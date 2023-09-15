В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тыс. хасидов
В Умань на Черкасщине на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тысячи паломников-хасидов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Объединенная еврейская община Украины.
"По данным Объединенной еврейской общины Украины, в Умань, по состоянию на утро 15 сентября, прибыли уже 32 тысячи паломников", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, несмотря на рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, по оценке Госэтнополитики, более 30 тысяч паломников-хасидов заявили о намерении приехать в сентябре в город на Рош га-Шана.
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свято у них 10 днів, 500 х10 днів = 5000 грн
Доцільніше булоб обміняти на декілька систем ПВО, хочаб для умаців та прилеглих районів
А ППО, думаю воно вже в Умані, строком на 10+ днів, ППО система "хасид 2023". Он уже 32 000 комплексів прибуло. Поки вони там, рашисти в сторону Умані не дивитимуться.
Усім гарного року. Шана Това!
Указ Президента України №303/2020
Твоя реакція, це твоя реакція.
Пардон, мадам, іноді я забуваю з ким маю справу.
А що, я не проти, щоб Рош га-Шана став українським державним святом, але при одній маленькій умові - якщо Івана Купала паритетно стане державним святом в Ізраїлі.
Що дає мені право запитати - А, шо, ти теж у національному стилі ...???
Почему Израиль на голосовании в ООН не осудил аннексию Крыма?
Почему Израиль не осудил вторжение России в Украину?
Почему Израиль до сих пор не признал голодомор в 1932-33 г. геноцидом украинского народа?
Почему основу руководства НКВД во время голодомора в-основном составляли евреи?
И что они вообще здесь делают?
Интересно, что он ответит..