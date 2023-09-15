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В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тыс. хасидов

умань,хасиды

В Умань на Черкасщине на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тысячи паломников-хасидов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Объединенная еврейская община Украины.

"По данным Объединенной еврейской общины Украины, в Умань, по состоянию на утро 15 сентября, прибыли уже 32 тысячи паломников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, несмотря на рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, по оценке Госэтнополитики, более 30 тысяч паломников-хасидов заявили о намерении приехать в сентябре в город на Рош га-Шана.

Смотрите также: В Умань на период празднования Рош ха-Шана прибыла полиция Израиля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

паломничество (67) Умань (362) хасиды (255)


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Топ комментарии
+14
Всіх Людей Доброї Волі, всіх Синів Ноаха, юдеїв і не юдеїв, вітаю зі святом Рош а-Шана, Новим, 5784-м роком від створення світу і бажаю, щоб новий рік, що наступає сьогоднішнього вечора, був кращим і щасливішим і для вас і для нас . У вас роком Перемоги та відновлення, а у нас роком миру та процвітання
Усім гарного року. Шана Това!
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15.09.2023 10:17
+10
Задайте це питання тим жителям Умані, хто здає житло хасидам. За чималі гроші, думаю, здає.
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15.09.2023 10:06
+7
Задовбали.
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15.09.2023 10:05
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Ради єврейського свята, після якого місто виглядає як після якогось шабашу, місцевим жителям на 10 днів перекрили ряд автомобільних трас, і українці з невідомої нагоди цілих 10 днів повинні відкладати переносити свої справи! Це нас не ущемляють? чи українців можна?

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15.09.2023 10:03 Ответить
Задайте це питання тим жителям Умані, хто здає житло хасидам. За чималі гроші, думаю, здає.
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15.09.2023 10:06 Ответить
А, що хіба переважна більшість жителів Умані, мають по декілька квартир? Насайті оренди в Умані подобова оплата 200 грн, 500 це вже крута ціна,
свято у них 10 днів, 500 х10 днів = 5000 грн
Доцільніше булоб обміняти на декілька систем ПВО, хочаб для умаців та прилеглих районів
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15.09.2023 10:14 Ответить
Я думаю переважна частина жителів Умані невдоволена цими натовпами на вулицях, нічого нікому не здає і т.п. Але частина добряче на них заробляє, і якщо постане питання недопуску/неприїзду хасидів, репетуватиме на увесь світ, навіть більше від хасидів.
А ППО, думаю воно вже в Умані, строком на 10+ днів, ППО система "хасид 2023". Он уже 32 000 комплексів прибуло. Поки вони там, рашисти в сторону Умані не дивитимуться.
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15.09.2023 10:19 Ответить
Задовбали.
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15.09.2023 10:05 Ответить
А наші правителі взяли б та й дозволили б приїзд лише за умови надання нам ПВО, хочаб для Умані! Так ні, вони ще й на 10 днів людям перекрили дороги !
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15.09.2023 10:06 Ответить
хто буде думати про гоів??))
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15.09.2023 10:13 Ответить
До речі, тут проскакувала інформація, що значна частина цих хасидів, має американський паспорт. Так що, якщо їх "придавити", то не лише з Тель-Авіву репетуватимуть.
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15.09.2023 10:08 Ответить
Так і є. Мабуть тих хасидів в США навіть більше, ніж в Ізраїлі.
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15.09.2023 13:25 Ответить
Всіх Людей Доброї Волі, всіх Синів Ноаха, юдеїв і не юдеїв, вітаю зі святом Рош а-Шана, Новим, 5784-м роком від створення світу і бажаю, щоб новий рік, що наступає сьогоднішнього вечора, був кращим і щасливішим і для вас і для нас . У вас роком Перемоги та відновлення, а у нас роком миру та процвітання
Усім гарного року. Шана Това!
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15.09.2023 10:17 Ответить
Взагалі то Рош га-Шана мав бути Українським Державним святом.
Указ Президента України №303/2020
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15.09.2023 10:51 Ответить
Мав чи є?
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15.09.2023 10:55 Ответить
Тобі не сподобалась ідея Українського(!) Президента?
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15.09.2023 11:06 Ответить
Я поставив абсолютно логічне питання.
Твоя реакція, це твоя реакція.
Пардон, мадам, іноді я забуваю з ким маю справу.
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15.09.2023 11:10 Ответить
Питанням на питання? Угу, в національному стилі.
А що, я не проти, щоб Рош га-Шана став українським державним святом, але при одній маленькій умові - якщо Івана Купала паритетно стане державним святом в Ізраїлі.
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15.09.2023 11:25 Ответить
Мадам, ви перевищуєте всі мої очікування. Навіть знаючи і пам'ятаючи усі проблеми твоєї голови, але..., але запитанням на запитання відповів не я, а ТИ!!!
Що дає мені право запитати - А, шо, ти теж у національному стилі ...???
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15.09.2023 11:51 Ответить
Ja-ja! Naturlich!
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15.09.2023 12:29 Ответить
А що було 5785 років тому назад?
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15.09.2023 11:11 Ответить
Это ты был на детском велосипеде в Эхе? Респект!
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15.09.2023 11:11 Ответить
Да, это я.

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15.09.2023 11:14 Ответить
Щось зелена влада забула про заборону масових зібрань.Чи своїм можна?
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15.09.2023 10:24 Ответить
еврей еврея не обидит
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15.09.2023 10:34 Ответить
Как тебе такое Натаньяху
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15.09.2023 10:33 Ответить
Забрить, засранцев в солдаты и на передовую!!!
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15.09.2023 10:42 Ответить
на задней
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15.09.2023 10:50 Ответить
Хасиды бомб и ракет небоятся,даже иранских в Израиле... палестинских тем более...💥
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15.09.2023 10:52 Ответить
бісля шапіто коли при владі будуть украінці ми розберемось з цим явищем-чи ізраіль визнав голодомор?
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15.09.2023 11:42 Ответить
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15.09.2023 11:43 Ответить
ітіть твою дівізію ( 2 дівізії)
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15.09.2023 11:56 Ответить
Для жителів Умані цей Рош -а-Шана бодай не закінчувалося би ніколи. Здають метри за таке бабло,що можна було б придбати батальон танків "Челенджер" останньої модифікації(шучу конєшно же) ,але деяка частина правди всьо таки єсть.)
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15.09.2023 12:00 Ответить
пора формировать уманский штурмовой батальон
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15.09.2023 12:25 Ответить
32 тис. це скільки бригад сформуємо, після закінчення св'яткування Рош га-Шана.
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15.09.2023 13:26 Ответить
Нужно бы взять там за шкварник какого-нибудь толстого хасида и спросить у него:
Почему Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма?
Почему Израиль не осудил вторжение России в Украину?
Почему Израиль до сих пор не признал голодомор в 1932-33 г. геноцидом украинского народа?
Почему основу руководства НКВД во время голодомора в-основном составляли евреи?
И что они вообще здесь делают?

Интересно, что он ответит..
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15.09.2023 14:39 Ответить
 
 