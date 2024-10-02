Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование Рош га-Шана
В Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана уже прибыли более 30 тысяч хасидов.
Об этом сообщила Объединенная еврейская община в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителей общины, более 14 тысяч паломников-хасидов не смогли добраться до Умани.
У части из них не получилось доехать до города из-за произошедшего накануне массированного обстрела Израиля Ираном и связанных с ним закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов.
Напомним, МИД Украины призвал хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана в 2024 году.
13 сентября в Госэтнополитики Украины сообщили о том, что, несмотря на украино-российскую войну, в Умани готовятся принять тысячи хасидов, которые прибудут на празднование Рош ха-Шана.
Справка
Рош ха-Шана - праздник еврейского Нового года. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира.
Каждый год они съезжаются туда именно для празднования Рош ха-Шана (в 2024 году празднование начнется вечером 2 октября и завершится вечером 4 октября).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Довелося спілкуватися з людьми які переїхали в Київ, кажуть євреї витісняють українців, а ткож з прилеглих міст, кажуть, що там вже все по єврейські, навіть таблички на будівлях
"А ведь старый казак да Илья Муромец. Он заутрену тую христовскую. А стоял во городе во Муромле,. А хотел попасть к обедне в стольный Киев-град.
Расстояние Муром Киев по трассе составляет 1175 км, а по прямой - 957 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Муром и Киев на машине 13 часов 49 минут.
ЗРАДА!
тобто, ти зрозумів прикол.
євреї, в чужій північній країні, розгорнули бізнес і заробляють, а місцеві тупорилі жлоби, жують сраку та ненавидять всіх і кожного.
зате, прилетіло на наступному тижні, як вони поїхали.
отака байка.....
прилетів в Ізраіль, то їго не пустили, а тут ціле кодло.
Вони пройшли перевірку на ВІЧ та інші хороби? Ні.
Навіщо це Україні, коли їхня країна відмовила Україні в ПВО?
В Україні війна а в Ізраілі- маневри ?