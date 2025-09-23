Польша с 25 сентября откроет пограничные пункты с Беларусью, - Туск
После завершения военных учений "Запад-2025" в Беларуси Польша снова открывает пограничные переходы между Польшей и Беларусью.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По его словам, пограничные переходы между Польшей и Беларусью будут вновь открыты в полночь 25 сентября.
Как сообщалось, в ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025". В Польше заявили, что границу откроют лишь тогда, когда будут уверены, что безопасность поляков полностью гарантирована.
Напомним, ранее в ГПСУ заявили, что Россия полностью вывела войска из Беларуси после учений.
Топ комментарии
+11 S. Fogger
показать весь комментарий23.09.2025 15:59 Ответить Ссылка
+7 Игорь Томилов
показать весь комментарий23.09.2025 15:58 Ответить Ссылка
+6 Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий23.09.2025 15:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Дронів злякалися??
Лепрозорій має бути відгорожений!!
Пункти тільки для гуманітарних питань! : виїзд українців та політичних з.к.
Китай має великий економічний вплив на Європу. І Польща в цій ситуації - не суб'єкт, а об'єкт.