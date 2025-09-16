УКР
Білорусь нікого не збирається захоплювати, бо "не зможе", - Лукашенко

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що білоруська армія не намагається нікого завоювати, оскільки "не зможе".

Про це він сказав під час вручення державних нагород, цитує "Дзеркало", передає Цензор.НЕТ.

Звертаючись до учасників заходу, білоруський диктатор каже, що "Білорусь нікому не загрожує".

"Ми здатні дати відповідь будь-якому агресору. Нікого не намагаємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо. Навколо нас сильні держави, що тут говорити. Але неприйнятний збиток ми завжди готові завдати, якщо хтось ступить на нашу землю", - сказав Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь не причетна до дронів, які залітають у Польщу та Литву, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі згадав і спільні з РФ навчання "Запад-2025", сказавши, що у Мінську "ні в якому разі" не збираються погрожувати ними.

"А якщо комусь треба виправдати свої дії — збожеволілим, що живуть тут по сусідству, — ну, це їхні проблеми, нехай обманюють свій народ. Це до пори до часу. Як казав, поляки, литовці, латиші — розумні люди, розберуться, в чому проблеми. Як розібралися українці, до речі. Ми від них менше проблем маємо, хоча там йде війна", - додав Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

+14
Цей покидьок ще не відповів за 24.02.22. Але усе попереду.
16.09.2025 21:36 Відповісти
+10
краще падло вусате розкажи, скільки ********** загинуло, захоплюючи Україну з лютого 22-го разом із кацапами
16.09.2025 21:33 Відповісти
+7
Клоп смердючий
16.09.2025 21:35 Відповісти
Ну зазвичай такі нікчеми не ломляться у хату, а серють під двері.
16.09.2025 21:32 Відповісти
краще падло вусате розкажи, скільки ********** загинуло, захоплюючи Україну з лютого 22-го разом із кацапами
16.09.2025 21:33 Відповісти
На карті покаже.
16.09.2025 21:43 Відповісти
А якби змогла, то б захоплювала. Всі світські держави однакові - вони захоплюють тільки тоді, коли можуть.
16.09.2025 21:35 Відповісти
Клоп смердючий
16.09.2025 21:35 Відповісти
Це не клоп, то вже труп смердючий.
16.09.2025 21:46 Відповісти
Цей покидьок ще не відповів за 24.02.22. Але усе попереду.
16.09.2025 21:36 Відповісти
А що , губернатор Білоруської області РФ може відповідати за відповідні питання?
16.09.2025 21:39 Відповісти
білорусь хіба звільнять від такого лайна як лукашенка
16.09.2025 21:43 Відповісти
Это чмо забалтывает уши лохам, что из Беларуси никогда не будет нападения на Сувалкский коридор. Это 2-я серия про шашлычки, шаттлы, разминирование и т.п. Значит, точно будет.
16.09.2025 21:46 Відповісти
В принципі цей кугут правий тому, що Білорусь сама фактично захоплена путіним.
16.09.2025 21:50 Відповісти
Володя,там не кому будет с нами воевать.Эта война продлится,максимум,3-4 дня.
16.09.2025 21:52 Відповісти
 
 