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Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование Рош га-Шана

В Умань прибули понад 30 тисяч паломників-хасидів

В Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана уже прибыли более 30 тысяч хасидов.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителей общины, более 14 тысяч паломников-хасидов не смогли добраться до Умани.

У части из них не получилось доехать до города из-за произошедшего накануне массированного обстрела Израиля Ираном и связанных с ним закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов.

Также читайте: Более 1500 паломников-хасидов уже прибыло в Умань

Напомним, МИД Украины призвал хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана в 2024 году.

13 сентября в Госэтнополитики Украины сообщили о том, что, несмотря на украино-российскую войну, в Умани готовятся принять тысячи хасидов, которые прибудут на празднование Рош ха-Шана.

Справка

Рош ха-Шана - праздник еврейского Нового года. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира.

Каждый год они съезжаются туда именно для празднования Рош ха-Шана (в 2024 году празднование начнется вечером 2 октября и завершится вечером 4 октября).

Смотрите также: Хасид-паломник целует шеврон воина полка "Азов" на праздновании Рош-га-Шана в Умани (обновлено)

Автор: 

Умань (363) хасиды (255)


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Топ комментарии
+6
Віддайте їм цього Цадика і не морочте українцям голову, Краще б обміняли на ППО!
Довелося спілкуватися з людьми які переїхали в Київ, кажуть євреї витісняють українців, а ткож з прилеглих міст, кажуть, що там вже все по єврейські, навіть таблички на будівлях
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02.10.2024 13:57
+5
Споглядаючи у якому вигляді вони залишають місто після вшанування памяті, на думку спадає лише, що Цадик, це лише привід щоб приїхати відірватись та пофестивалити
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02.10.2024 14:11
+5
у 2023, жодна ракета не прилетіла по умані, поки там відвисали паломники.
зате, прилетіло на наступному тижні, як вони поїхали.
отака байка.....
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02.10.2024 14:18
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Їм пофіг війна
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02.10.2024 13:48 Ответить
і своя і наша
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02.10.2024 13:59 Ответить
Русня буде мститись євреям!
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02.10.2024 13:51 Ответить
Сміливі люди Із вогню та в полум'я
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02.10.2024 13:54 Ответить
Віддайте їм цього Цадика і не морочте українцям голову, Краще б обміняли на ППО!
Довелося спілкуватися з людьми які переїхали в Київ, кажуть євреї витісняють українців, а ткож з прилеглих міст, кажуть, що там вже все по єврейські, навіть таблички на будівлях
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02.10.2024 13:57 Ответить
Нужно сказать им шо последней волей Адика было уничтожить русню и выдать им повестки
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02.10.2024 14:07 Ответить
Ещё можно отдать кацапам Илью Муромца, или обменять на одного -двух пленных
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02.10.2024 14:08 Ответить
Ви, насправді, думаєте, що Ілля Муромець із російського Мурома?
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02.10.2024 14:14 Ответить
Кацапи так думають
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02.10.2024 14:27 Ответить
Було б чим там думати,тим неукам.
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02.10.2024 14:32 Ответить
- Історичних даних про нього обмаль, є билинні а він із Моровійська з-під Чернігова.
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02.10.2024 20:58 Ответить
В інтернеті є пояснення, що це наш київський богатир, України-Русі, тому він і похоронений у Печерській Лаврі, а кацапи як завжди, все перекрутили, у них був якийсь свій Ілля, який до Іллі Муромця ніякого відношення немає
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02.10.2024 14:31 Ответить
Знамо дело.
"А ведь старый казак да Илья Муромец. Он заутрену тую христовскую. А стоял во городе во Муромле,. А хотел попасть к обедне в стольный Киев-град.

