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Стадион имени Героя Украины Александра Цебрия открыли во французском Рюмии-сюр-Сен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во французском городе Рюмии-сюр-Сен, официальном побратиме Умани, состоялось торжественное открытие стадиона, названного в честь Героя Украины, экс-мэра Александра Цебрия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на странице в фейсбук городской голова Умани Ирина Плетнева.

"Это событие стало глубоко символичным для всей украинской общины. Александр Цебрий - пример несокрушимости, отваги и верности Украине. Отныне его имя будет звучать и в сердце Франции как символ героизма и единства народов. Стадион имени Цебрия - это жест уважения и поддержки украинского народа в его борьбе за свободу. Имя украинского Героя на французской земле стало знаком того, что правда, мужество и солидарность не знают границ", - отметила Плетнева.

Напомним, 24 июля 2024 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, он погиб. Ему было 50 лет.

27 июля с Цебрием попрощались в Умани.

На Цензор.НЕТ опубликовано последнее интервью с Александром Цебрием, записанное в день его гибели.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом присвоил звание "Герой Украины" (посмертно) бывшему мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию.

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Александр Цебрий
Александр Цебрий
Александр Цебрий
Александр Цебрий

Автор: 

Умань (365) Цебрий Александр (25) Черкасская область (87) Уманский район (8)


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потужно. а в Умані є такий стадіон?
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26.06.2025 12:57 Ответить
Там є покрутіше, раз в рік ... !
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26.06.2025 13:05 Ответить
спасибі Бойку покійному...
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26.06.2025 14:36 Ответить
А чому ж такого, не відбувається у футбольних заробітчан в Україні?
Бабло, перемагає ФУТБОЛ!???
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26.06.2025 13:13 Ответить
Колишньому міському голові Умані Олександру Цебрію, який загинув на кацапсько - украінській війні ,
посмертно надали звання почесного громадянина громади.
Вічна слава ГЕРОЮ України ,
та щира подяка французам
за те , що його іменем назвали стадіон у Франціі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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26.06.2025 13:17 Ответить
 
 