РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8236 посетителей онлайн
Новости
1 225 15

Польша с 25 сентября откроет пограничные пункты с Беларусью, - Туск

Туск прокомментировал пролет шахидов в Польшу

После завершения военных учений "Запад-2025" в Беларуси Польша снова открывает пограничные переходы между Польшей и Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, пограничные переходы между Польшей и Беларусью будут вновь открыты в полночь 25 сентября.

Как сообщалось, в ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025". В Польше заявили, что границу откроют лишь тогда, когда будут уверены, что безопасность поляков полностью гарантирована.

Также читайте: Беларусь никого не собирается захватывать, потому что "не сможет", - Лукашенко

Напомним, ранее в ГПСУ заявили, что Россия полностью вывела войска из Беларуси после учений.

Автор: 

Беларусь (8020) граница (5377) Польша (8839) Туск Дональд (808)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Польща відкриває прикордонні пункти з Білоруссю ...та відновлює блокування українського кордону.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:59 Ответить
+7
Ну і Дура!
показать весь комментарий
23.09.2025 15:58 Ответить
+6
Потрібно шоб з білорусі ше Шахеди на Польщу налетіли - один раз не рахується
показать весь комментарий
23.09.2025 15:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно шоб з білорусі ше Шахеди на Польщу налетіли - один раз не рахується
показать весь комментарий
23.09.2025 15:55 Ответить
вусатий тарган заарештував 1500 польських вантажівок дальнобійників

.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:00 Ответить
щоб зло перемогло - добро має просто ніхера не робити
показать весь комментарий
23.09.2025 15:58 Ответить
Ну і Дура!
показать весь комментарий
23.09.2025 15:58 Ответить
Польща відкриває прикордонні пункти з Білоруссю ...та відновлює блокування українського кордону.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:59 Ответить
Ляхи бздять перед ****** та циганом . Їм краще нам кисень перекрити на всіх кордонах, але тільки не каца-**********.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:00 Ответить
Стесняюсь спросить - А "цыган" - это хто?
показать весь комментарий
23.09.2025 16:03 Ответить
К вам зашли еще не все арабы с ************* паспортами.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:06 Ответить
Не послідовні барани , що ще тук скажеш
показать весь комментарий
23.09.2025 16:07 Ответить
Шо зассалі??
Дронів злякалися??
Лепрозорій має бути відгорожений!!
Пункти тільки для гуманітарних питань! : виїзд українців та політичних з.к.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:10 Ответить
Китай зателефонував до Брюсселя, ті до Варшави - бізнес, нічого більше!
показать весь комментарий
23.09.2025 16:16 Ответить
Зараз в рб накопичились 130 залізничних ешелонів з Китаю із контейнерами й іншими вантажами для країн ЄС. Тож європейські, в тому числі польські імпортери несуть збитки.
Китай має великий економічний вплив на Європу. І Польща в цій ситуації - не суб'єкт, а об'єкт.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:40 Ответить
самі "трампло з куйлом" постановили...
показать весь комментарий
23.09.2025 16:41 Ответить
Ну так про Польщу і Європі так і кажуть "гієни Європи" здалеку гнівно кричать, в як підійдеш ближче то тихенько під підлогу залазять
показать весь комментарий
23.09.2025 16:44 Ответить
Клінічні ідіоти… з білорусії до них дрони летять к вони кордони відкривають…пздц🤦‍♂️
показать весь комментарий
23.09.2025 17:10 Ответить
 
 