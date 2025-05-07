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Новости Фото Атака беспилотников на Черкасскую область
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Россияне атаковали дронами Умань и окрестности, пострадал человек, - ОВА. ФОТО

К вечеру 7 мая войска РФ атаковали Умань и близлежащие села дронами, работали силы ПВО.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме.

Последствия атаки российских дронов на Умань

В Дмитрушках обломками БпЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу.

Читайте: Враг атаковал ракетами. Была угроза для Умани, Винницкой и Николаевской областей, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3649) Умань (362) Черкасская область (66) Уманский район (4) война в Украине (4147)


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