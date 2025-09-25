УКР
На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту

На українсько-польському кордоні у пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова" можливі затримки руху транспорту на виїзд з України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну митну службу, причиною ускладнень є тестування польською стороною системи перевірки біометричних даних.

Читайте також: Польща з 25 вересня відкриє прикордонні пункти з Білоруссю, - Туск

Додатково ситуацію ускладнює масовий виїзд паломників-хасидів. Для комфортного перетину кордону митники радять обирати інші пункти пропуску: "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Угринів – Долгобичів", "Нижанковичі – Мальховіце".

Перевізники та водії повинні враховувати можливі черги й планувати подорож заздалегідь. Громадян закликають слідкувати за актуальною інформацією на офіційних сайтах прикордонної служби та пунктів пропуску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща планує збивати російські дрони над Білоруссю та Україною без згоди НАТО або ЄС, - Euractiv

кордон (4929) Польща (9008) митниця (1921)
Краіна, можливостей.😇
25.09.2025 23:06 Відповісти
Затримки. Може обмеження?
25.09.2025 23:15 Відповісти
Просто 50тис кучерявих повертаются з Умані. Знову засрають кордон
25.09.2025 23:23 Відповісти
фейси та пальчики збирать почали, штампів про перетин більше в пас ставити не будуть.
25.09.2025 23:46 Відповісти
 
 