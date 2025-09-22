Хасиды-паломники в Умани игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения властей
Хасиды, прибывшие в Умань Черкасской области на празднование Рош га-Шана, игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения местных властей.
Об этом рассказал первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич, цитируют УНН и "Новости. Live", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на территории паломничества работают громкоговорители, которые повторяют об угрозе на трех языках: английском, иврите и украинском.
"К сожалению, паломники не выполняют этих просьб", - сказал Ганич.
Местные власти также предупреждали паломников, что лучше воздержаться от визитов в Украину во время войны.
По данным первого заместителя мэра, на утро 22 сентября в Умани было зафиксировано 32 тысячи хасидов, из них около 5 тысяч - дети. Большинство паломников размещаются в частных домовладениях, в домах, которые построены на территории паломничества.
Он добавил, что меры безопасности мало отличаются от тех, которые были в прошлом году и до этого.
Городской совет Умани предупреждал, что с 15 сентября в городе действуют усиленные меры безопасности.
В городе был введен ряд ограничений: запрещена продажа алкоголя и пиротехники, установлен контроль транспорта на въездах в город, а также регулируется движение транспорта на отдельных участках дорог.
Справка
Рош га-Шана - праздник еврейского Нового года. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда именно для празднования Рош га-Шана. В 2025 году он пришелся на 22-24 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шело́м[1] (праслав. šеlmъ, заимствование из др.-герм. helmaz - шлем, родственно др.-инд. c̨árman - защита, покрытие[2]), Шоло́м[3] - тип шлема, который использовался в Средние века и Новое время на Руси и в азиатских государствах. Отличительной чертой является высокая сфероконическая форма с обратным изгибом конической част
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Ізраїль:
Одна з найчисленніших груп паломників прибуває з Ізраїлю.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 США:
Значна кількість хасидів приїжджає до Умані зі Сполучених Штатів.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Канада:
Також приїжджають паломники з Канади.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEhAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Країни Західної Європи:
До України прибувають хасиди з різних країн Західної Європи.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIIBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Сусідні країни: Окрім основних країн, паломники можуть приїжджати з Польщі (через Перемишль), Угорщини, Румунії та Молдови.
Гебня знает что у них очень радикальное лобби в Кнесете, боязно сориться.
А району Умани хоть временная защита.