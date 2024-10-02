УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12058 відвідувачів онлайн
Новини
3 364 36

Понад 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

В Умань прибули понад 30 тисяч паломників-хасидів

До Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана вже прибули понад 30 тисяч хасидів.

Про це повідомила Об'єднана єврейська община в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представників громади, понад 14 тисяч паломників-хасидів не змогли дістатися Умані.

У частини з них не вийшло доїхати до міста через масований обстріл Ізраїлю Іраном, що стався напередодні, і пов’язані з ним закриття повітряного простору й скасування авіарейсів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 1500 паломників-хасидів уже прибули до Умані

Нагадаємо, МЗС України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана у 2024 році.

13 вересня в Держетнополітики України повідомили про те, що, попри україно-російську війну, в Умані готуються прийняти тисячі хасидів, які прибудуть на святкування Рош га-Шана.

Довідка

Рош га-Шана — свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу.

Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана (у 2024 році святкування почнеться ввечері 2 жовтня і завершиться ввечері 4 жовтня).

Також читайте: Хасид-прочанин цілує шеврон воїна полку "Азов" на святкуванні Рош-га-Шана в Умані (оновлено)

Автор: 

Умань (243) хасиди (176)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Віддайте їм цього Цадика і не морочте українцям голову, Краще б обміняли на ППО!
Довелося спілкуватися з людьми які переїхали в Київ, кажуть євреї витісняють українців, а ткож з прилеглих міст, кажуть, що там вже все по єврейські, навіть таблички на будівлях
показати весь коментар
02.10.2024 13:57
+5
Споглядаючи у якому вигляді вони залишають місто після вшанування памяті, на думку спадає лише, що Цадик, це лише привід щоб приїхати відірватись та пофестивалити
показати весь коментар
02.10.2024 14:11
+5
у 2023, жодна ракета не прилетіла по умані, поки там відвисали паломники.
зате, прилетіло на наступному тижні, як вони поїхали.
отака байка.....
показати весь коментар
02.10.2024 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм пофіг війна
показати весь коментар
02.10.2024 13:48 Відповісти
і своя і наша
показати весь коментар
02.10.2024 13:59 Відповісти
Русня буде мститись євреям!
показати весь коментар
02.10.2024 13:51 Відповісти
Сміливі люди Із вогню та в полум'я
показати весь коментар
02.10.2024 13:54 Відповісти
Віддайте їм цього Цадика і не морочте українцям голову, Краще б обміняли на ППО!
Довелося спілкуватися з людьми які переїхали в Київ, кажуть євреї витісняють українців, а ткож з прилеглих міст, кажуть, що там вже все по єврейські, навіть таблички на будівлях
показати весь коментар
02.10.2024 13:57 Відповісти
Нужно сказать им шо последней волей Адика было уничтожить русню и выдать им повестки
показати весь коментар
02.10.2024 14:07 Відповісти
Ещё можно отдать кацапам Илью Муромца, или обменять на одного -двух пленных
показати весь коментар
02.10.2024 14:08 Відповісти
Ви, насправді, думаєте, що Ілля Муромець із російського Мурома?
показати весь коментар
02.10.2024 14:14 Відповісти
Кацапи так думають
показати весь коментар
02.10.2024 14:27 Відповісти
Було б чим там думати,тим неукам.
показати весь коментар
02.10.2024 14:32 Відповісти
- Історичних даних про нього обмаль, є билинні а він із Моровійська з-під Чернігова.
показати весь коментар
02.10.2024 20:58 Відповісти
В інтернеті є пояснення, що це наш київський богатир, України-Русі, тому він і похоронений у Печерській Лаврі, а кацапи як завжди, все перекрутили, у них був якийсь свій Ілля, який до Іллі Муромця ніякого відношення немає
показати весь коментар
02.10.2024 14:31 Відповісти
Знамо дело.
"А ведь старый казак да Илья Муромец. Он заутрену тую христовскую. А стоял во городе во Муромле,. А хотел попасть к обедне в стольный Киев-град.

