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В Умани одновременно тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине. ВИДЕО

Хасиды, приехавшие в Умань для празднования Рош га-Шана, провели массовую молитву за мир в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, в полдень паломники остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах квартала. Паломники просили Бога о мире в Украине.

Один из верующих призвал украинцев и президента Владимира Зеленского приехать на могилу цадика Нахмана и молиться для того, чтобы победа наступила как можно быстрее.

Также читайте: В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тыс. хасидов

Автор: 

Умань (362) хасиды (255)


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Топ комментарии
+19
- щиро
- це батьківщина їхніх предків
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15.09.2023 17:16
+18
за щиру молитву, від українців подяка.
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15.09.2023 17:19
+14
Дякуємо за підтримку🙏!
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15.09.2023 17:17
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якщо б ви могли хоч трохи думати - перевірили б інформацію в інших дрежелах
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15.09.2023 20:56 Ответить
Це вірш з 16 псалма. Коли його читают українці в християнській Бібілії - це ок? Чи це інше?))) Адепт масонсько-семітської змови? Невігластво і позорисько
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15.09.2023 20:55 Ответить
Дяка за молитву паломникам. За Україну молиться і головний равин України Моше Асман, та збирає гроші для єврейського загону, що воює за Україну. І ще він відстоює Україну на міжнародних форумах. За це теж дяка.
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15.09.2023 18:32 Ответить
Загін називається "Вова і к " ?
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15.09.2023 18:35 Ответить
Вовина кебуца
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15.09.2023 18:49 Ответить
Правильно роблять!
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15.09.2023 18:37 Ответить
В Умані одночасно тисячі хасидів провели молебень за мир в Україні. ВIДЕО


