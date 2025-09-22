Хасиды-паломники в Умани игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения властей

Хасиды, прибывшие в Умань Черкасской области на празднование Рош га-Шана, игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения местных властей.

Об этом рассказал первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич, цитируют УНН и "Новости. Live", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на территории паломничества работают громкоговорители, которые повторяют об угрозе на трех языках: английском, иврите и украинском.

"К сожалению, паломники не выполняют этих просьб", - сказал Ганич.

Местные власти также предупреждали паломников, что лучше воздержаться от визитов в Украину во время войны.

По данным первого заместителя мэра, на утро 22 сентября в Умани было зафиксировано 32 тысячи хасидов, из них около 5 тысяч - дети. Большинство паломников размещаются в частных домовладениях, в домах, которые построены на территории паломничества.

Он добавил, что меры безопасности мало отличаются от тех, которые были в прошлом году и до этого.

Городской совет Умани предупреждал, что с 15 сентября в городе действуют усиленные меры безопасности.

В городе был введен ряд ограничений: запрещена продажа алкоголя и пиротехники, установлен контроль транспорта на въездах в город, а также регулируется движение транспорта на отдельных участках дорог.

Справка

Рош га-Шана - праздник еврейского Нового года. Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда именно для празднования Рош га-Шана. В 2025 году он пришелся на 22-24 сентября.

