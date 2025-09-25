На границе с Польшей в двух пунктах пропуска возможны задержки движения транспорта
На украинско-польской границе в пунктах пропуска "Шегини - Медика" и "Краковец - Корчева" возможны задержки движения транспорта на выезд из Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную таможенную службу, причиной осложнений является тестирование польской стороной системы проверки биометрических данных.
Дополнительно ситуацию осложняет массовый выезд паломников-хасидов. Для комфортного пересечения границы таможенники советуют выбирать другие пункты пропуска: "Рава-Русская - Хребенне", "Грушев - Будомеж", "Угринов - Долгобычев", "Нижанковичи - Мальховице".
Перевозчики и водители должны учитывать возможные очереди и планировать путешествие заранее. Граждан призывают следить за актуальной информацией на официальных сайтах пограничной службы и пунктов пропуска.
