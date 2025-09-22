Хасиди-паломники в Умані ігнорують сигнали повітряної тривоги, попри попередження влади
Хасиди, які прибули до Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана, ігнорують сигнали повітряної тривоги, попри попередження місцевої влади.
Про це розповів перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, цитують УНН та "Новини. Live", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що на території паломництва працюють гучномовці, які повторюють про загрозу трьома мовами: англійською, івритом та українською.
"На жаль, паломники не виконують цих прохань", - сказав Ганіч.
Місцева влада також попереджала паломників, що краще утриматися від візитів до України під час війни.
За даними першого заступника мера, на ранок 22 вересня в Умані було зафіксовано 32 тисячі хасидів, з них орієнтовно 5 тисяч — діти. Більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях, в будинках, які збудовані на території паломництва.
Він додав, що безпекові заходи мало відрізняються від тих, які були торік і до цього.
Міська рада Умані попереджала, що з 15 вересня в місті діють посилені заходи безпеки.
У місті було запроваджено низку обмежень: заборонено продаж алкоголю й піротехніки, встановлено контроль транспорту на в’їздах до міста, а також регулюється рух транспорту на окремих ділянках доріг.
Довідка
Рош га-Шана — свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу. Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана. У 2025 році він припав на 22-24 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Проізойдьот чудовищна ошибка..."
.
Шело́м[1] (праслав. šеlmъ, заимствование из др.-герм. helmaz - шлем, родственно др.-инд. c̨árman - защита, покрытие[2]), Шоло́м[3] - тип шлема, который использовался в Средние века и Новое время на Руси и в азиатских государствах. Отличительной чертой является высокая сфероконическая форма с обратным изгибом конической част
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Ізраїль:
Одна з найчисленніших груп паломників прибуває з Ізраїлю.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 США:
Значна кількість хасидів приїжджає до Умані зі Сполучених Штатів.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Канада:
Також приїжджають паломники з Канади.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIEhAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Країни Західної Європи:
До України прибувають хасиди з різних країн Західної Європи.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=9594ada01a48a169&q=%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiB_JOW2eyPAxVrBdsEHYStCAAQxccNegQIIBAB&mstk=AUtExfD6wTUgNWWZ8azS1BXiqeByYFi4cSyT1A3kDxPdQ6V3ttWr0S8ZHXlt_fiVnOwPp6vJWg4VpumCYvtPxzue4G6fmY9uValzUCu_NCDxRgzpvz6Bv6h42DegWk3NU3jDM-cTllhfDSwH1Avy-n_kBylAXFWxM_CdSKi9pGfleeWamVw&csui=3 Сусідні країни: Окрім основних країн, паломники можуть приїжджати з Польщі (через Перемишль), Угорщини, Румунії та Молдови.
Убийцы -это все кто убивают и нет никаких исключений или оправданий .За родину за веру или за черта лысого)
В православной секте "оправдание" есть в католической сексте "индульгенция" такая же а в христианстве нет! И почему никто из апостолов не резал глотки римлянам ?
Гебня знает что у них очень радикальное лобби в Кнесете, боязно сориться.
А району Умани хоть временная защита.
І ********** це добре знає - це не поляків обісраних шугати.