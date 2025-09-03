УКР
Новини Святкування Рош га-Шана
1 339 47

На святкування Рош га-Шана в Умані очікують прибуття понад 45 тисяч хасидів

паломники-хасиди

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана у 2025 році в Умані святкуватимуть з вечора 22 вересня і до вечора 24 вересня, відзначаючи початок 5786 року за єврейським календарем. На нього очікують понад 45 тисяч паломників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила піар-директорка Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, яка спростувала поширену в деяких ЗМІ та соцмережах інформацію про те, що святкування нібито офіційно заборонили.

Підготовка на рівні міста

"Хочу офіційно спростувати інформацію, яка розійшлася окремими ЗМІ по усьому світу, про те, що паломництво чи то скасоване, чи то заборонене. Це неправда, жодних офіційних рішень щодо цього не було", - зазначила вона.

Нині, за словами пані Анастасії, в Умані продовжують підготовку до приїзду паломників:

"Цьогоріч очікуємо приблизно 45 тисяч людей. Ми перевіряємо стан укриттів, закуповуємо продукти. Будь-який паломник або уманчанин може в будь-який час зможе прийти випити кави, води. Також ми закуповуємо книжки, різні ритуальні елементи. Дуже величезний список".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стадіон імені Героя України Олександра Цебрія відкрили у французькому Рюмії-сюр-Сен. ФОТОрепортаж

За словами міської голови Умані Ірини Плетньової, до приїзду прочан готуються всі служби:

"Проводимо наради з підготовки до відзначення Рош га-Шана. ДСНС перевіряє наявність укриттів та їхню відповідність до норм, а відділ житлово-комунального господарства замовив додаткові обмежувальні знаки та готується до посиленого прибирання даної території. Загалом, усі служби напоготові".

Комунікація з паломниками

Виконавча директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька розповіла: підготовка до проведення юдейського Нового року триває майже місяць:

