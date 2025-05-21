РУС
Ринг памяти. На Хмельнитчине провели чемпионат по боксу в честь героя Дмитрия (Абрамса) Селезнева

В Каменце-Подольском состоялся открытый чемпионат по боксу, посвященный памяти воина Дмитрия Селезнева (Абрамса), погибшего в прошлом году на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соревнования организовали его собратья, совместно с местной федерацией бокса.

Дмитрий Селезнев - лейтенант Службы Безопасности Украины. Ушел на войну в 2015 году, когда ему был 21 год. После начала полномасштабного вторжения РФ воевал в составе Третьей штурмовой бригады. Разоблачал разведывательные группы россиян. С 11 лет занимался боксом, был призером чемпионата Украины среди школьников. Дмитрий Селезнев погиб 24 июля 2024 года. Ему навсегда 30 лет.

В чемпионате приняли участие около 150 спортсменов из Хмельницкой области, Киева и Буковины. Также на соревнованиях присутствовал призер Олимпийских игр, чемпион WBO Денис Беринчик.

Планируется, что чемпионат в честь Дмитрия Селезнева будут проводить ежегодно. В дни соревнований на стене лицея, где учился Дмитрий, был открыт памятный мурал с его изображением.

