Новости Празднование Рош га-Шана в Умани
1 484 49

На празднование Рош га-Шана в Умани ожидают прибытия более 45 тысяч хасидов

паломники-хасиды

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в 2025 году в Умани будут праздновать с вечера 22 сентября и до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю. На него ожидают более 45 тысяч паломников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова, которая опровергла распространенную в некоторых СМИ и соцсетях информацию о том, что празднование якобы официально запретили.

Подготовка на уровне города

"Хочу официально опровергнуть информацию, которая разошлась отдельными СМИ по всему миру, о том, что паломничество то ли отменено, то ли запрещено. Это неправда, никаких официальных решений по этому поводу не было", - отметила она.

Сейчас, по словам Анастасии, в Умани продолжают подготовку к приезду паломников:

"В этом году ожидаем примерно 45 тысяч человек. Мы проверяем состояние укрытий, закупаем продукты. Любой паломник или уманчанин может в любое время сможет прийти выпить кофе, воды. Также мы закупаем книги, различные ритуальные элементы. Огромный список".

По словам городского головы Умани Ирины Плетневой, к приезду паломников готовятся все службы:

"Проводим совещания по подготовке к празднованию Рош ха-Шана. ГСЧС проверяет наличие укрытий и их соответствие нормам, а отдел жилищно-коммунального хозяйства заказал дополнительные ограничительные знаки и готовится к усиленной уборке данной территории. В общем, все службы наготове".

Коммуникация с паломниками

Исполнительный директор благотворительного фонда "Історико-культурний центр міста Умань" Ирина Рыбницкая рассказала: подготовка к проведению иудейского Нового года продолжается почти месяц:

"Мы осуществляем коммуникацию между паломниками и украинской стороной, создан специальный веб-ресурс, который содержит правила и все нюансы ежегодного паломничества. Также мы облегчаем доступ паломников к территории, а также коммуникацию на месте. Создана специальная горячая линия, также осуществляется помощь всем службам и сервисам в пределах их запросов".

