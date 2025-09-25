На границе с Польшей в двух пунктах пропуска возможны задержки движения транспорта

На украинско-польской границе в пунктах пропуска "Шегини - Медика" и "Краковец - Корчева" возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную таможенную службу, причиной осложнений является тестирование польской стороной системы проверки биометрических данных.

Читайте также: Польша с 25 сентября откроет пограничные пункты с Беларусью, - Туск

Дополнительно ситуацию осложняет массовый выезд паломников-хасидов. Для комфортного пересечения границы таможенники советуют выбирать другие пункты пропуска: "Рава-Русская - Хребенне", "Грушев - Будомеж", "Угринов - Долгобычев", "Нижанковичи - Мальховице".

Перевозчики и водители должны учитывать возможные очереди и планировать путешествие заранее. Граждан призывают следить за актуальной информацией на официальных сайтах пограничной службы и пунктов пропуска.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша планирует сбивать российские дроны над Беларусью и Украиной без согласия НАТО или ЕС, - Euractiv