"Ми здійснюємо комунікацію між паломниками та українською стороною, створено спеціальний вебресурс, який містить правила та всі нюанси щорічного паломництва. Також ми полегшуємо доступ паломників до території, а також комунікацію на місці. Створено спеціальну гарячу лінію, також здійснюється допомога усіх службам та сервісам у межах їхніх запитів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дронами Умань та околиці, постраждала людина, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Умань (245) хасиди (176) Черкаська область (123) Уманський район (9)
Топ коментарі
+9
Могли б з собою і Петріот притягнути - шоб прикрив їх
показати весь коментар
03.09.2025 16:37 Відповісти
+5
І якось так вийде , що десь з 20 вересня Умань буде найбезпечнішим місцем в Україні ... Це , певно , абсолютна випадковість ...(сарказм)
показати весь коментар
03.09.2025 16:39 Відповісти
+4
еще бы их кореш еврей запретил им что-то. У нас сейчас у власти кто угодно кроме украинцев и патриотов. Евреи, татары, грузины, азеры. Кайф
показати весь коментар
03.09.2025 16:52 Відповісти
Нафіга? Зʼявившись на Новий рік на могилі цадіка Нахмана вони застовпили собі місце в раю.
показати весь коментар
03.09.2025 16:44 Відповісти
Так - але ж не так швидко
показати весь коментар
03.09.2025 16:46 Відповісти
Я не великий спеціаліст в хасидах, але ж може навпаки - треба пошвидше, поки ніхто не зайняв?
показати весь коментар
03.09.2025 16:47 Відповісти
Пошвидше путлєр своїм воякам обіцяв - здохнете під пивнушкою в блювотині а на війні прямотоком в рай - повірили
показати весь коментар
03.09.2025 16:53 Відповісти
Я думаю буде з точністю до навпаки. Шоб ***** не привітав хасидів з Новим роком?
показати весь коментар
03.09.2025 16:42 Відповісти
Вони кожного року приїздять і в ці дні , в Умані і навколо , чомусь (?) , панує абсолютна тиша !
показати весь коментар
03.09.2025 16:45 Відповісти
Блін, мені одна бабка на базарі на Дарниці казала шо ***** - єврей. А я ржав і не вірив. А ти дивися - все сходиться
показати весь коментар
03.09.2025 16:46 Відповісти
так кто ж посягнет на древнюю нацию?
показати весь коментар
03.09.2025 16:52 Відповісти
Дааа. Це ж 8-12 повноцінних бригад. 🤔
показати весь коментар
03.09.2025 16:41 Відповісти
Іх навіть Ізраїль не може заставити воювати...
показати весь коментар
03.09.2025 16:43 Відповісти
Та ніби вже примусили. Але дозволили воювати в пейсах і з кнейчами на голові.
показати весь коментар
03.09.2025 16:50 Відповісти
От в томв і завдання - є 8-12 бригад, потрібно змусити їх воювати. Треба креатив. 😊
показати весь коментар
03.09.2025 16:55 Відповісти
Зробити велику катапульту і закинути могилу в окупований Донецьк? Але стрьомно. Цадіка там зʼїдять. Були прецеденти...
показати весь коментар
03.09.2025 17:05 Відповісти
😁
показати весь коментар
03.09.2025 17:08 Відповісти
Так вони туди не показуються. А тут - як на долоні.
показати весь коментар
03.09.2025 17:43 Відповісти
Була заборона, але все порішали, родичі все-таки.
показати весь коментар
03.09.2025 16:42 Відповісти
Порішали. Покійні американські президенти допомогли.
показати весь коментар
03.09.2025 16:46 Відповісти
Сильна віра і трошки грошей творять дива )
показати весь коментар
03.09.2025 16:51 Відповісти
Внесок грошей в це диво - 99%. Ну, без сумніву, і для сильної віри є місце.
показати весь коментар
03.09.2025 16:56 Відповісти
- Соломон Маркович завжди вмів домовлятись.
- Який Соломон Маркович?
- Будь-який Соломонон Маркович.
показати весь коментар
03.09.2025 17:01 Відповісти
Доречі оффтоп. Цікаво чому США ще не штампує бакси з зображенням Трампа? Як би підкинути їм цю ідею?
показати весь коментар
03.09.2025 16:55 Відповісти
Як тільки Трамп підімне під себе ФРС - так і з'являться.
показати весь коментар
03.09.2025 16:59 Відповісти
А може й вибори там за одно провести?
показати весь коментар
03.09.2025 16:43 Відповісти
Рехверендум.
показати весь коментар
03.09.2025 16:47 Відповісти
По приєднанню Умані до Ізраїлю?
показати весь коментар
03.09.2025 16:48 Відповісти
Ага. І гайдамаків покликати. Для забезпечення порядку при "волевиявленні"...
показати весь коментар
03.09.2025 16:56 Відповісти
гнусь
показати весь коментар
03.09.2025 16:44 Відповісти
опять засерут всю умань
показати весь коментар
03.09.2025 16:48 Відповісти
Сподобалось повідомлення міського голови щодо підготовки до "посиленого прибирання території". Хоча жиди і не їдять свинину, але хасиди ведуть себе гірше за всіх свиней усього світу.
показати весь коментар
03.09.2025 16:49 Відповісти
еще бы их кореш еврей запретил им что-то. У нас сейчас у власти кто угодно кроме украинцев и патриотов. Евреи, татары, грузины, азеры. Кайф
показати весь коментар
03.09.2025 16:52 Відповісти
а патриотов стреляют и садят в тюрьмы чтобы не мешали реализовывать планы в Украине
показати весь коментар
03.09.2025 16:56 Відповісти
Ну от, почалось....
показати весь коментар
03.09.2025 16:57 Відповісти
Якщо вже так скалалося, Цадика потрібно обміняти на щось корисне для нас українців!
Хочуть поклонятися, віддайте, та нехай собі поклоняються, а нам це навіщо??
показати весь коментар
03.09.2025 17:05 Відповісти
Що з них взяти - кільця кальмарів?
показати весь коментар
03.09.2025 17:46 Відповісти
Да ладно, Ізраїль добре розвинена країна
показати весь коментар
03.09.2025 17:50 Відповісти
Треба меру Умані особливо та особисто поспілкуватися з представниками повій та сутенерами!! Щоб їх права на надання міжнародної сексуальної допомоги воюючому Ізраїлю від воюючої України охоронялися поліцією та ЗСУ!!!
показати весь коментар
03.09.2025 17:12 Відповісти
А казали, що всі євреї в окопах...
показати весь коментар
03.09.2025 17:14 Відповісти
- А теперь посмотрите направо. Перед нами памятник неизвестному матросу Изе Вайсману.
- Почему же неизвесному? Ведь и имя и фамилия указаны.
- Потому что неизвесно, был ли Изя Вайсман матросом.
показати весь коментар
03.09.2025 17:22 Відповісти
Дуже добрі моряки з євреїв в СРСР були, до речі. І чомусь у підводному флоті.
Про командира підводного човна, Героя Радянського Союзу Ізраїля Фісановича чув?
А часи знайоміші, брежнєвські, про каперанга Чернавіна чув. Почитай, досить цікава розповідь, як каперанг командував шістьма контр-адміралами
https://submarinersclub.ru/news?id=3824
показати весь коментар
03.09.2025 17:39 Відповісти
Молодці!!! Це не сцикливі європейці, ВІРА ПОНАД УСЕ!!!
показати весь коментар
03.09.2025 17:50 Відповісти
Пускати тільки тих, хто привезе ракети до ППО, або бойові дрони. Їх же в Умані прикривати потрібно, чи не хочуть?
показати весь коментар
03.09.2025 17:53 Відповісти
Во-во... ще й охороняти їх треба, в"їзд повинен бути платний
показати весь коментар
03.09.2025 18:03 Відповісти
Навіть якщо з кожного взяти по 100 $ це = 4 500 000
А з якої нагоди після них повині прибирати за рахунок платників податків, нам що немає куди дівати гроші
показати весь коментар
03.09.2025 18:14 Відповісти
 
 