Польша с 25 сентября откроет пограничные пункты с Беларусью, - Туск

После завершения военных учений "Запад-2025" в Беларуси Польша снова открывает пограничные переходы между Польшей и Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, пограничные переходы между Польшей и Беларусью будут вновь открыты в полночь 25 сентября.

Как сообщалось, в ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025". В Польше заявили, что границу откроют лишь тогда, когда будут уверены, что безопасность поляков полностью гарантирована.

Напомним, ранее в ГПСУ заявили, что Россия полностью вывела войска из Беларуси после учений.