Празднование Рош га-Шана в Умани
Хасиды-паломники в Умани игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения властей

Фото: Укрінформ

Хасиды, прибывшие в Умань Черкасской области на празднование Рош га-Шана, игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения местных властей.

Об этом рассказал первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич, цитируют УНН и "Новости. Live", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на территории паломничества работают громкоговорители, которые повторяют об угрозе на трех языках: английском, иврите и украинском.

"К сожалению, паломники не выполняют этих просьб", - сказал Ганич.

Местные власти также предупреждали паломников, что лучше воздержаться от визитов в Украину во время войны.

По данным первого заместителя мэра, на утро 22 сентября в Умани было зафиксировано 32 тысячи хасидов, из них около 5 тысяч - дети. Большинство паломников размещаются в частных домовладениях, в домах, которые построены на территории паломничества.

Он добавил, что меры безопасности мало отличаются от тех, которые были в прошлом году и до этого.

Городской совет Умани предупреждал, что с 15 сентября в городе действуют усиленные меры безопасности.

В городе был введен ряд ограничений: запрещена продажа алкоголя и пиротехники, установлен контроль транспорта на въездах в город, а также регулируется движение транспорта на отдельных участках дорог.

Справка

Рош га-Шана - праздник еврейского Нового года. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда именно для празднования Рош га-Шана. В 2025 году он пришелся на 22-24 сентября.

евреи (314) Умань (366) хасиды (256) воздушная тревога (837) Черкасская область (124) Уманский район (10)
Топ комментарии
+5
Да шо вы заварите? Я не Хасид и мне давно пофиг на сирены
22.09.2025 18:06 Ответить
+4
Тривога оголошена по всій області , а не по Умані окремо ... і звісно хасиди на 100% впевнені , що доки вони будуть в Умані , поруч з ними і муха не пролетить !
22.09.2025 18:07 Ответить
+4
В Харькове с 10 утра 5 тревог по городу, причем один прилет в пригороде - сначала прилет потом тревога. У человека нет возможности реагировать - ну кроме как жить в убежище.
22.09.2025 18:10 Ответить
може в них провокаційні завдання від хйла ?
22.09.2025 18:04 Ответить
22.09.2025 18:32 Ответить
Ну і дарма ... на відміну від хасидів по тобі може прилетіти , а по ним - в жодному разі
22.09.2025 18:13 Ответить
Більшості ховатись нікуди.Підвал панельки таке собі сховище,привале всих в одному місці
показать весь комментарий
Всі під Творцем ходимо. Тому їм *****.
22.09.2025 18:07 Ответить
За весь час війни, не було ні одного удару по Умані під час візиту хасидів!
22.09.2025 18:08 Ответить
Та й х#й на них. Хіба є проблема для України що пейсатих кацапи зненацька замочать? Звісно ні. Там всі хто треба попереджені і проблем немає. Проблема тільки в інформаційному просторі України.
22.09.2025 18:09 Ответить
Не замочать.Пукін сам єврей(Шаломов) по матері,він не буде своїх братанів "мочити".Ось побачите.
22.09.2025 18:20 Ответить
Ваня, не дергайся, не еврей он, и мать его не Шаломова, а Шеломова, русачка из Тверской губернии.

Шело́м[1] (праслав. šеlmъ, заимствование из др.-герм. helmaz - шлем, родственно др.-инд. c̨árman - защита, покрытие[2]), Шоло́м[3] - тип шлема, который использовался в Средние века и Новое время на Руси и в азиатских государствах. Отличительной чертой является высокая сфероконическая форма с обратным изгибом конической част
22.09.2025 18:32 Ответить
У нас гучномовець напомина повітряна тривога триває.Коли її нема,наче щось не так
показать весь комментарий
Вже виє
показать весь комментарий
А хто зараз ходить в бомбосховища? Вже три роки ніхто не ходить
показать весь комментарий
Вони в Ізраїлі до тривог звикли з часу створення єврейської держави.
показать весь комментарий
Основні країни, звідки приїжджають хасиди:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Ізраїль:

Одна з найчисленніших груп паломників прибуває з Ізраїлю.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 США:

Значна кількість хасидів приїжджає до Умані зі Сполучених Штатів.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Канада:

Також приїжджають паломники з Канади.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEhAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Країни Західної Європи:

До України прибувають хасиди з різних країн Західної Європи.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIIBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Сусідні країни: Окрім основних країн, паломники можуть приїжджати з Польщі (через Перемишль), Угорщини, Румунії та Молдови.
22.09.2025 18:38 Ответить
Ізраїльські хасиди навчають усіх інших: "Тривога чи тиша - усе у руках Божих. Нам свою справу робити і дякувати Богу за усі його милості. Смерть - не найгірший фінал життя. Рабство - пекельніше за смерть". Це нашим ухилянтам до відома.
22.09.2025 18:51 Ответить
)(уйло не наважиться вбивати хасидів
22.09.2025 18:18 Ответить
Пуйло сам єврей-звісно не буде.
22.09.2025 18:21 Ответить
Понятно.
Гебня знает что у них очень радикальное лобби в Кнесете, боязно сориться.
А району Умани хоть временная защита.
22.09.2025 18:22 Ответить
.. так як до хасидів відносяться у самому Ізраїлі... то Кнесет буде радий...що їх менше повернеться додому. Хасиди у Ізраїлі...що циганва в Україні...
22.09.2025 18:57 Ответить
собаками ганяти
22.09.2025 18:30 Ответить
Выражаю озабоченность.
22.09.2025 18:37 Ответить
Богообрані не те що місцеві гої
22.09.2025 18:39 Ответить
Якщо с хасидами щось станется, то сирена ППО прозвучить в кабінеті кремлівського х-ла, але він її вже не почує. МОССАД працює чисто.
22.09.2025 18:46 Ответить
Кошерно таки сделают всем обрезание до самого горла.
22.09.2025 19:03 Ответить
 
 