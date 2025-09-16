Беларусь никого не собирается захватывать, потому что "не сможет", - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия не пытается никого завоевать, поскольку "не сможет".

Об этом он сказал во время вручения государственных наград, цитирует "Зеркало", передает Цензор.НЕТ.

Обращаясь к участникам мероприятия, белорусский диктатор говорит, что "Беларусь никому не угрожает".

"Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не пытаемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси вспомнил и совместные с РФ учения "Запад-2025", сказав, что в Минске "ни в коем случае" не собираются угрожать ими.

"А если кому-то надо оправдать свои действия - сумасшедшим, живущим здесь по соседству, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - добавил Лукашенко.

