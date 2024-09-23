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Умань (240) хасиди (176)

Понад 1500 паломників-хасидів уже прибули до Умані

Хасиди в Умані

До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибуло понад півтори тисячі хасидів-паломників.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Умань. Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - зазначив  він.

Табурець наголосив, що весь комплекс заходів, який впроваджується, - задля безпеки місцевих жителів і приїжджих.

Також читайте: МЗС України закликало хасидів утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

"Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - додав Табурець.

Нагадаємо, МЗС України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана у 2024 році.

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А ТЦК к ним тоже в гости наведается или как?

"В мире нет бойца смелей, чем испуганный еврей" ©
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23.09.2024 15:53 Відповісти
Приїхали воювати?
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23.09.2024 15:54 Відповісти
от, і подивимось, буде приліт в умань, чи, ето другоє.
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23.09.2024 15:55 Відповісти
та ви що... адін нарот, чи ні?
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23.09.2024 17:03 Відповісти
І це в той час,коли ХАМАС та ХЕЗБОЛА масовано атакують ракетами Ізраїль...а рашисти Уман...Дивні діла Твої....
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23.09.2024 15:55 Відповісти
У кожного в цьому світі своя мета. Зараз складні часи і в Україні і в Ізраїлю. Може віруюча людина набирає натхнення тут. Вони приїхали сюди їх не лякає війна, а ось багато молодих здорових чоловіків маючи громадянство України справжні боягузи , залишаються у Європі та сидять на благодійні гроші, замість того щоб боронити свою Батьківщину.
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23.09.2024 17:00 Відповісти
Коли ізраільський народ потерпає від ракетних обстрілів цахал веде війну з терористами ці сектанти їдуть у воюючу країну пити горланити пісні смітити засерать місто умань викопать їхнього нахмана і хай хоронять в пустелі чи в себе на садибі їх в ізраїлі поліцейські б,ють палками як собак і прицьому не порушують права громадян то може за те що смітять штрафи брать як у гонконгу 100$ за жуйку а краще загрузить у скотовоз з їхнім трупаком і нах з україни
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23.09.2024 16:23 Відповісти
Сформовать з них добровольчий батальйон.
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23.09.2024 16:55 Відповісти
 
 