Расстояние Муром Киев по трассе составляет 1175 км, а по прямой - 957 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Муром и Киев на машине 13 часов 49 минут.
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02.10.2024 14:40 Ответить
Неандерталець ! Вони хотіли вивезти та наші відмовили бо це був би всесвітній піздець ! І бл..ь з приводу "витісняють" подивись на карту хто нас витісняє міліонами .
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02.10.2024 15:01 Ответить
Це якщо дивитися на карту, а якщо брати окреме місто, то читай коментар вище, мені довелося спілкуватися з родиною яка з відти виїхала в Київ та скаржилась, що там все єврейське, тобто, українців витісняють
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02.10.2024 15:07 Ответить
з Умані в Київ а чому не на хутір ? Світський Ізраїль також недолюблює артодоксів і що їх в резервацію ,євреї що геї непомітні але в кожній оселі .
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02.10.2024 16:02 Ответить
А в Кивае даже в метро таблички есть на английском!
ЗРАДА!
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02.10.2024 19:41 Ответить
І шо? англійці теж на кожному кутку?
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02.10.2024 19:46 Ответить
Ты в Умани был? Таблички на еврейском - в квартале вокруг могилы. И всё.
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02.10.2024 19:56 Ответить
і полюбому в цей час коли хасики в Умані йде дощ
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02.10.2024 13:59 Ответить
По кількості набереться на три дивізії. Може зелена влада направить в Умань ТЦК?
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02.10.2024 14:04 Ответить
путін сцить по Умані стріляти
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02.10.2024 14:04 Ответить
Споглядаючи у якому вигляді вони залишають місто після вшанування памяті, на думку спадає лише, що Цадик, це лише привід щоб приїхати відірватись та пофестивалити
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02.10.2024 14:11 Ответить
умань, цілий рік живе на заробленому. так що...
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02.10.2024 14:19 Ответить
Маячня, у кого це дочота квартир, що можна добре заробити, у українців госта нестача у житловій площі, та й скільки можна заробити за тиждень оренди? євреї які там широко розгорнули бізнес вони і заробляють
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02.10.2024 14:37 Ответить
євреї які там широко розгорнули бізнес вони і заробляють

тобто, ти зрозумів прикол.
євреї, в чужій північній країні, розгорнули бізнес і заробляють, а місцеві тупорилі жлоби, жують сраку та ненавидять всіх і кожного.
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02.10.2024 14:43 Ответить
То просто ви їхніх догматів не чули. Вони - господарі світу, а ми - їхні раби (гої). Доля раба - прибирати за господарем. От саме тому вони себе так поводять. Я б того цадика до бісової матері викопав і вручив хасидам в красивій упаковці, хай де хочуть, там на нього і дрочуть. А щоб в Україні те лайно і не смерділо. З Ізраїлем нам дітей не хрестити, пох на відносини
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02.10.2024 14:28 Ответить
Дружыще, а чаво тока евреи? А мусульмане, которые христиан считают неверными?
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02.10.2024 19:43 Ответить
у 2023, жодна ракета не прилетіла по умані, поки там відвисали паломники.
зате, прилетіло на наступному тижні, як вони поїхали.
отака байка.....
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02.10.2024 14:18 Ответить
Це знущання над Україною. Коли депутат Верховної Ради-єврей-
прилетів в Ізраіль, то їго не пустили, а тут ціле кодло.
Вони пройшли перевірку на ВІЧ та інші хороби? Ні.
Навіщо це Україні, коли їхня країна відмовила Україні в ПВО?
В Україні війна а в Ізраілі- маневри ?
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02.10.2024 14:21 Ответить
А вич тут при чем?
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02.10.2024 14:30 Ответить
хасиди н1коли не брали участь в оборон1 !зра1лю
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02.10.2024 14:41 Ответить
a čovo hotjat to ? čomu prutsa bataļjonami v UA ? može treba na front zaverbuvati
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02.10.2024 15:02 Ответить
Ого скільки людей не пройшло реєстраціюв Резерв+
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02.10.2024 16:45 Ответить
Так і знав,що всі довбодятли ,будуть хасидів "чмирити"
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02.10.2024 20:17 Ответить
 
 