ХАЙ БИ КРАЩЕ МОЛИЛИСЬ ЗА ПРОГРАШ І ПАДІННЯ МОСКОВІЇ.
Це маразм молитись за мир коли йде війна. Спочатку треба війну закінчити, а потім вже буде мир.
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15.09.2023 19:15 Ответить
Вони моляться вже хрень зна скільки тисяч років, проте яхве втратив до них інтерес після підкорення ієрехона.
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15.09.2023 19:53 Ответить
Прикольные чуваки.
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15.09.2023 20:09 Ответить
Дякуємо звісно... Ну фсьо, тепер і ППО не потрібно передавати, все якось саме розсосеться...?
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15.09.2023 20:16 Ответить
а і цей час у вінниці хасиди на оренбдованому авто на переході насмерть збили дівчину....зрозуміло.що відповідальності жодної не буде,можливо тикнуть родичам доларів 20б0б....
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15.09.2023 20:32 Ответить
За мир чи перемогу?
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15.09.2023 21:03 Ответить
Миру без нашої перемоги не буде, це справа ясна.
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15.09.2023 21:49 Ответить
Десятки тисяч юдеїв весело і безтурботно святкують своє релігійне свято в українському місті - які ще докази нацизму в Україні потрібні .?
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15.09.2023 21:49 Ответить
так і власне "нацисти" вибрали собі ....... ну, національність тупо ОСТАННЯ в списку тих шо б нацисти вибирали.
але ватникам ок - пуйло сказало шо Зеля - ніправильний іврєй(та він поц) і ноцист поставлєний Западом.
ватники просто смертожопі - мусять йти і здихати похрен де. це точно певно шо є "менталітет"\днк
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16.09.2023 11:04 Ответить
А чего Зеленский не в Умани?
С Рош ха-Шана тебя, Вова!
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15.09.2023 22:31 Ответить
Евреи-это коренной народ Украины.
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15.09.2023 22:42 Ответить
Хто дозволил їм сбиратися тисячами в одному місці під час війни, а якщо б прилетіла ракета?
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15.09.2023 23:01 Ответить
На період проведення цього шабашу ППО Умані міцна, як ніколи.
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15.09.2023 23:33 Ответить
Кто рискнет поссориться с Израилем? Кацапы?
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15.09.2023 23:56 Ответить
Десятки раз на всех уровнях хасиды обращались к правительствам Украины с просьбой забрать тело Нахмана из Брацлава, чтобы перезахоронить на Масличной горе в Израиле. Но им было отказано. Причина понятна - бюджет Умани, в прошлом году он пополнился за счет приезжих на 9 млн гривен. Было много роликов в сети об грязных автобусах и электричках после хасидов, согласен, дерьмо после себя они должны сами убирать, но удивительным образом аборигены их терпят из-за денег, другой причины я не вижу. Что будет Умани, если не убирающие за собой в автобусах хасиды перестанут приезжать? Вообще, 9 млн гривен это много или мало в масштабах городка из 80 тыс человек?
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15.09.2023 23:48 Ответить
В тім то в справа, що у нас не-українська влада, влада України, причому однієї дуже специфічної національності.
По мені, так забирайте свого висушеного "цадіка" на свою ж землю обітованну, щоб духу вашого тут не було.
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15.09.2023 23:59 Ответить
О каких 9 млн гр идет речь ?
Если не вспоминать о духовной составляющей паломничества, а обратить внимание исключительно на материальную выгоду от визита хасидов: ежегодно в городе евреи оставляют в среднем 100 миллионов долларов. И эти деньги тратятся в Украине.
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16.09.2023 00:22 Ответить
Официальная статистика. Мы же не говорим о теневой стороне заработка жителей города. А именно бюджетная официальная часть прибыли. А статистика говорит, что город(в лице его бюджета) всего лишь два года назад вышел на показатели прибыли от приезда хасидов.
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16.09.2023 19:58 Ответить
мы бы его вышвырнули оттуда, и чтоб этих рож на нашей земле не было
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16.09.2023 02:57 Ответить
знаешь, я вот кацапам говорю - приезжай в Одессу и повтори мычание про асфабашдение и гинацыт рссуких. - порвут просто на улице, то есть на Дерипасковской)
так и вам смею предложить - поедь в Умань и повтори жителям шо мощи царька, или цадика надо вышвырнуть. думаю детям надо заткнуть уши при ответе жителей тебе.
чего ты за них решаешь? захотят - выкинут, не захотят - продадут)
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16.09.2023 10:34 Ответить
умань не вся Украина. Не им решать
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17.09.2023 02:23 Ответить
У вас флаг Нидерландов. Хасиды к вам не едут. Непонятно о чём толкуете.
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16.09.2023 20:01 Ответить
у тя по логике и по математике оценка - "жёппа".
30000 человек - если каждый даже по тысяче потратит то это ....... вау, это "слегка больше" твоих 9млн.
районный судья этих 9млн. на отдых тратит.
судя по флажку вы снимаешь комнату у хасида и он очень суров к квартирантам.
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16.09.2023 10:31 Ответить
Читать умеешь, жопа? https://regionews.ua/rus/news/cherkasskaya/1664798526-v-umani-nazvali-kolichestvo-dohodov-ot-palomnichestva-hasidov
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16.09.2023 20:03 Ответить
ну так значит в бюджет идет официально 1% от завезенного.
так шо тут вопрос к местным монте-кристам в горсовете, не?
одно дело шо ОСТАВИЛИ в городе, а второе шо собрали в бюджет.
так шо да - может по цифрам ты прав, но тогда вопрос - а ЗАЧЕМ нам помогают? если сотни миллионов завезенного, в бюджет капнут 9млн.?
ну это наверное 15.км. дороги построить и ленточку Буба перережет
ой! ОЙ! 1.5км., сорри.
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22.09.2023 14:11 Ответить
Яке мерзенне збіговисько. Шкода сили і засоби всіх екстрених служб, які були зняті з усіх усюд, щоб бути переведеними для посилення контроль над ситуацією в Умані, поки ці щурі обдристуватимуть українське місто. Десь пацієнт з інсультом, постраждалий в ДТП не дочекається "швидкої", десь згорить будинок з людьми всередині, бо бригади екстренки і ДСНС стоятимуть на варті здоров'я і життя лицемірних пeйсатиx ублюдків.
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15.09.2023 23:54 Ответить
ну тоді позов вна суд до держави від потерпілих.....
ну так, звучить як жарт, але "мають право".
а щодо лицемірності - а хто з вірунів не лицемір? Може Епіфаній? казочки про Яхве, причому котрий дуже добрий, тоді як у попівських же текстах Яхве звір гірше Сраліна.
я не думаю шо ви би сказав це шо написав - уманцям, котрі непогано піднімають бабла. так шо хто тут "пейсатий" - раби Яхве чи уманці то ше питання))
добре шо приїхали - в світі більше дізнаються шо є така країна - Зеленщина, ой, вибачаюсь - Єрмаківщина.
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16.09.2023 10:27 Ответить
Вот увидите, разница между количеством хасидов, что приехала и уехавшим будет колоссальная!
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16.09.2023 03:40 Ответить
😂😂😂🔢
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16.09.2023 09:33 Ответить
Оно конечно приятно, но любая собака может почитать шо творил их Яхве(это - Батя "Иисуса", а так же сам "Иисус" и святой дух - "триединый бох" )
так что это как просить тигра шо жрет антилопу - скушать ведро огурцов, оставив надкушенную тваринку в покое.
мдааа, реально 95% людей мягко говоря, не интеллектуалы(дописывает теорию квантовой вероятности, поглаживает медаль - Нобелевская премия по механике)
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16.09.2023 10:23 Ответить
Я вже років так 9 нікому не бажаю "просто мирного неба" , виключно "миру через перемогу України"

Мир без перемоги "це ніщо й не про що" ... Бо харошіє рюзкіє (типу собчачкий чи панасєнкова) теж , коли не бажають казати про перемогу України ховаються за гаслом , що "оне за мір фа всьом міре" ...
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16.09.2023 23:20 Ответить
А за перемогу України коли будуть молитись?
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17.09.2023 17:23 Ответить
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