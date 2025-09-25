УКР
Новини Святкування Рош га-Шана
Поліція забезпечує порядок під час виїзду паломників-хасидів з Умані. ФОТОрепортаж

Хасиди виїжджають з Умані після Рош га-Шана

Паломники-хасиди почали виїжджати з міста Умань після завершення юдейського Нового року Рош га-Шана.

Як повідомили в черкаській поліції, "зведений загін правоохоронців залишається на місці та продовжує забезпечувати безпеку".

Юдейський Новий рік

За даними правоохоронців, у районі компактного перебування паломників постійно проводили профілактичні бесіди, а у разі потреби надавали допомогу.

Рош га-Шана

Водночас було винесено 12 рішень про примусове повернення громадян Держави Ізраїль. П’ятьом хасидам заборонили в’їзд в Україну строком на три роки за порушення Кримінального кодексу.

Рош га-Шана

До роботи були залучені працівники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, міграційної служби та поліції Ізраїлю.

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана у 2025 році в Умані почалося ввечері 22 вересня і тривало до вечора 24 вересня. Хасиди відзначали початок 5786 року за єврейським календарем.

Та хай би ше посиділи - хоча би по Умані не прилітало
25.09.2025 16:49 Відповісти
Як закінчать забезпечувати - всіх поліцаїв на фронт....
25.09.2025 17:00 Відповісти
Поліція повинна виконувати вимого законодавства України:

34) здійснює у взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Державною спеціальною службою транспорту, Службою безпеки України боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

б) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n189 статтю 24 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.

А ЦІ ТОВСТОЖРПІ МОРДОВОРОТИ по Уманям ховаєтся.
25.09.2025 17:05 Відповісти
Практически каждую неделю на Цензаре заметка о полицаях погибших на фронте, но тебе все равно надо срать им на голову.
25.09.2025 17:15 Відповісти
 
 