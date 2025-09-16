Білорусь нікого не збирається захоплювати, бо "не зможе", - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що білоруська армія не намагається нікого завоювати, оскільки "не зможе".

Про це він сказав під час вручення державних нагород, цитує "Дзеркало", передає Цензор.НЕТ.

Звертаючись до учасників заходу, білоруський диктатор каже, що "Білорусь нікому не загрожує".

"Ми здатні дати відповідь будь-якому агресору. Нікого не намагаємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо. Навколо нас сильні держави, що тут говорити. Але неприйнятний збиток ми завжди готові завдати, якщо хтось ступить на нашу землю", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі згадав і спільні з РФ навчання "Запад-2025", сказавши, що у Мінську "ні в якому разі" не збираються погрожувати ними.

"А якщо комусь треба виправдати свої дії — збожеволілим, що живуть тут по сусідству, — ну, це їхні проблеми, нехай обманюють свій народ. Це до пори до часу. Як казав, поляки, литовці, латиші — розумні люди, розберуться, в чому проблеми. Як розібралися українці, до речі. Ми від них менше проблем маємо, хоча там йде війна", - додав Лукашенко.

