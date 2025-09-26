УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на кордоні з Польщею Святкування Рош га-Шана
792 7

Черги на кордоні з Україною виникли через виїзд паломників-хасидів після Рош га-Шана, - ДПСУ

хасиди на кордоні

На виїзді з України зафіксовані затримки через масовий від’їзд паломників-хасидів, які поверталися додому після святкування Рош га-Шана.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулої доби на виїзд прибуло близько 25 тисяч іноземців. Через такий одномоментний наплив утворилися черги та скупчення на пунктах пропуску. Загалом кількість перетинів державного кордону зросла майже до 120 тисяч за добу, тоді як у звичайні дні цей показник становить 90-97 тисяч.

Демченко зазначив, що цього року в Україну приїхало майже 40 тисяч паломників-хасидів. Їхнє прибуття розтягнулося на кілька тижнів, з піковим періодом за три-чотири дні до святкування. Виїзд почався 25 вересня і спричинив значне зростання пасажиропотоку.

Довідка

Рош га-Шана - свято єврейського Нового року. Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані є місцем паломництва для хасидів з усього світу. Щороку вони з'їжджаються туди саме для святкування Рош га-Шана. У 2025 році він припав на 22-24 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6443) кордон (4929) черга (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я вірю, що в Україні хасидів більше ніж 22-25 річних бубочек, що ломанулися за кордон. 😁
показати весь коментар
26.09.2025 11:45 Відповісти
"Могила цадика Нахмана на єврейському цвинтарі в Умані" - а мені здавалося, що він похоронений на окремій ділянці, (десь в районі бувшої вулиці пушкіна)
показати весь коментар
26.09.2025 11:49 Відповісти
Навіть Хасиди тікають ,все хана країні
показати весь коментар
26.09.2025 11:52 Відповісти
Та хто ми такі без хасидів...
показати весь коментар
26.09.2025 12:17 Відповісти
благословляющий тебя благословен будет (с)
це про євреїв
показати весь коментар
26.09.2025 12:10 Відповісти
Ти благословляєш євреїв?
показати весь коментар
26.09.2025 12:18 Відповісти
Рош-Га-Шана.. знайти б того довбойоба- "українізатора", хто придумав скрізь тулити букву Г..
там щось на кшалт hа- тобто Х з горла, як видих, яка майже "глотається", а ******* євреї її и зовсім пропускають..
показати весь коментар
26.09.2025 12:28 Відповісти
 
 