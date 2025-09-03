На празднование Рош га-Шана в Умани ожидают прибытия более 45 тысяч хасидов

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в 2025 году в Умани будут праздновать с вечера 22 сентября и до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю. На него ожидают более 45 тысяч паломников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова, которая опровергла распространенную в некоторых СМИ и соцсетях информацию о том, что празднование якобы официально запретили.

Подготовка на уровне города

"Хочу официально опровергнуть информацию, которая разошлась отдельными СМИ по всему миру, о том, что паломничество то ли отменено, то ли запрещено. Это неправда, никаких официальных решений по этому поводу не было", - отметила она.

Сейчас, по словам Анастасии, в Умани продолжают подготовку к приезду паломников:

"В этом году ожидаем примерно 45 тысяч человек. Мы проверяем состояние укрытий, закупаем продукты. Любой паломник или уманчанин может в любое время сможет прийти выпить кофе, воды. Также мы закупаем книги, различные ритуальные элементы. Огромный список".

По словам городского головы Умани Ирины Плетневой, к приезду паломников готовятся все службы:

"Проводим совещания по подготовке к празднованию Рош ха-Шана. ГСЧС проверяет наличие укрытий и их соответствие нормам, а отдел жилищно-коммунального хозяйства заказал дополнительные ограничительные знаки и готовится к усиленной уборке данной территории. В общем, все службы наготове".

Коммуникация с паломниками

Исполнительный директор благотворительного фонда "Історико-культурний центр міста Умань" Ирина Рыбницкая рассказала: подготовка к проведению иудейского Нового года продолжается почти месяц:

"Мы осуществляем коммуникацию между паломниками и украинской стороной, создан специальный веб-ресурс, который содержит правила и все нюансы ежегодного паломничества. Также мы облегчаем доступ паломников к территории, а также коммуникацию на месте. Создана специальная горячая линия, также осуществляется помощь всем службам и сервисам в пределах их запросов".

