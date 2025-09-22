УКР
Новини Святкування Рош га-Шана
Хасиди-паломники в Умані ігнорують сигнали повітряної тривоги, попри попередження влади

хасиди
Фото: Укрінформ

Хасиди, які прибули до Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана, ігнорують сигнали повітряної тривоги, попри попередження місцевої влади.

Про це розповів перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, цитують УНН та "Новини. Live", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на території паломництва працюють гучномовці, які повторюють про загрозу трьома мовами: англійською, івритом та українською.

"На жаль, паломники не виконують цих прохань", - сказав Ганіч.

Місцева влада також попереджала паломників, що краще утриматися від візитів до України під час війни.

За даними першого заступника мера, на ранок 22 вересня в Умані було зафіксовано 32 тисячі хасидів, з них орієнтовно 5 тисяч — діти. Більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях, в будинках, які збудовані на території паломництва.

Він додав, що безпекові заходи мало відрізняються від тих, які були торік і до цього.

Міська рада Умані попереджала, що з 15 вересня в місті діють посилені заходи безпеки.

У місті було запроваджено низку обмежень: заборонено продаж алкоголю й піротехніки, встановлено контроль транспорту на в’їздах до міста, а також регулюється рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Довідка

Рош га-Шана — свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу. Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана. У 2025 році він припав на 22-24 вересня.

Автор: 

євреї Умань хасиди повітряна тривога Черкаська область Уманський район
Топ коментарі
+6
Тривога оголошена по всій області , а не по Умані окремо ... і звісно хасиди на 100% впевнені , що доки вони будуть в Умані , поруч з ними і муха не пролетить !
показати весь коментар
22.09.2025 18:07 Відповісти
+5
Да шо вы заварите? Я не Хасид и мне давно пофиг на сирены
показати весь коментар
22.09.2025 18:06 Відповісти
+5
Вони в Ізраїлі до тривог звикли з часу створення єврейської держави.
показати весь коментар
22.09.2025 18:13 Відповісти
може в них провокаційні завдання від хйла ?
показати весь коментар
22.09.2025 18:04 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 18:32 Відповісти
Це треш, у країні де іде війна,масові празнування,це недолугість уряду та Зе.
показати весь коментар
22.09.2025 19:27 Відповісти
а нам то що ?

"Проізойдьот чудовищна ошибка..."

.
показати весь коментар
22.09.2025 19:44 Відповісти
Ну і дарма ... на відміну від хасидів по тобі може прилетіти , а по ним - в жодному разі
показати весь коментар
22.09.2025 18:13 Відповісти
Більшості ховатись нікуди.Підвал панельки таке собі сховище,привале всих в одному місці
показати весь коментар
22.09.2025 18:44 Відповісти
Всі під Творцем ходимо. Тому їм *****.
показати весь коментар
22.09.2025 18:07 Відповісти
За весь час війни, не було ні одного удару по Умані під час візиту хасидів!
показати весь коментар
22.09.2025 18:08 Відповісти
І не буде.Кіт Келлог підтвердить.
показати весь коментар
22.09.2025 20:15 Відповісти
Та й х#й на них. Хіба є проблема для України що пейсатих кацапи зненацька замочать? Звісно ні. Там всі хто треба попереджені і проблем немає. Проблема тільки в інформаційному просторі України.
показати весь коментар
22.09.2025 18:09 Відповісти
Не замочать.Пукін сам єврей(Шаломов) по матері,він не буде своїх братанів "мочити".Ось побачите.
показати весь коментар
22.09.2025 18:20 Відповісти
Ваня, не дергайся, не еврей он, и мать его не Шаломова, а Шеломова, русачка из Тверской губернии.

