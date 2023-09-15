В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тыс. хасидов

В Умань на Черкасщине на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тысячи паломников-хасидов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Объединенная еврейская община Украины.

"По данным Объединенной еврейской общины Украины, в Умань, по состоянию на утро 15 сентября, прибыли уже 32 тысячи паломников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, несмотря на рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, по оценке Госэтнополитики, более 30 тысяч паломников-хасидов заявили о намерении приехать в сентябре в город на Рош га-Шана.

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