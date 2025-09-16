РУС
Новости Заявления Александра Лукашенко
Беларусь никого не собирается захватывать, потому что "не сможет", - Лукашенко

Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия не пытается никого завоевать, поскольку "не сможет".

Об этом он сказал во время вручения государственных наград, цитирует "Зеркало", передает Цензор.НЕТ.

Обращаясь к участникам мероприятия, белорусский диктатор говорит, что "Беларусь никому не угрожает".

"Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не пытаемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси вспомнил и совместные с РФ учения "Запад-2025", сказав, что в Минске "ни в коем случае" не собираются угрожать ими.

"А если кому-то надо оправдать свои действия - сумасшедшим, живущим здесь по соседству, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - добавил Лукашенко.

Беларусь (8012) Лукашенко Александр (3644)
Топ комментарии
+15
Цей покидьок ще не відповів за 24.02.22. Але усе попереду.
16.09.2025 21:36 Ответить
16.09.2025 21:36 Ответить
+11
краще падло вусате розкажи, скільки ********** загинуло, захоплюючи Україну з лютого 22-го разом із кацапами
16.09.2025 21:33 Ответить
16.09.2025 21:33 Ответить
+8
Клоп смердючий
16.09.2025 21:35 Ответить
16.09.2025 21:35 Ответить
Ну зазвичай такі нікчеми не ломляться у хату, а серють під двері.
16.09.2025 21:32 Ответить
16.09.2025 21:32 Ответить
краще падло вусате розкажи, скільки ********** загинуло, захоплюючи Україну з лютого 22-го разом із кацапами
16.09.2025 21:33 Ответить
16.09.2025 21:33 Ответить
На карті покаже.
16.09.2025 21:43 Ответить
16.09.2025 21:43 Ответить
А якби змогла, то б захоплювала. Всі світські держави однакові - вони захоплюють тільки тоді, коли можуть.
16.09.2025 21:35 Ответить
16.09.2025 21:35 Ответить
Клоп смердючий
16.09.2025 21:35 Ответить
16.09.2025 21:35 Ответить
Це не клоп, то вже труп смердючий.
16.09.2025 21:46 Ответить
16.09.2025 21:46 Ответить
Цей покидьок ще не відповів за 24.02.22. Але усе попереду.
16.09.2025 21:36 Ответить
16.09.2025 21:36 Ответить
А що , губернатор Білоруської області РФ може відповідати за відповідні питання?
16.09.2025 21:39 Ответить
16.09.2025 21:39 Ответить
білорусь хіба звільнять від такого лайна як лукашенка
16.09.2025 21:43 Ответить
16.09.2025 21:43 Ответить
Это чмо забалтывает уши лохам, что из Беларуси никогда не будет нападения на Сувалкский коридор. Это 2-я серия про шашлычки, шаттлы, разминирование и т.п. Значит, точно будет.
16.09.2025 21:46 Ответить
16.09.2025 21:46 Ответить
В принципі цей кугут правий тому, що Білорусь сама фактично захоплена путіним.
16.09.2025 21:50 Ответить
16.09.2025 21:50 Ответить
Володя,там не кому будет с нами воевать.Эта война продлится,максимум,3-4 дня.
16.09.2025 21:52 Ответить
16.09.2025 21:52 Ответить
лукашенко визнав - що він виконує роль шакала при москальському *****.
16.09.2025 23:20 Ответить
16.09.2025 23:20 Ответить
 
 