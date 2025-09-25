РУС
На границе с Польшей в двух пунктах пропуска возможны задержки движения транспорта

На украинско-польской границе в пунктах пропуска "Шегини - Медика" и "Краковец - Корчева" возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную таможенную службу, причиной осложнений является тестирование польской стороной системы проверки биометрических данных.

Дополнительно ситуацию осложняет массовый выезд паломников-хасидов. Для комфортного пересечения границы таможенники советуют выбирать другие пункты пропуска: "Рава-Русская - Хребенне", "Грушев - Будомеж", "Угринов - Долгобычев", "Нижанковичи - Мальховице".

Перевозчики и водители должны учитывать возможные очереди и планировать путешествие заранее. Граждан призывают следить за актуальной информацией на официальных сайтах пограничной службы и пунктов пропуска.

Краіна, можливостей.😇
25.09.2025 23:06 Ответить
Затримки. Може обмеження?
25.09.2025 23:15 Ответить
Просто 50тис кучерявих повертаются з Умані. Знову засрають кордон
25.09.2025 23:23 Ответить
фейси та пальчики збирать почали, штампів про перетин більше в пас ставити не будуть.
25.09.2025 23:46 Ответить
 
 