До Умані приїхало вже понад 35 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба.

До Умані на святкування юдейського Нового року приїхали вже понад 35 тисяч хасидів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух хасидів-паломників до України ми спостерігаємо вже кілька тижнів. Спочатку це були невеликі групи по кілька сотень осіб, у подальшому їхня кількість могла досягати і кількох тисяч. Але основна кількість приїжджала останні днів п’ять. І перетинаючи кордон з Європейським Союзом і Молдовою, в окремі дні їхня кількість коливалася в 4, 8, 11 тисяч. За нашими оцінками, на в’їзд в Україну за ці кілька тижнів прослідувало більше 35 тисяч паломників-хасидів, які в більшості рухалися організованими групами", - сказав Демченко.

За його словами, деяким хасидам було відмовлено у в’їзді в Україну через негаразди з документами або порушення українського законодавства раніше.

