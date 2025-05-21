Ринг пам’яті. На Хмельниччині провели чемпіонат з боксу на честь героя Дмитра (Абрамса) Селезньова

У Камʼянці-Подільському відбувся відкритий чемпіонат із боксу, присвячений пам'яті воїна Дмитра Селезньова (Абрамса), який загинув минулого року на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, змагання організували його побратими, спільно з місцевою фе­де­ра­ці­єю бок­су.

Дмитро Селезньов — лейтенант Служби Безпеки України. Пішов на війну в 2015 році, коли йому був 21 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ воював у складі Третьої штурмової бригади. Викривав розвідувальні групи росіян. З 11 років займався боксом, був призером чемпіонату України серед школярів. Дмитро Селезньов загинув 24 липня 2024 року. Йому назавжди 30 років.

У чемпіонаті взяли участь близько 150 спортсменів із Хмельниччини, Києва та Буковини. Також на змаганнях був присутній призер Олімпійських ігор, чемпіон WBO Денис Берінчик.

Планується, що чемпіонат на честь Дмитра Селезньова проводитимуть щороку. У дні змагань на стіні ліцею, де навчався Дмитро, було відкрито памʼятний мурал з його зображенням.

