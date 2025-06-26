Стадіон імені Героя України Олександра Цебрія відкрили у французькому Рюмії-сюр-Сен. ФОТОрепортаж

У французькому місті Рюмії-сюр-Сен, офіційному побратимі Умані, відбулося урочисте відкриття стадіону, названого на честь Героя України, ексмера Олександра Цебрія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці у фейсбук міська голова Умані Ірина Плетньова.

"Ця подія стала глибоко символічною для всієї української громади. Олександр Цебрій - приклад незламності, відваги та вірності Україні. Відтепер його ім’я звучатиме і в серці Франції як символ героїзму та єдності народів. Стадіон імені Цебрія - це жест поваги та підтримки українського народу в його боротьбі за свободу. Ім’я українського Героя на французькій землі стало знаком того, що правда, мужність і солідарність не знають меж", – зазначила Плетньова.

Нагадаємо, 24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, він загинув. Йому було 50 років.

27 липня із Цебрієм попрощалися в Умані.

На Цензор.НЕТ опубліковано останнє інтерв'ю з Олександром Цебрієм, записане у день його загибелі.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" (посмертно) колишньому меру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександру Цебрію.

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