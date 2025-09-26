Черги на кордоні з Україною виникли через виїзд паломників-хасидів після Рош га-Шана, - ДПСУ

На виїзді з України зафіксовані затримки через масовий від’їзд паломників-хасидів, які поверталися додому після святкування Рош га-Шана.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулої доби на виїзд прибуло близько 25 тисяч іноземців. Через такий одномоментний наплив утворилися черги та скупчення на пунктах пропуску. Загалом кількість перетинів державного кордону зросла майже до 120 тисяч за добу, тоді як у звичайні дні цей показник становить 90-97 тисяч.

Демченко зазначив, що цього року в Україну приїхало майже 40 тисяч паломників-хасидів. Їхнє прибуття розтягнулося на кілька тижнів, з піковим періодом за три-чотири дні до святкування. Виїзд почався 25 вересня і спричинив значне зростання пасажиропотоку.

Довідка

Рош га-Шана - свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу. Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана. У 2025 році він припав на 22-24 вересня.

