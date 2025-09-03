На празднование Рош га-Шана в Умани ожидают прибытия более 45 тысяч хасидов
Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в 2025 году в Умани будут праздновать с вечера 22 сентября и до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю. На него ожидают более 45 тысяч паломников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова, которая опровергла распространенную в некоторых СМИ и соцсетях информацию о том, что празднование якобы официально запретили.
Подготовка на уровне города
"Хочу официально опровергнуть информацию, которая разошлась отдельными СМИ по всему миру, о том, что паломничество то ли отменено, то ли запрещено. Это неправда, никаких официальных решений по этому поводу не было", - отметила она.
Сейчас, по словам Анастасии, в Умани продолжают подготовку к приезду паломников:
"В этом году ожидаем примерно 45 тысяч человек. Мы проверяем состояние укрытий, закупаем продукты. Любой паломник или уманчанин может в любое время сможет прийти выпить кофе, воды. Также мы закупаем книги, различные ритуальные элементы. Огромный список".
По словам городского головы Умани Ирины Плетневой, к приезду паломников готовятся все службы:
"Проводим совещания по подготовке к празднованию Рош ха-Шана. ГСЧС проверяет наличие укрытий и их соответствие нормам, а отдел жилищно-коммунального хозяйства заказал дополнительные ограничительные знаки и готовится к усиленной уборке данной территории. В общем, все службы наготове".
Коммуникация с паломниками
Исполнительный директор благотворительного фонда "Історико-культурний центр міста Умань" Ирина Рыбницкая рассказала: подготовка к проведению иудейского Нового года продолжается почти месяц:
"Мы осуществляем коммуникацию между паломниками и украинской стороной, создан специальный веб-ресурс, который содержит правила и все нюансы ежегодного паломничества. Также мы облегчаем доступ паломников к территории, а также коммуникацию на месте. Создана специальная горячая линия, также осуществляется помощь всем службам и сервисам в пределах их запросов".
- Який Соломон Маркович?
- Будь-який Соломонон Маркович.
Хочуть поклонятися, віддайте, та нехай собі поклоняються, а нам це навіщо??
- Почему же неизвесному? Ведь и имя и фамилия указаны.
- Потому что неизвесно, был ли Изя Вайсман матросом.
Про командира підводного човна, Героя Радянського Союзу Ізраїля Фісановича чув?
А часи знайоміші, брежнєвські, про каперанга Чернавіна чув. Почитай, досить цікава розповідь, як каперанг командував шістьма контр-адміралами
https://submarinersclub.ru/news?id=3824
А з якої нагоди після них повині прибирати за рахунок платників податків, нам що немає куди дівати гроші