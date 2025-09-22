РУС
Новости Празднование Рош га-Шана в Умани
516 13

В Умань уже приехало более 35 тысяч хасидов, - Госпогранслужба

умань,хасиды

В Умань на празднование иудейского Нового года приехали уже более 35 тысяч хасидов.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение хасидов-паломников в Украину мы наблюдаем уже несколько недель. Сначала это были небольшие группы по несколько сотен человек, в дальнейшем их количество могло достигать и нескольких тысяч. Но основное количество приезжало последние дней пять. И пересекая границу с Европейским Союзом и Молдовой, в отдельные дни их количество колебалось в 4, 8, 11 тысяч. По нашим оценкам, на въезд в Украину за эти несколько недель проследовало более 35 тысяч паломников-хасидов, которые в большинстве двигались организованными группами", - сказал Демченко.

По его словам, некоторым хасидам было отказано во въезде в Украину из-за проблем с документами или нарушения украинского законодательства ранее.

Читайте: На празднование Рош ха-Шана в Умани ожидают прибытия более 45 тысяч хасидов

Автор: 

Умань (366) хасиды (256) Черкасская область (124) Уманский район (10)
Топ комментарии
+3
о ..Умань надійно захищена від ударів
показать весь комментарий
22.09.2025 12:15 Ответить
+3
Терміново перевести туди виробництво дронів. Ізраїльське ППО спрацює на 100%
показать весь комментарий
22.09.2025 12:16 Ответить
+2
Сміття та безладу буде багато...
показать весь комментарий
22.09.2025 12:13 Ответить
Сміття та безладу буде багато...
показать весь комментарий
22.09.2025 12:13 Ответить
о ..Умань надійно захищена від ударів
показать весь комментарий
22.09.2025 12:15 Ответить
чув в маршрутці,Купол тут розгорнули..
показать весь комментарий
22.09.2025 12:17 Ответить
Думаю його там давно розгорнули і не згортали ніколи, правда наш купол за рахунок інших прикордонних міст
показать весь комментарий
22.09.2025 12:22 Ответить
Терміново перевести туди виробництво дронів. Ізраїльське ППО спрацює на 100%
показать весь комментарий
22.09.2025 12:16 Ответить
думаєте, ми не робимо дрони??
показать весь комментарий
22.09.2025 12:18 Ответить
І продовжити новий рік на цілий рік. З виплатою святкуючим державної допомоги на харчі, безоплатне проживання та музичний супровід всіх заходів!
показать весь комментарий
22.09.2025 12:20 Ответить
і екскурсійні тури вздовж ЛБЗ
показать весь комментарий
22.09.2025 12:22 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
22.09.2025 12:23 Ответить
музичний супровід ? пропоную звуки шахєдів,мабуть для них знайома музика
показать весь комментарий
22.09.2025 12:34 Ответить
На кой ціх кон...них взагалі пускають.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:21 Ответить
Включи розум, вони гроші в Україну везуть. Нейхай їх і 100 тисяч приїжає, чим більше тим краще
показать весь комментарий
22.09.2025 12:22 Ответить
А цим хасидам похєр на війну .хоч шахєди,хоч ракєти.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:32 Ответить
 
 