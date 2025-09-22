РУС
Россия полностью вывела войска из Беларуси после учений "Запад-2025", - ГПСУ

Ситуация во время учений "Запад" спокойная, незаконная миграция уменьшилась

Россия завершила вывод своих сил с территории Беларуси после совместных учений "Запад-2025".

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ни во время самих учений, ни после них не было зафиксировано активности России в направлении украинской границы или непосредственно рядом с ней.

"Мы активно следили пограничными группами, подразделениями разведок, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы четко понимать, как развивается обстановка в Беларуси. Не попытаются ли создать какие-то провокации в направлении нашей границы", - подчеркнул Демченко.

Он также добавил, что численность российских военных на нынешних учениях была незначительной по сравнению с группировками предыдущих лет.

Беларусь (8018) Госпогранслужба (6859) военные учения (3495)
Їх там і було небагато, для імітації «навчань»!!
Китайці керують, кріпаками московськими!!
22.09.2025 11:56 Ответить
Сцикуни.
22.09.2025 11:57 Ответить
А, що? А вторгення не буде, про який гуділи всі "експерти"?
22.09.2025 12:12 Ответить
Шо там, дорогу домой нашли? А то бацька объяснял, что в 22-м заблудились и к Киеву вышли
22.09.2025 12:14 Ответить
 
 