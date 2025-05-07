Россияне атаковали дронами Умань и окрестности, пострадал человек, - ОВА. ФОТО
К вечеру 7 мая войска РФ атаковали Умань и близлежащие села дронами, работали силы ПВО.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме.
В Дмитрушках обломками БпЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу.
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