Шело́м[1] (праслав. šеlmъ, заимствование из др.-герм. helmaz - шлем, родственно др.-инд. c̨árman - защита, покрытие[2]), Шоло́м[3] - тип шлема, который использовался в Средние века и Новое время на Руси и в азиатских государствах. Отличительной чертой является высокая сфероконическая форма с обратным изгибом конической част
показати весь коментар
22.09.2025 18:32 Відповісти
На якій Русі? Там Московія. З Петра І і Катерини ІІ з своєю і німецькою обслугою крали і фальшували всю історію.
показати весь коментар
22.09.2025 20:11 Відповісти
В Харькове с 10 утра 5 тревог по городу, причем один прилет в пригороде - сначала прилет потом тревога. У человека нет возможности реагировать - ну кроме как жить в убежище.
показати весь коментар
22.09.2025 18:10 Відповісти
У нас гучномовець напомина повітряна тривога триває.Коли її нема,наче щось не так
показати весь коментар
22.09.2025 18:51 Відповісти
Вже виє
показати весь коментар
22.09.2025 18:53 Відповісти
А хто зараз ходить в бомбосховища? Вже три роки ніхто не ходить
показати весь коментар
22.09.2025 18:10 Відповісти
Основні країни, звідки приїжджають хасиди:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Ізраїль:

Одна з найчисленніших груп паломників прибуває з Ізраїлю.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 США:

Значна кількість хасидів приїжджає до Умані зі Сполучених Штатів.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Канада:

Також приїжджають паломники з Канади.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEhAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Країни Західної Європи:

До України прибувають хасиди з різних країн Західної Європи.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIIBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Сусідні країни: Окрім основних країн, паломники можуть приїжджати з Польщі (через Перемишль), Угорщини, Румунії та Молдови.
показати весь коментар
22.09.2025 18:38 Відповісти
Ізраїльські хасиди навчають усіх інших: "Тривога чи тиша - усе у руках Божих. Нам свою справу робити і дякувати Богу за усі його милості. Смерть - не найгірший фінал життя. Рабство - пекельніше за смерть". Це нашим ухилянтам до відома.
показати весь коментар
22.09.2025 18:51 Відповісти
С точки зрения христианства: рабство смерть и все земные потуги что то там защищать что люди себе придумали -от лукавого.
Убийцы -это все кто убивают и нет никаких исключений или оправданий .За родину за веру или за черта лысого)
В православной секте "оправдание" есть в католической сексте "индульгенция" такая же а в христианстве нет! И почему никто из апостолов не резал глотки римлянам ?
показати весь коментар
22.09.2025 20:39 Відповісти
)(уйло не наважиться вбивати хасидів
показати весь коментар
22.09.2025 18:18 Відповісти
Пуйло сам єврей-звісно не буде.
показати весь коментар
22.09.2025 18:21 Відповісти
Понятно.
Гебня знает что у них очень радикальное лобби в Кнесете, боязно сориться.
А району Умани хоть временная защита.
показати весь коментар
22.09.2025 18:22 Відповісти
.. так як до хасидів відносяться у самому Ізраїлі... то Кнесет буде радий...що їх менше повернеться додому. Хасиди у Ізраїлі...що циганва в Україні...
показати весь коментар
22.09.2025 18:57 Відповісти
Та канєшна, Ізраїль за свого останнього бомжа сраку кому хочеш роздере. Це справа принципу.
І ********** це добре знає - це не поляків обісраних шугати.
показати весь коментар
22.09.2025 19:23 Відповісти
... ну якщо тільки справа принципу!!!)))
показати весь коментар
22.09.2025 19:26 Відповісти
собаками ганяти
показати весь коментар
22.09.2025 18:30 Відповісти
Выражаю озабоченность.
показати весь коментар
22.09.2025 18:37 Відповісти
Богообрані не те що місцеві гої
показати весь коментар
22.09.2025 18:39 Відповісти
Якщо с хасидами щось станется, то сирена ППО прозвучить в кабінеті кремлівського х-ла, але він її вже не почує. МОССАД працює чисто.
показати весь коментар
22.09.2025 18:46 Відповісти
Кошерно таки сделают всем обрезание до самого горла.
показати весь коментар
22.09.2025 19:03 Відповісти
Як казав форд десять сімей жидівських позбавить майна і всі войни завершаться банкіри всі євреї спонсори впк а отже війни
показати весь коментар
22.09.2025 19:19 Відповісти
Вони знають що Москва не наважиться обстріляти скупчення цієї секти.Хасиди проводять рекрутинг в свої ряди багатих і впливових євреїв і ця секта росте як на дріжджах.
показати весь коментар
22.09.2025 20:38 Відповісти
 
 