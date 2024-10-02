Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование Рош га-Шана

В Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана уже прибыли более 30 тысяч хасидов.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителей общины, более 14 тысяч паломников-хасидов не смогли добраться до Умани.

У части из них не получилось доехать до города из-за произошедшего накануне массированного обстрела Израиля Ираном и связанных с ним закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов.

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Напомним, МИД Украины призвал хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана в 2024 году.

13 сентября в Госэтнополитики Украины сообщили о том, что, несмотря на украино-российскую войну, в Умани готовятся принять тысячи хасидов, которые прибудут на празднование Рош ха-Шана.

Справка

Рош ха-Шана - праздник еврейского Нового года. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира.

Каждый год они съезжаются туда именно для празднования Рош ха-Шана (в 2024 году празднование начнется вечером 2 октября и завершится вечером 4 октября).

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