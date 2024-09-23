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Умань (360) хасиды (255)

Более 1500 паломников-хасидов уже прибыло в Умань

Хасиди в Умані

В Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло более полутора тысяч хасидов-паломников.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Умань. С сегодняшнего дня начал работать особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу. По сути, процедуры контроля - как и в прошлом году. Мы несколько усилились технически. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Несмотря на предостережения, на сегодня имеем уже более полутора тысяч паломников", - отметил он.

Табурец подчеркнул, что весь комплекс мер, который внедряется, - для безопасности местных жителей и приезжих.

Также читайте: МИД Украины призвал хасидов воздержаться от поездок в Умань на Рош ха-Шана

"Несмотря на предостережения, на сегодня имеем уже более полутора тысяч паломников", - добавил Табурец.

Напомним, МИД Украины призвал хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана в 2024 году.
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А ТЦК к ним тоже в гости наведается или как?

"В мире нет бойца смелей, чем испуганный еврей" ©
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23.09.2024 15:53 Ответить
Приїхали воювати?
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23.09.2024 15:54 Ответить
от, і подивимось, буде приліт в умань, чи, ето другоє.
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23.09.2024 15:55 Ответить
та ви що... адін нарот, чи ні?
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23.09.2024 17:03 Ответить
І це в той час,коли ХАМАС та ХЕЗБОЛА масовано атакують ракетами Ізраїль...а рашисти Уман...Дивні діла Твої....
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23.09.2024 15:55 Ответить
У кожного в цьому світі своя мета. Зараз складні часи і в Україні і в Ізраїлю. Може віруюча людина набирає натхнення тут. Вони приїхали сюди їх не лякає війна, а ось багато молодих здорових чоловіків маючи громадянство України справжні боягузи , залишаються у Європі та сидять на благодійні гроші, замість того щоб боронити свою Батьківщину.
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23.09.2024 17:00 Ответить
Коли ізраільський народ потерпає від ракетних обстрілів цахал веде війну з терористами ці сектанти їдуть у воюючу країну пити горланити пісні смітити засерать місто умань викопать їхнього нахмана і хай хоронять в пустелі чи в себе на садибі їх в ізраїлі поліцейські б,ють палками як собак і прицьому не порушують права громадян то може за те що смітять штрафи брать як у гонконгу 100$ за жуйку а краще загрузить у скотовоз з їхнім трупаком і нах з україни
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23.09.2024 16:23 Ответить
Сформовать з них добровольчий батальйон.
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23.09.2024 16:55 Ответить
 
 