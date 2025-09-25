Поліція забезпечує порядок під час виїзду паломників-хасидів з Умані. ФОТОрепортаж

Паломники-хасиди почали виїжджати з міста Умань після завершення юдейського Нового року Рош га-Шана.

Як повідомили в черкаській поліції, "зведений загін правоохоронців залишається на місці та продовжує забезпечувати безпеку".

За даними правоохоронців, у районі компактного перебування паломників постійно проводили профілактичні бесіди, а у разі потреби надавали допомогу.

Водночас було винесено 12 рішень про примусове повернення громадян Держави Ізраїль. П’ятьом хасидам заборонили в’їзд в Україну строком на три роки за порушення Кримінального кодексу.

До роботи були залучені працівники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, міграційної служби та поліції Ізраїлю.

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана у 2025 році в Умані почалося ввечері 22 вересня і тривало до вечора 24 вересня. Хасиди відзначали початок 5786 року за єврейським календарем.

