Хасиди-паломники в Умані ігнорують сигнали повітряної тривоги, попри попередження влади

Хасиди, які прибули до Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана, ігнорують сигнали повітряної тривоги, попри попередження місцевої влади.

Про це розповів перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, цитують УНН та "Новини. Live", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на території паломництва працюють гучномовці, які повторюють про загрозу трьома мовами: англійською, івритом та українською.

"На жаль, паломники не виконують цих прохань", - сказав Ганіч.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хасиди в Умані зібралися до гурту, слухають гімн України та вигукують українські гасла: "Слава Україні! Путін - х#йло!". ВIДЕО

Місцева влада також попереджала паломників, що краще утриматися від візитів до України під час війни.

За даними першого заступника мера, на ранок 22 вересня в Умані було зафіксовано 32 тисячі хасидів, з них орієнтовно 5 тисяч — діти. Більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях, в будинках, які збудовані на території паломництва.

Він додав, що безпекові заходи мало відрізняються від тих, які були торік і до цього.

Читайте також: До Умані приїхало вже понад 35 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба

Міська рада Умані попереджала, що з 15 вересня в місті діють посилені заходи безпеки.

У місті було запроваджено низку обмежень: заборонено продаж алкоголю й піротехніки, встановлено контроль транспорту на в’їздах до міста, а також регулюється рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Довідка

Рош га-Шана — свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу. Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана. У 2025 році він припав на 22-24 вересня.

Читайте також: На святкування Рош га-Шана в Умані очікують прибуття понад 45 тисяч хасидів