Стадіон імені Героя України Олександра Цебрія відкрили у французькому Рюмії-сюр-Сен. ФОТОрепортаж
У французькому місті Рюмії-сюр-Сен, офіційному побратимі Умані, відбулося урочисте відкриття стадіону, названого на честь Героя України, ексмера Олександра Цебрія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці у фейсбук міська голова Умані Ірина Плетньова.
"Ця подія стала глибоко символічною для всієї української громади. Олександр Цебрій - приклад незламності, відваги та вірності Україні. Відтепер його ім’я звучатиме і в серці Франції як символ героїзму та єдності народів. Стадіон імені Цебрія - це жест поваги та підтримки українського народу в його боротьбі за свободу. Ім’я українського Героя на французькій землі стало знаком того, що правда, мужність і солідарність не знають меж", – зазначила Плетньова.
Нагадаємо, 24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.
27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.
На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.
У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" (посмертно) колишньому меру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію.
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Бабло, перемагає ФУТБОЛ!???
посмертно надали звання почесного громадянина громади.
Вічна слава ГЕРОЮ України ,
та щира подяка французам
за те , що його іменем назвали стадіон у Франціі👍🏼👍🏼👍🏼❤️