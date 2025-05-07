Росіяни атакували дронами Умань та околиці, постраждала людина, - ОВА. ФОТО
Надвечір 7 травня війська РФ атакували Умань і довколишні села дронами, працювали сили ППО.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.
У Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар07.05.2025 23:46 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль