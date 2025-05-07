Росіяни атакували дронами Умань та околиці, постраждала людина, - ОВА. ФОТО

Надвечір 7 травня війська РФ атакували Умань і довколишні села дронами, працювали сили ППО.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.

У Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні.

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