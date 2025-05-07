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Новини Фото Атака безпілотників на Черкаську область
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Росіяни атакували дронами Умань та околиці, постраждала людина, - ОВА. ФОТО

Надвечір 7 травня війська РФ атакували Умань і довколишні села дронами, працювали сили ППО.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.

Наслідки атаки російських дронів на Умань

У Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні.

Читайте: Ворог атакував ракетами. Була загроза для Умані, Вінниччини та Миколаївщини, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4214) Умань (242) Черкаська область (68) Уманський район (4) війна в Україні (4182)


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Гадить ******! Припинення вогню, за вказівкою московита кабаєва чи мізуліна??
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07.05.2025 23:46 Відповісти
 
 