Понад 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
До Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана вже прибули понад 30 тисяч хасидів.
Про це повідомила Об'єднана єврейська община в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
За словами представників громади, понад 14 тисяч паломників-хасидів не змогли дістатися Умані.
У частини з них не вийшло доїхати до міста через масований обстріл Ізраїлю Іраном, що стався напередодні, і пов’язані з ним закриття повітряного простору й скасування авіарейсів.
Нагадаємо, МЗС України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана у 2024 році.
13 вересня в Держетнополітики України повідомили про те, що, попри україно-російську війну, в Умані готуються прийняти тисячі хасидів, які прибудуть на святкування Рош га-Шана.
Довідка
Рош га-Шана — свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу.
Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана (у 2024 році святкування почнеться ввечері 2 жовтня і завершиться ввечері 4 жовтня).
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Довелося спілкуватися з людьми які переїхали в Київ, кажуть євреї витісняють українців, а ткож з прилеглих міст, кажуть, що там вже все по єврейські, навіть таблички на будівлях
"А ведь старый казак да Илья Муромец. Он заутрену тую христовскую. А стоял во городе во Муромле,. А хотел попасть к обедне в стольный Киев-град.
Расстояние Муром Киев по трассе составляет 1175 км, а по прямой - 957 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Муром и Киев на машине 13 часов 49 минут.
ЗРАДА!
тобто, ти зрозумів прикол.
євреї, в чужій північній країні, розгорнули бізнес і заробляють, а місцеві тупорилі жлоби, жують сраку та ненавидять всіх і кожного.
зате, прилетіло на наступному тижні, як вони поїхали.
отака байка.....
прилетів в Ізраіль, то їго не пустили, а тут ціле кодло.
Вони пройшли перевірку на ВІЧ та інші хороби? Ні.
Навіщо це Україні, коли їхня країна відмовила Україні в ПВО?
В Україні війна а в Ізраілі- маневри ?