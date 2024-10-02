Понад 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

До Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана вже прибули понад 30 тисяч хасидів.

Про це повідомила Об'єднана єврейська община в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представників громади, понад 14 тисяч паломників-хасидів не змогли дістатися Умані.

У частини з них не вийшло доїхати до міста через масований обстріл Ізраїлю Іраном, що стався напередодні, і пов’язані з ним закриття повітряного простору й скасування авіарейсів.

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Нагадаємо, МЗС України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана у 2024 році.

13 вересня в Держетнополітики України повідомили про те, що, попри україно-російську війну, в Умані готуються прийняти тисячі хасидів, які прибудуть на святкування Рош га-Шана.

Довідка

Рош га-Шана — свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу.

Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана (у 2024 році святкування почнеться ввечері 2 жовтня і завершиться ввечері 4 жовтня).

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