР
Новини Святкування Рош га-Шана
1 045

До Умані приїхало вже понад 35 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба

умань,хасиди

До Умані на святкування юдейського Нового року приїхали вже понад 35 тисяч хасидів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух хасидів-паломників до України ми спостерігаємо вже кілька тижнів. Спочатку це були невеликі групи по кілька сотень осіб, у подальшому їхня кількість могла досягати і кількох тисяч. Але основна кількість приїжджала останні днів п’ять. І перетинаючи кордон з Європейським Союзом і Молдовою, в окремі дні їхня кількість коливалася в 4, 8, 11 тисяч. За нашими оцінками, на в’їзд в Україну за ці кілька тижнів прослідувало більше 35 тисяч паломників-хасидів, які в більшості рухалися організованими групами", - сказав Демченко.

За його словами, деяким хасидам було відмовлено у в’їзді в Україну через негаразди з документами або порушення українського законодавства раніше.

Читайте: На святкування Рош га-Шана в Умані очікують прибуття понад 45 тисяч хасидів

Автор: 

Умань (246) хасиди (177) Черкаська область (129) Уманський район (10)
Топ коментарі
+7
о ..Умань надійно захищена від ударів
показати весь коментар
22.09.2025 12:15 Відповісти
+6
Сміття та безладу буде багато...
показати весь коментар
22.09.2025 12:13 Відповісти
+5
Терміново перевести туди виробництво дронів. Ізраїльське ППО спрацює на 100%
показати весь коментар
22.09.2025 12:16 Відповісти
чув в маршрутці,Купол тут розгорнули..
показати весь коментар
22.09.2025 12:17 Відповісти
Думаю його там давно розгорнули і не згортали ніколи, правда наш купол за рахунок інших прикордонних міст
показати весь коментар
22.09.2025 12:22 Відповісти
думаєте, ми не робимо дрони??
показати весь коментар
22.09.2025 12:18 Відповісти
І продовжити новий рік на цілий рік. З виплатою святкуючим державної допомоги на харчі, безоплатне проживання та музичний супровід всіх заходів!
показати весь коментар
22.09.2025 12:20 Відповісти
і екскурсійні тури вздовж ЛБЗ
показати весь коментар
22.09.2025 12:22 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
22.09.2025 12:23 Відповісти
музичний супровід ? пропоную звуки шахєдів,мабуть для них знайома музика
показати весь коментар
22.09.2025 12:34 Відповісти
На кой ціх кон...них взагалі пускають.
показати весь коментар
22.09.2025 12:21 Відповісти
Включи розум, вони гроші в Україну везуть. Нейхай їх і 100 тисяч приїжає, чим більше тим краще
показати весь коментар
22.09.2025 12:22 Відповісти
А цим хасидам похєр на війну .хоч шахєди,хоч ракєти.
показати весь коментар
22.09.2025 12:32 Відповісти
Купол ППО
показати весь коментар
22.09.2025 12:44 Відповісти
чисто купол пухнастий
показати весь коментар
22.09.2025 12:49 Відповісти
Чудова кепка в стилі "бобровий рулет".
показати весь коментар
22.09.2025 13:17 Відповісти
Початок вересня.
Держприкордонслужба України заявила, що не веде окремої статистики, щодо кількості чоловіків віком 18-22 років, які виїхали з України з моменту дозволу на це.

10 тисяч українців віком 18-22 приїхали до Польщі після дозволу на виїзд - дані польських прикордонників.

Висновки.
Коли з українця немає що здерти, він стає на🤬уй не потрібний Держприкордонслужбі🤭
показати весь коментар
22.09.2025 13:10 Відповісти
Не выпускайте их до следующего года! И бабла больше и бонбить может путькин не станет)
показати весь коментар
22.09.2025 13:18 Відповісти
Как сделать? Та очень просто! Вдруг у них есть гражданство Украины! Запросы, ответы, пока туда сюда и следующий празДник!
показати весь коментар
22.09.2025 13:20 Відповісти
 
 