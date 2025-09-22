Россия полностью вывела войска из Беларуси после учений "Запад-2025", - ГПСУ
Россия завершила вывод своих сил с территории Беларуси после совместных учений "Запад-2025".
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ни во время самих учений, ни после них не было зафиксировано активности России в направлении украинской границы или непосредственно рядом с ней.
"Мы активно следили пограничными группами, подразделениями разведок, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы четко понимать, как развивается обстановка в Беларуси. Не попытаются ли создать какие-то провокации в направлении нашей границы", - подчеркнул Демченко.
Он также добавил, что численность российских военных на нынешних учениях была незначительной по сравнению с группировками предыдущих лет.
