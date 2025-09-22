В Умань уже приехало более 35 тысяч хасидов, - Госпогранслужба

В Умань на празднование иудейского Нового года приехали уже более 35 тысяч хасидов.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение хасидов-паломников в Украину мы наблюдаем уже несколько недель. Сначала это были небольшие группы по несколько сотен человек, в дальнейшем их количество могло достигать и нескольких тысяч. Но основное количество приезжало последние дней пять. И пересекая границу с Европейским Союзом и Молдовой, в отдельные дни их количество колебалось в 4, 8, 11 тысяч. По нашим оценкам, на въезд в Украину за эти несколько недель проследовало более 35 тысяч паломников-хасидов, которые в большинстве двигались организованными группами", - сказал Демченко.

По его словам, некоторым хасидам было отказано во въезде в Украину из-за проблем с документами или нарушения украинского законодательства ранее.