Умань (365) хасиды (255) Черкасская область (118) Уманский район (9)
+10
Могли б з собою і Петріот притягнути - шоб прикрив їх
показать весь комментарий
03.09.2025 16:37 Ответить
+5
І якось так вийде , що десь з 20 вересня Умань буде найбезпечнішим місцем в Україні ... Це , певно , абсолютна випадковість ...(сарказм)
показать весь комментарий
03.09.2025 16:39 Ответить
+5
еще бы их кореш еврей запретил им что-то. У нас сейчас у власти кто угодно кроме украинцев и патриотов. Евреи, татары, грузины, азеры. Кайф
показать весь комментарий
03.09.2025 16:52 Ответить
03.09.2025 16:37 Ответить
Могли б з собою і Петріот притягнути - шоб прикрив їх
показать весь комментарий
03.09.2025 16:37 Ответить
Нафіга? Зʼявившись на Новий рік на могилі цадіка Нахмана вони застовпили собі місце в раю.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:44 Ответить
Так - але ж не так швидко
показать весь комментарий
03.09.2025 16:46 Ответить
Я не великий спеціаліст в хасидах, але ж може навпаки - треба пошвидше, поки ніхто не зайняв?
показать весь комментарий
03.09.2025 16:47 Ответить
Пошвидше путлєр своїм воякам обіцяв - здохнете під пивнушкою в блювотині а на війні прямотоком в рай - повірили
показать весь комментарий
03.09.2025 16:53 Ответить
І якось так вийде , що десь з 20 вересня Умань буде найбезпечнішим місцем в Україні ... Це , певно , абсолютна випадковість ...(сарказм)
показать весь комментарий
03.09.2025 16:39 Ответить
Я думаю буде з точністю до навпаки. Шоб ***** не привітав хасидів з Новим роком?
показать весь комментарий
03.09.2025 16:42 Ответить
Вони кожного року приїздять і в ці дні , в Умані і навколо , чомусь (?) , панує абсолютна тиша !
показать весь комментарий
03.09.2025 16:45 Ответить
Блін, мені одна бабка на базарі на Дарниці казала шо ***** - єврей. А я ржав і не вірив. А ти дивися - все сходиться
показать весь комментарий
03.09.2025 16:46 Ответить
Дааа. Це ж 8-12 повноцінних бригад. 🤔
показать весь комментарий
03.09.2025 16:41 Ответить
Іх навіть Ізраїль не може заставити воювати...
показать весь комментарий
03.09.2025 16:43 Ответить
Та ніби вже примусили. Але дозволили воювати в пейсах і з кнейчами на голові.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:50 Ответить
От в томв і завдання - є 8-12 бригад, потрібно змусити їх воювати. Треба креатив. 😊
показать весь комментарий
03.09.2025 16:55 Ответить
Зробити велику катапульту і закинути могилу в окупований Донецьк? Але стрьомно. Цадіка там зʼїдять. Були прецеденти...
показать весь комментарий
03.09.2025 17:05 Ответить
😁
показать весь комментарий
03.09.2025 17:08 Ответить
Так вони туди не показуються. А тут - як на долоні.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:43 Ответить
Була заборона, але все порішали, родичі все-таки.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:42 Ответить
Порішали. Покійні американські президенти допомогли.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:46 Ответить
Сильна віра і трошки грошей творять дива )
показать весь комментарий
03.09.2025 16:51 Ответить
Внесок грошей в це диво - 99%. Ну, без сумніву, і для сильної віри є місце.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:56 Ответить
- Соломон Маркович завжди вмів домовлятись.
- Який Соломон Маркович?
- Будь-який Соломонон Маркович.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:01 Ответить
Доречі оффтоп. Цікаво чому США ще не штампує бакси з зображенням Трампа? Як би підкинути їм цю ідею?
показать весь комментарий
03.09.2025 16:55 Ответить
Як тільки Трамп підімне під себе ФРС - так і з'являться.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:59 Ответить
А може й вибори там за одно провести?
показать весь комментарий
03.09.2025 16:43 Ответить
Рехверендум.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:47 Ответить
По приєднанню Умані до Ізраїлю?
показать весь комментарий
03.09.2025 16:48 Ответить
Ага. І гайдамаків покликати. Для забезпечення порядку при "волевиявленні"...
показать весь комментарий
03.09.2025 16:56 Ответить
Сподобалось повідомлення міського голови щодо підготовки до "посиленого прибирання території". Хоча жиди і не їдять свинину, але хасиди ведуть себе гірше за всіх свиней усього світу.
показать весь комментарий
03.09.2025 16:49 Ответить
еще бы их кореш еврей запретил им что-то. У нас сейчас у власти кто угодно кроме украинцев и патриотов. Евреи, татары, грузины, азеры. Кайф
показать весь комментарий
03.09.2025 16:52 Ответить
а патриотов стреляют и садят в тюрьмы чтобы не мешали реализовывать планы в Украине
показать весь комментарий
03.09.2025 16:56 Ответить
Ну от, почалось....
показать весь комментарий
03.09.2025 16:57 Ответить
Якщо вже так скалалося, Цадика потрібно обміняти на щось корисне для нас українців!
Хочуть поклонятися, віддайте, та нехай собі поклоняються, а нам це навіщо??
показать весь комментарий
03.09.2025 17:05 Ответить
Що з них взяти - кільця кальмарів?
показать весь комментарий
03.09.2025 17:46 Ответить
Да ладно, Ізраїль добре розвинена країна
показать весь комментарий
03.09.2025 17:50 Ответить
Треба меру Умані особливо та особисто поспілкуватися з представниками повій та сутенерами!! Щоб їх права на надання міжнародної сексуальної допомоги воюючому Ізраїлю від воюючої України охоронялися поліцією та ЗСУ!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 17:12 Ответить
А казали, що всі євреї в окопах...
показать весь комментарий
03.09.2025 17:14 Ответить
- А теперь посмотрите направо. Перед нами памятник неизвестному матросу Изе Вайсману.
- Почему же неизвесному? Ведь и имя и фамилия указаны.
- Потому что неизвесно, был ли Изя Вайсман матросом.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:22 Ответить
Дуже добрі моряки з євреїв в СРСР були, до речі. І чомусь у підводному флоті.
Про командира підводного човна, Героя Радянського Союзу Ізраїля Фісановича чув?
А часи знайоміші, брежнєвські, про каперанга Чернавіна чув. Почитай, досить цікава розповідь, як каперанг командував шістьма контр-адміралами
https://submarinersclub.ru/news?id=3824
показать весь комментарий
03.09.2025 17:39 Ответить
Молодці!!! Це не сцикливі європейці, ВІРА ПОНАД УСЕ!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 17:50 Ответить
Пускати тільки тих, хто привезе ракети до ППО, або бойові дрони. Їх же в Умані прикривати потрібно, чи не хочуть?
показать весь комментарий
03.09.2025 17:53 Ответить
Во-во... ще й охороняти їх треба, в"їзд повинен бути платний
показать весь комментарий
03.09.2025 18:03 Ответить
Навіть якщо з кожного взяти по 100 $ це = 4 500 000
А з якої нагоди після них повині прибирати за рахунок платників податків, нам що немає куди дівати гроші
показать весь комментарий
03.09.2025 18:14 Ответить
Якщо цим "паломникам" так важлива їх реліквія, то може хай беруть зброю та захищають її фізично в Україні. А то виходить країна воює, а вони "на кістках" святкують.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:32 Ответить
7533 - 5786 = 1747. Українці з'явилися на 1747 років раніше за євреїв.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:33 Ответить
 
 