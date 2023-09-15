В Умани одновременно тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине. ВИДЕО
Хасиды, приехавшие в Умань для празднования Рош га-Шана, провели массовую молитву за мир в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, в полдень паломники остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах квартала. Паломники просили Бога о мире в Украине.
Один из верующих призвал украинцев и президента Владимира Зеленского приехать на могилу цадика Нахмана и молиться для того, чтобы победа наступила как можно быстрее.
Топ комментарии
+19 Олег Б #390511
показать весь комментарий15.09.2023 17:16
+18 Панас Стець #551129
показать весь комментарий15.09.2023 17:19
+14 ольга гусева #394320
показать весь комментарий15.09.2023 17:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ХАЙ БИ КРАЩЕ МОЛИЛИСЬ ЗА ПРОГРАШ І ПАДІННЯ МОСКОВІЇ.
Це маразм молитись за мир коли йде війна. Спочатку треба війну закінчити, а потім вже буде мир.
але ватникам ок - пуйло сказало шо Зеля - ніправильний іврєй(та він поц) і ноцист поставлєний Западом.
ватники просто смертожопі - мусять йти і здихати похрен де. це точно певно шо є "менталітет"\днк
С Рош ха-Шана тебя, Вова!
По мені, так забирайте свого висушеного "цадіка" на свою ж землю обітованну, щоб духу вашого тут не було.
Если не вспоминать о духовной составляющей паломничества, а обратить внимание исключительно на материальную выгоду от визита хасидов: ежегодно в городе евреи оставляют в среднем 100 миллионов долларов. И эти деньги тратятся в Украине.
так и вам смею предложить - поедь в Умань и повтори жителям шо мощи царька, или цадика надо вышвырнуть. думаю детям надо заткнуть уши при ответе жителей тебе.
чего ты за них решаешь? захотят - выкинут, не захотят - продадут)
30000 человек - если каждый даже по тысяче потратит то это ....... вау, это "слегка больше" твоих 9млн.
районный судья этих 9млн. на отдых тратит.
судя по флажку вы снимаешь комнату у хасида и он очень суров к квартирантам.
так шо тут вопрос к местным монте-кристам в горсовете, не?
одно дело шо ОСТАВИЛИ в городе, а второе шо собрали в бюджет.
так шо да - может по цифрам ты прав, но тогда вопрос - а ЗАЧЕМ нам помогают? если сотни миллионов завезенного, в бюджет капнут 9млн.?
ну это наверное 15.км. дороги построить и ленточку Буба перережет
ой! ОЙ! 1.5км., сорри.
ну так, звучить як жарт, але "мають право".
а щодо лицемірності - а хто з вірунів не лицемір? Може Епіфаній? казочки про Яхве, причому котрий дуже добрий, тоді як у попівських же текстах Яхве звір гірше Сраліна.
я не думаю шо ви би сказав це шо написав - уманцям, котрі непогано піднімають бабла. так шо хто тут "пейсатий" - раби Яхве чи уманці то ше питання))
добре шо приїхали - в світі більше дізнаються шо є така країна - Зеленщина, ой, вибачаюсь - Єрмаківщина.
так что это как просить тигра шо жрет антилопу - скушать ведро огурцов, оставив надкушенную тваринку в покое.
мдааа, реально 95% людей мягко говоря, не интеллектуалы(дописывает теорию квантовой вероятности, поглаживает медаль - Нобелевская премия по механике)
Мир без перемоги "це ніщо й не про що" ... Бо харошіє рюзкіє (типу собчачкий чи панасєнкова) теж , коли не бажають казати про перемогу України ховаються за гаслом , що "оне за мір фа всьом міре" ...