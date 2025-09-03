На святкування Рош га-Шана в Умані очікують прибуття понад 45 тисяч хасидів

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана у 2025 році в Умані святкуватимуть з вечора 22 вересня і до вечора 24 вересня, відзначаючи початок 5786 року за єврейським календарем. На нього очікують понад 45 тисяч паломників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила піар-директорка Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, яка спростувала поширену в деяких ЗМІ та соцмережах інформацію про те, що святкування нібито офіційно заборонили.

Підготовка на рівні міста

"Хочу офіційно спростувати інформацію, яка розійшлася окремими ЗМІ по усьому світу, про те, що паломництво чи то скасоване, чи то заборонене. Це неправда, жодних офіційних рішень щодо цього не було", - зазначила вона.

Нині, за словами пані Анастасії, в Умані продовжують підготовку до приїзду паломників:

"Цьогоріч очікуємо приблизно 45 тисяч людей. Ми перевіряємо стан укриттів, закуповуємо продукти. Будь-який паломник або уманчанин може в будь-який час зможе прийти випити кави, води. Також ми закуповуємо книжки, різні ритуальні елементи. Дуже величезний список".

За словами міської голови Умані Ірини Плетньової, до приїзду прочан готуються всі служби:

"Проводимо наради з підготовки до відзначення Рош га-Шана. ДСНС перевіряє наявність укриттів та їхню відповідність до норм, а відділ житлово-комунального господарства замовив додаткові обмежувальні знаки та готується до посиленого прибирання даної території. Загалом, усі служби напоготові".

Комунікація з паломниками

Виконавча директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька розповіла: підготовка до проведення юдейського Нового року триває майже місяць:

"Ми здійснюємо комунікацію між паломниками та українською стороною, створено спеціальний вебресурс, який містить правила та всі нюанси щорічного паломництва. Також ми полегшуємо доступ паломників до території, а також комунікацію на місці. Створено спеціальну гарячу лінію, також здійснюється допомога усіх службам та сервісам у межах їхніх запитів".

