Поліція забезпечує порядок під час виїзду паломників-хасидів з Умані. ФОТОрепортаж
Паломники-хасиди почали виїжджати з міста Умань після завершення юдейського Нового року Рош га-Шана.
Як повідомили в черкаській поліції, "зведений загін правоохоронців залишається на місці та продовжує забезпечувати безпеку".
За даними правоохоронців, у районі компактного перебування паломників постійно проводили профілактичні бесіди, а у разі потреби надавали допомогу.
Водночас було винесено 12 рішень про примусове повернення громадян Держави Ізраїль. П’ятьом хасидам заборонили в’їзд в Україну строком на три роки за порушення Кримінального кодексу.
До роботи були залучені працівники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, міграційної служби та поліції Ізраїлю.
Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана у 2025 році в Умані почалося ввечері 22 вересня і тривало до вечора 24 вересня. Хасиди відзначали початок 5786 року за єврейським календарем.