Расстояние Муром Киев по трассе составляет 1175 км, а по прямой - 957 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Муром и Киев на машине 13 часов 49 минут.
показати весь коментар
02.10.2024 14:40 Відповісти
Неандерталець ! Вони хотіли вивезти та наші відмовили бо це був би всесвітній піздець ! І бл..ь з приводу "витісняють" подивись на карту хто нас витісняє міліонами .
показати весь коментар
02.10.2024 15:01 Відповісти
Це якщо дивитися на карту, а якщо брати окреме місто, то читай коментар вище, мені довелося спілкуватися з родиною яка з відти виїхала в Київ та скаржилась, що там все єврейське, тобто, українців витісняють
показати весь коментар
02.10.2024 15:07 Відповісти
з Умані в Київ а чому не на хутір ? Світський Ізраїль також недолюблює артодоксів і що їх в резервацію ,євреї що геї непомітні але в кожній оселі .
показати весь коментар
02.10.2024 16:02 Відповісти
А в Кивае даже в метро таблички есть на английском!
ЗРАДА!
показати весь коментар
02.10.2024 19:41 Відповісти
І шо? англійці теж на кожному кутку?
показати весь коментар
02.10.2024 19:46 Відповісти
Ты в Умани был? Таблички на еврейском - в квартале вокруг могилы. И всё.
показати весь коментар
02.10.2024 19:56 Відповісти
і полюбому в цей час коли хасики в Умані йде дощ
показати весь коментар
02.10.2024 13:59 Відповісти
По кількості набереться на три дивізії. Може зелена влада направить в Умань ТЦК?
показати весь коментар
02.10.2024 14:04 Відповісти
путін сцить по Умані стріляти
показати весь коментар
02.10.2024 14:04 Відповісти
Споглядаючи у якому вигляді вони залишають місто після вшанування памяті, на думку спадає лише, що Цадик, це лише привід щоб приїхати відірватись та пофестивалити
показати весь коментар
02.10.2024 14:11 Відповісти
умань, цілий рік живе на заробленому. так що...
показати весь коментар
02.10.2024 14:19 Відповісти
Маячня, у кого це дочота квартир, що можна добре заробити, у українців госта нестача у житловій площі, та й скільки можна заробити за тиждень оренди? євреї які там широко розгорнули бізнес вони і заробляють
показати весь коментар
02.10.2024 14:37 Відповісти
євреї які там широко розгорнули бізнес вони і заробляють

тобто, ти зрозумів прикол.
євреї, в чужій північній країні, розгорнули бізнес і заробляють, а місцеві тупорилі жлоби, жують сраку та ненавидять всіх і кожного.
показати весь коментар
02.10.2024 14:43 Відповісти
То просто ви їхніх догматів не чули. Вони - господарі світу, а ми - їхні раби (гої). Доля раба - прибирати за господарем. От саме тому вони себе так поводять. Я б того цадика до бісової матері викопав і вручив хасидам в красивій упаковці, хай де хочуть, там на нього і дрочуть. А щоб в Україні те лайно і не смерділо. З Ізраїлем нам дітей не хрестити, пох на відносини
показати весь коментар
02.10.2024 14:28 Відповісти
Дружыще, а чаво тока евреи? А мусульмане, которые христиан считают неверными?
показати весь коментар
02.10.2024 19:43 Відповісти
у 2023, жодна ракета не прилетіла по умані, поки там відвисали паломники.
зате, прилетіло на наступному тижні, як вони поїхали.
отака байка.....
показати весь коментар
02.10.2024 14:18 Відповісти
Це знущання над Україною. Коли депутат Верховної Ради-єврей-
прилетів в Ізраіль, то їго не пустили, а тут ціле кодло.
Вони пройшли перевірку на ВІЧ та інші хороби? Ні.
Навіщо це Україні, коли їхня країна відмовила Україні в ПВО?
В Україні війна а в Ізраілі- маневри ?
показати весь коментар
02.10.2024 14:21 Відповісти
А вич тут при чем?
показати весь коментар
02.10.2024 14:30 Відповісти
хасиди н1коли не брали участь в оборон1 !зра1лю
показати весь коментар
02.10.2024 14:41 Відповісти
a čovo hotjat to ? čomu prutsa bataļjonami v UA ? može treba na front zaverbuvati
показати весь коментар
02.10.2024 15:02 Відповісти
Ого скільки людей не пройшло реєстраціюв Резерв+
показати весь коментар
02.10.2024 16:45 Відповісти
Так і знав,що всі довбодятли ,будуть хасидів "чмирити"
показати весь коментар
02.10.2024 20:17 Відповісти
 
 