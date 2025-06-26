УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7973 відвідувача онлайн
Новини Фото Вшанування загиблих воїнів
3 618 6

Стадіон імені Героя України Олександра Цебрія відкрили у французькому Рюмії-сюр-Сен. ФОТОрепортаж

У французькому місті Рюмії-сюр-Сен, офіційному побратимі Умані, відбулося урочисте відкриття стадіону, названого на честь Героя України, ексмера Олександра Цебрія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці у фейсбук  міська голова Умані Ірина Плетньова.

"Ця подія стала глибоко символічною для всієї української громади. Олександр Цебрій - приклад незламності, відваги та вірності Україні. Відтепер його ім’я звучатиме і в серці Франції як символ героїзму та єдності народів. Стадіон імені Цебрія - це жест поваги та підтримки українського народу в його боротьбі за свободу. Ім’я українського Героя на французькій землі стало знаком того, що правда, мужність і солідарність не знають меж", – зазначила Плетньова.

Нагадаємо, 24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.

27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.

На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" (посмертно) колишньому меру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ринг пам’яті. На Хмельниччині провели чемпіонат з боксу на честь героя Дмитра (Абрамса) Селезньова

Олександр Цебрій
Олександр Цебрій
Олександр Цебрій
Олександр Цебрій

Автор: 

Умань (245) Цебрій Олександр (25) Черкаська область (90) Уманський район (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потужно. а в Умані є такий стадіон?
показати весь коментар
26.06.2025 12:57 Відповісти
Там є покрутіше, раз в рік ... !
показати весь коментар
26.06.2025 13:05 Відповісти
спасибі Бойку покійному...
показати весь коментар
26.06.2025 14:36 Відповісти
А чому ж такого, не відбувається у футбольних заробітчан в Україні?
Бабло, перемагає ФУТБОЛ!???
показати весь коментар
26.06.2025 13:13 Відповісти
Колишньому міському голові Умані Олександру Цебрію, який загинув на кацапсько - украінській війні ,
посмертно надали звання почесного громадянина громади.
Вічна слава ГЕРОЮ України ,
та щира подяка французам
за те , що його іменем назвали стадіон у Франціі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
26.06.2025 13:17 Відповісти
 
 